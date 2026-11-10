Tỷ giá hôm nay 10/11: Ngân hàng đồng loạt giảm giá USD và NDT
Theo biểu niêm yết mới nhất tại các ngân hàng sáng 10/11, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) và Nhân dân tệ (NDT) đồng loạt giảm.
Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.600 VND/USD, giảm 10 đồng so với sáng 9/11. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.320 - 26.880 VND/USD.
Tại Vietcombank lúc 8h15, tỷ giá USD hôm nay niêm yết mức 25.340 - 25.720 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 60 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với sáng 9/11. Tương tự, BIDV cũng giảm 50 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra USD, đưa tỷ giá xuống còn 25.350 - 25.730 VND/USD (mua vào - bán ra).
Đối với đồng NDT, tỷ giá tại Vietcombank giảm 7 đồng so với sáng hôm qua, xuống mức 3.766 - 3.887 VND/NDT (mua vào - bán ra). BIDV cũng điều chỉnh giảm 5 đồng với cả hai chiều giao dịch NDT xuống mức 3.753 - 3.898 VND/NDT (mua vào - bán ra).
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ty-gia-hom-nay-10-11-ngan-hang-dong-loat-giam-gia-usd-va-ndt/443737.html