Mới đây, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin loạt phim Twilight (Chạng vạng) chính thức được xác nhận nhập khẩu để phát hành tại các rạp chiếu phim Trung Quốc đại lục. Đáng chú ý, cả 5 phần phim đều nằm trong kế hoạch phát hành lần này, đánh dấu màn trở lại đáng mong chờ của một trong những thương hiệu điện ảnh lãng mạn nổi tiếng nhất thế giới.

Theo thông tin được công bố, loạt phim do Tập đoàn Điện ảnh Trung Quốc nhập khẩu, Công ty Công nghiệp Điện ảnh Trung Quốc đảm nhận phát hành và lồng tiếng, với sự tham gia hỗ trợ quảng bá của Chi Giang Ảnh Nghiệp. Tuy nhiên, lịch chiếu cụ thể của từng phần vẫn chưa được ấn định.

Loạt phim Chạng Vạng được xác nhận trở lại rạp chiếu Trung Quốc với đầy đủ 5 phần phim.

Thông tin nhanh chóng gây chú ý bởi Twilight từng trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng, gắn liền với ký ức thanh xuân của hàng triệu khán giả. Được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết ăn khách của nhà văn Stephenie Meyer, loạt phim xoay quanh chuyện tình giữa Bella Swan, cô gái bình thường đem lòng yêu Edward Cullen, một chàng ma cà rồng sở hữu vẻ ngoài bí ẩn.

Với sự tham gia của Kristen Stewart, Robert Pattinson và Taylor Lautner, câu chuyện tình yêu tay ba giữa Bella, Edward và Jacob từng tạo nên cơn sốt trên toàn cầu. Từ những rung động đầu đời tại thị trấn Forks phủ đầy sương mù đến cuộc đối đầu giữa ma cà rồng và người sói, mỗi phần phim đều đưa khán giả vào thế giới tình yêu, giả tưởng và những lựa chọn đầy giằng xé.

Chuyện tình tay ba giữa Bella, Edward và Jacob từng tạo nên cơn sốt với khán giả toàn cầu.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên toàn bộ 5 phần Twilight được đưa đến rạp tại Trung Quốc đại lục. Trước đó, khán giả nước này chỉ có cơ hội thưởng thức phần đầu tiên vào năm 2009 và Hừng Đông Phần 1 vào năm 2012. Ba tác phẩm còn lại gồm Trăng Non, Nhật Thực và Hừng Đông Phần 2 sẽ lần đầu được phát hành chính thức tại các rạp chiếu nội địa.

Đặc biệt, phần phim mở màn sẽ được giới thiệu dưới tên gọi Twilight phiên bản tái ngộ kỷ niệm 20 năm. Phiên bản này bổ sung khoảng 5 phút nội dung phỏng vấn ở đầu phim, ghi lại cuộc trò chuyện giữa nhà văn Stephenie Meyer cùng các nhà sản xuất Wyck Godfrey và Karen Rosenfelt.

Ba phần phim của thương hiệu Chạng Vạng sẽ lần đầu được phát hành chính thức tại rạp Trung Quốc đại lục.

Trong cuộc trò chuyện, ê kíp nhìn lại quá trình chuyển thể tiểu thuyết lên màn ảnh, những quyết định quan trọng trong việc lựa chọn diễn viên cũng như các câu chuyện hậu trường ít được tiết lộ. Đây được xem là món quà đặc biệt dành cho người hâm mộ nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra đời tiểu thuyết gốc.

Cùng với thông báo phát hành, nhà phân phối còn giới thiệu poster mang chủ đề Tái ngộ dưới ánh hoàng hôn. Hình ảnh Bella, Edward và Jacob xuất hiện giữa khu rừng thông u tối lập tức gợi nhớ bầu không khí huyền bí, lãng mạn từng làm nên thương hiệu Twilight.

Ra mắt phần đầu tiên vào năm 2008, Twilight nhanh chóng đưa Kristen Stewart và Robert Pattinson trở thành những ngôi sao được săn đón. Thành công của thương hiệu không chỉ tạo nên cộng đồng người hâm mộ đông đảo mà còn giúp cả 5 phần phim đạt tổng doanh thu phòng vé toàn cầu hơn 3,4 tỷ USD.

Sau gần hai thập kỷ, chuyện tình của Bella và Edward trong Chạng Vạng vẫn để lại dấu ấn với nhiều thế hệ khán giả.

Sau gần hai thập kỷ kể từ khi bộ phim đầu tiên ra mắt, sức hút của Twilight vẫn chưa có dấu hiệu biến mất. Những bản nhạc quen thuộc, hình ảnh Edward xuất hiện giữa khu rừng và chuyện tình vượt qua ranh giới sinh tử tiếp tục được nhiều thế hệ khán giả nhắc nhớ.