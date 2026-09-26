TXT lần đầu làm chuyện này dịp cuối năm

Nhóm nhạc TOMORROW X TOGETHER cùng thành viên Yeonjun sẽ lần đầu tiên góp mặt tại sự kiện âm nhạc cuối năm quy mô lớn của Mỹ mang tên 2026 iHeartRadio Jingle Ball Tour. Tập đoàn truyền thông lớn của Mỹ là iHeartMedia đã công bố tên của TOMORROW X TOGETHER và Yeonjun trong danh sách nghệ sĩ biểu diễn chính thức.

Chuỗi sự kiện iHeartRadio Jingle Ball Tour 2026 là một lễ hội âm nhạc quy mô lớn, diễn ra tại các thành phố lớn trên khắp Hoa Kỳ vào dịp cuối năm. Bên cạnh TOMORROW X TOGETHER, dàn nghệ sĩ tham gia năm nay còn quy tụ nhiều ngôi sao nhạc pop toàn cầu như Charlie Puth, Olivia Rodrigo, Jonas Brothers, SOMBR, Hilary Duff và Alex Warren.

Lịch trình đầy đủ của chuyến lưu diễn sẽ bắt đầu vào ngày 1/12, tại Dallas/Fort Worth, đi qua các thành phố Los Angeles, Chicago, Detroit, New York, Boston, Washington D.C., Philadelphia và Nashville. TOMORROW X TOGETHER và Yeonjun dự kiến ​​sẽ biểu diễn tại New York vào ngày 11/12, Boston vào ngày 13/12 và Washington D.C. vào ngày 14/12.

Trong khi đó, "Lễ hội Global Citizen 2026", sự kiện có TXT đóng vai trò nghệ sĩ biểu diễn chính đã bị hủy bỏ do điều kiện nguy hiểm. "Lễ hội Global Citizen", dự kiến ​​diễn ra vào tối ngày 26/9, ban đầu đã lên kế hoạch để nhóm TXT góp mặt với tư cách là một trong những nghệ sĩ biểu diễn chính, bên cạnh Lauryn Hill & Wyclef Jean, Lenny Kravitz, Lainey Wilson và Shaboozey, cùng sự dẫn dắt của người dẫn chương trình Hugh Jackman.

Song song đó, TOMORROW X TOGETHER (TXT) sẽ tiếp tục các hoạt động toàn cầu thông qua chuyến lưu diễn thế giới thứ năm mang tên TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR 'STEAL THE WIND'. Đặc biệt, các buổi hòa nhạc tại Ma Cao đã chứng minh sức hút của nhóm tại đây, khi toàn bộ vé cho hai đêm diễn ban đầu đều được bán hết sạch, và cả đêm diễn bổ sung sau đó cũng nhanh chóng "cháy vé".

Chuyến lưu diễn thế giới TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR 'STEAL THE WIND' của họ sẽ khởi động tại Seoul, từ ngày 13 đến 15/11, trước khi đến Ma Cao để biểu diễn từ ngày 20 đến 22/11.