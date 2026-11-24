TXT đã đứng đầu bảng xếp hạng album hàng tuần Oricon của Nhật Bản lần thứ 15 liên tiếp, với mini album thứ chín PERFECT STORM, tiếp tục phá kỷ lục của chính nhóm về số album đứng đầu bảng xếp hạng liên tiếp nhiều nhất của một nghệ sĩ nước ngoài.

Theo bài viết dự báo bảng xếp hạng được Oricon công bố ngày 24/11, album PERFECT STORM đã bán được 256.000 bản trong tuần đầu tiên tại Nhật Bản và đứng đầu bảng xếp hạng album hàng tuần mới nhất (bảnh xếp hạng kéo dài đến ngày 30/11).

Với thành tích này, TXT đã giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng album hàng tuần của Oricon với 15 lần phát hành liên tiếp, đồng thời đánh dấu lần thứ 15 nhóm đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng nói chung. Nhóm đã phá kỷ lục của chính mình về số lần liên tiếp đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng nhiều nhất của một nghệ sĩ nước ngoài, và cũng vươn lên dẫn đầu tuyệt đối về tổng số lần đạt vị trí số 1 của một nghệ sĩ nước ngoài.

TXT lần đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng hàng tuần của Oricon với mini album thứ hai vào năm 2020. Năm 2022, nhóm đã giành được danh hiệu nghệ sĩ nước ngoài có số lần liên tiếp đạt vị trí số 1 nhiều nhất với mini album thứ tư và tiếp tục phá kỷ lục của chính mình với mỗi lần phát hành sản phẩm mới kể từ đó.

Ca khúc chủ đề Angel Bite cũng nhận được phản hồi tích cực. Ca khúc này đã giữ vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng bài hát hàng ngày của LINE MUSIC trong một tuần, trong khi tại Hàn Quốc, nó đứng đầu bảng xếp hạng hàng ngày của Bugs trong ba ngày liên tiếp và cũng chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng hàng tuần từ ngày 16 đến 22/11.

PERFECT STORM khắc họa nỗi đau của giới trẻ Gen Z, những người đã trải qua những ảo tưởng và sự phiêu du của tuổi thiếu niên và phải đối mặt với sức nặng của thực tại. Angel Bite thể hiện khát khao được ở bên cạnh ai đó ngay cả trong một thực tại tồi tàn và không hề tươi đẹp.

Trong khi đó, PERFECT STORM đã bán được hơn 1,72 triệu bản trong tuần đầu tiên tại Hàn Quốc, trở thành album thứ tám liên tiếp của TXT đạt doanh số triệu bản trong tuần đầu tiên.