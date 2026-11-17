Theo Hanteo Chart, PERFECT STORM, album được phát hành vào lúc 18h (giờ Hàn Quốc) ngày 16/11 đã đạt doanh số khoảng 730.000 bản ngay trong ngày đầu ra mắt, qua đó giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng album theo ngày.

Album này cũng ghi nhận thành tích ấn tượng tại thị trường quốc tế. Tính đến 10h sáng (giờ Hàn Quốc) ngày 17/11, PERFECT STORM đã đứng đầu bảng xếp hạng iTunes Top Albums tại 20 quốc gia và khu vực. Album cũng lần lượt đạt vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Worldwide iTunes Album và vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng European iTunes Album.

Tại các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc, cả 6 ca khúc trong album đều góp mặt. Chỉ trong vòng một giờ sau khi phát hành, tất cả các bài hát đã xuất hiện trên bảng xếp hạng thời gian thực của Bugs. Đến nửa đêm ngày 17/11 (giờ Hàn Quốc), cả 6 ca khúc đều lọt vào bảng xếp hạng Melon Top 100 cũng như 'top 100' trên bảng xếp hạng thời gian thực của Genie. Ca khúc chủ đề Angel Bite đã vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng thời gian thực của Bugs và duy trì vị trí dẫn đầu này cho đến tận sáng ngày 17/11.

Sức hút này đã được xây dựng từ trước đó thông qua chuyến lưu diễn thế giới mới nhất của nhóm. Ngay trước thềm trở lại, TXT đã tổ chức chuỗi đêm diễn thuộc chuyến lưu diễn thế giới thứ năm tại KSPO DOME (Công viên Olympic, Seoul) từ ngày 13 đến 15/11. Tại đây, nhóm đã lần đầu tiên trình diễn tất cả các ca khúc trong album mới. Khoảng 32.000 người hâm mộ đã trực tiếp tham dự ba đêm diễn này, trong khi người hâm mộ tại 83 quốc gia và khu vực khác đã theo dõi các buổi hòa nhạc thông qua hình thức phát trực tuyến (livestream).

PERFECT STORM khắc họa những nỗi lo âu, sự hoang mang và khát khao thay đổi của thế hệ Gen Z khi phải đối mặt với sức nặng của thực tại. Ca khúc chủ đề Angel Bite là một bản tình ca mang đậm dấu ấn riêng của TXT, kể về việc không đành lòng buông tay một người vô cùng quý giá, ngay cả khi phải đối diện với nỗi đau và cảm giác mất mát.