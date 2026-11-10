Tỷ giá hôm nay 10/11: Ngân hàng đồng loạt giảm giá USD và NDT

Tỷ giá hôm nay 10/11

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.600 VND/USD, giảm 10 đồng so với sáng 9/11. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.320 - 26.880 VND/USD.

Tại Vietcombank lúc 8h15, tỷ giá USD hôm nay niêm yết mức 25.340 - 25.720 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 60 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với sáng 9/11. Tương tự, BIDV cũng giảm 50 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra USD, đưa tỷ giá xuống còn 25.350 - 25.730 VND/USD (mua vào - bán ra).

Đối với đồng NDT, tỷ giá tại Vietcombank giảm 7 đồng so với sáng hôm qua, xuống mức 3.766 - 3.887 VND/NDT (mua vào - bán ra). BIDV cũng điều chỉnh giảm 5 đồng với cả hai chiều giao dịch NDT xuống mức 3.753 - 3.898 VND/NDT (mua vào - bán ra).

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối. Nguồn: NHNN