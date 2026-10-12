Tỷ giá hôm nay 12/10: Giá USD tiếp tục giảm

Cụ thể, tại Vietcombank và BIDV vào lúc 8h35, tỷ giá USD giảm 20 đồng đối với cả hai chiều giao dịch so với sáng 9/10, xuống còn 25.690 - 26.070 VND/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm hôm nay cũng giảm tiếp 8 đồng, xuống mức 25.621 VND/USD. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD được phép giao dịch trong khoảng 24.340 - 26.902 VND/USD.

Trong khi đó, tỷ giá với đồng Nhân dân tệ (NDT) sáng nay lại đảo chiều, nhích tăng nhẹ so với cuối tuần trước. Vietcombank niêm yết tỷ giá ngoại tệ này ở mức 3.807 - 3.929 VND/NDT (mua vào - bán ra), tăng 3 đồng ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 9/10. Tương tự, BIDV niêm yết tỷ giá NDT là 3.792 - 3.938 VND/NDT (mua vào - bán ra), tăng 2 đồng mua vào và tăng 3 đồng bán ra so với cuối tuần trước.