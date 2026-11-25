Theo thông tin được Oricon công bố ngày 24/11, mini album thứ chín của TXT - PERFECT STORM đã tiêu thụ 256.000 bản trong tuần đầu tiên phát hành tại Nhật Bản. Kết quả này giúp sản phẩm nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng album tuần mới nhất của Oricon, tính đến ngày 30/11.

Đáng chú ý, đây là lần thứ 15 liên tiếp TXT có album ra mắt ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng danh giá này. Thành tích giúp nhóm tiếp tục phá vỡ kỷ lục do chính mình thiết lập trước đó, đồng thời nâng tổng số album từng đạt vị trí số 1 trên Oricon lên con số 15. TXT hiện giữ kỷ lục nghệ sĩ nước ngoài có nhiều album liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng album tuần nhất trong lịch sử Oricon.

Hành trình chinh phục bảng xếp hạng của TXT tại Nhật Bản bắt đầu từ năm 2020, khi nhóm lần đầu tiên giành vị trí số 1 với mini album thứ hai. Hai năm sau, nhóm tiếp tục xác lập cột mốc quan trọng với mini album thứ tư, qua đó trở thành nghệ sĩ nước ngoài sở hữu nhiều album liên tiếp đứng đầu Oricon nhất thời điểm đó.

Kể từ cột mốc này, TXT liên tục nối dài thành tích qua từng lần phát hành sản phẩm mới. Việc PERFECT STORM tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng cho thấy sức hút ổn định của nhóm tại Nhật Bản, một trong những thị trường âm nhạc lớn và có mức độ cạnh tranh cao nhất thế giới.

Không chỉ ghi nhận thành tích ấn tượng về doanh số album, ca khúc chủ đề Angel Bite cũng đạt được những kết quả tích cực trên các nền tảng âm nhạc. Tại Nhật Bản, bài hát duy trì vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng ca khúc hằng ngày của LINE MUSIC trong suốt một tuần. Trong khi đó, tại Hàn Quốc, 'Angel Bite' đứng đầu bảng xếp hạng hằng ngày của Bugs trong ba ngày liên tiếp, đồng thời giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng tuần trong giai đoạn từ ngày 16 đến 22/11.

Về mặt nội dung, PERFECT STORM khai thác những chuyển biến trong tâm lý của thế hệ Z khi bước ra khỏi những ảo mộng và cuộc phiêu lưu của tuổi thiếu niên để đối diện với sức nặng của thực tại. Thông qua các ca khúc, TXT khắc họa hành trình trưởng thành với những hoài nghi, tổn thương và cảm xúc phức tạp của người trẻ.

Riêng Angel Bite truyền tải khát khao được ở bên một người quan trọng, ngay cả khi thế giới xung quanh không hoàn hảo và thực tại chẳng giống như những gì mỗi người từng mong đợi. Đây cũng là một trong những thông điệp cảm xúc xuyên suốt dự án âm nhạc mới của nhóm.

Bên cạnh thành tích tại Nhật Bản, TXT còn tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng trên thị trường quê nhà. PERFECT STORM ghi nhận hơn 1,72 triệu bản bán ra trong tuần đầu tiên tại Hàn Quốc. Qua đó, sản phẩm trở thành album thứ tám liên tiếp của nhóm đạt doanh số trên một triệu bản ngay trong tuần đầu phát hành.

Những con số từ PERFECT STORM cho thấy TXT vẫn đang duy trì được sức mua đáng kể sau nhiều năm hoạt động. Đặc biệt, việc liên tục thiết lập những cột mốc mới tại Nhật Bản cho thấy nhóm không chỉ sở hữu lượng người hâm mộ trung thành mà còn xây dựng được chỗ đứng vững chắc tại thị trường quốc tế.

Với 15 album liên tiếp đứng đầu Oricon cùng tám sản phẩm liên tiếp đạt doanh số triệu bản tuần đầu tại Hàn Quốc, TXT đang chứng minh sức bền đáng chú ý của một trong những nhóm nhạc nam tiêu biểu thuộc thế hệ Kpop thứ tư. Thành công của PERFECT STORM vì thế không đơn thuần nằm ở những con số thương mại, mà còn phản ánh khả năng duy trì sức hút và sự kết nối của nhóm với khán giả qua từng giai đoạn âm nhạc.