TX Sông Cầu nhất toàn đoàn

Ban tổ chức trao giải cho các VĐV đạt thành tích - Ảnh: NHẬT HUY

Ngày 25/3, Sở VH-TT-DL trao giải cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích tại Giải Bida Đại hội TDTT tỉnh năm 2018, Cúp CLB Bida My Way.

Ở nội dung đơn nam tự do, giải nhất thuộc về Nguyễn Minh Hoàng (TP Tuy Hòa). Nội dung đơn nữ tự do, giải nhất thuộc về Mai Thị Việt (TX Sông Cầu). Nội dung đôi nam tự do, giải nhất thuộc về Phan Gia Thành - Nguyễn Minh Tiên (huyện Sơn Hòa). Nội dung Carom 1 băng, giải nhất thuộc về Phan Gia Thành (huyện Sơn Hòa). Nội dung Carom 3 băng, giải nhất thuộc về Lê Trần Thi (TX Sông Cầu).

Nội dung toàn đoàn, TX Sông Cầu giành giải nhất, giải nhì huyện Tuy An, giải ba huyện Phú Hòa.

Giải Bida Đại hội TDTT tỉnh năm 2018, Cúp CLB Bida My Way khai mạc ngày 22/3, thu hút 70 VĐV tham gia tranh tài.

NHẬT HUY