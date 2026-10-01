Tỷ giá hôm nay 1/10: Đồng USD và NDT cùng giảm giá

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.624 VND/USD, tiếp tục giảm 3 đồng so với sáng 30/9. Với biên độ ±5%, tỷ giá trần và sàn lần lượt là 26.905 VND/USD và 24.343 VND/USD.

Tại Vietcombank và BIDV lúc 8h30 sáng nay, giá USD được niêm yết ở mức 25.770 - 26.150 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm tiếp 10 đồng so với sáng 30/9.

Đối với đồng NDT, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại sáng nay quay đầu giảm. Vietcombank niêm yết giá mua vào NDT ở mức 3.811 VND/NDT và giá bán ra 3.934 VND/NDT, giảm lần lượt 3 và 2 đồng so với ngày 30/9. Tại BIDV, giá NDT cũng được điều chỉnh giảm 2 đồng ở cả chiều mua và bán, xuống còn 3.797 - 3.943 VND/NDT (mua vào - bán ra).