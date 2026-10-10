TWICE tiếp bước BLACKPINK gây ra thất vọng cho người hâm mộ trước thềm kỷ niệm 11 năm

Nhóm TWICE sẽ kỷ niệm 11 năm ngày ra mắt cùng người hâm mộ, nhưng thông tin về một buổi tiệc nhỏ chỉ với 750 chỗ ngồi đã gây ra sự thất vọng và chỉ trích rộng rãi trong cộng đồng người hâm mộ. Cùng với sự không chắc chắn xung quanh việc gia hạn hợp đồng lần thứ hai của các thành viên, nỗi lo lắng của người hâm mộ tiếp tục bao trùm lên một cột mốc đáng lẽ phải ăn mừng.

Theo thông báo, sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 17/10 với ba phiên riêng biệt vào lúc 14h, 16h và 18h (giờ Hàn Quốc). Mỗi phiên sẽ có sức chứa 250 người, nâng tổng sức chứa của tất cả các phiên lên 750 người. Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo riêng cho những người trúng vé, hiện tại chỉ biết rằng sự kiện sẽ được tổ chức trong khu vực Seoul.

Với tầm vóc toàn cầu và phạm vi lưu diễn rộng lớn của TWICE, quy mô của sự kiện này có vẻ nhỏ bé một cách không tương xứng. Thông qua chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới lần thứ sáu THIS IS FOR vừa kết thúc, TWICE đã làm nên lịch sử khi trở thành những nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên biểu diễn tại Sân vận động Quốc gia Tokyo của Nhật Bản và là nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên tổ chức concert solo tại Sân vận động Kai Tak của Hồng Kông (Trung Quốc). Chuyến lưu diễn đã thu hút 550.000 người tham dự ở Bắc Mỹ và tổng cộng 640.000 người tham dự concert trên khắp Nhật Bản.

Trước đây, TWICE đã tổ chức các sự kiện kỷ niệm 8 và 9 năm tại Olympic Hall và buổi gặp gỡ người hâm mộ kỷ niệm 10 năm tại Nhà thi đấu Hwajeong. Vì nhóm thường xuyên bán hết vé các sự kiện quy mô sân vận động, nên việc giảm quy mô sự kiện xuống còn một mức thấp hơn đã gây ra nhiều lời phàn nàn từ người hâm mộ. Quyết định thu nhỏ quy mô hơn nữa cho lễ kỷ niệm 11 năm càng làm tăng thêm sự thất vọng của người hâm mộ.

Tình huống này gợi nhớ đến một vụ tranh cãi tương tự xung quanh sự kiện kỷ niệm 10 năm của BLACKPINK vào ngày 8/8, cũng khiến người hâm mộ thất vọng. Chỉ hai ngày trước lễ kỷ niệm, BLACKPINK đã thông báo về một buổi gặp gỡ người hâm mộ thân mật với khoảng 40 người tham dự mà không tiết lộ thời gian hoặc địa điểm cụ thể. Tin đồn rằng một số thành viên có thể không tham dự càng làm tăng thêm lo lắng của người hâm mộ. Mặc dù cuối cùng cả bốn thành viên đều tham dự, nhưng sự kiện chỉ kéo dài khoảng 30 phút, khiến các thành viên phải lên tiếng xin lỗi vì đã không thể đáp ứng đầy đủ sự mong đợi của người hâm mộ. Do đó, người ta lo ngại rằng TWICE có thể phải đối mặt với sự đón nhận tương tự.

Thêm vào đó, buổi tiệc kỷ niệm 11 năm trùng với thời điểm TWICE gia hạn hợp đồng lần thứ hai. Cả chín thành viên trước đó đã gia hạn hợp đồng độc quyền với JYP Entertainment vào tháng 7/2022. Tuy nhiên, những thay đổi về định hướng sự nghiệp của từng thành viên đang dần được hé lộ. Jeongyeon gần đây đã ký hợp đồng với Baro Entertainment để mở rộng sang lĩnh vực diễn xuất, trong khi Chaeyoung tuyên bố kế hoạch thành lập công ty riêng để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc độc lập.

Trong khi đó, Jihyo và Tzuyu cũng vướng vào tin đồn chuyển công ty, mặc dù cả các thành viên và JYP Entertainment đều giữ im lặng về vấn đề này. Với việc một số thành viên khác vẫn chưa xác nhận kế hoạch tương lai của mình với công ty quản lý, một bầu không khí bất ổn bao trùm tương lai của nhóm.

Chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến sự kiện, giới chuyên gia đang theo dõi sát sao xem liệu các thành viên có đề cập đến định hướng nhóm hay kế hoạch sự nghiệp cá nhân trong buổi gặp mặt hay không. Sự chú ý vẫn tập trung vào việc liệu TWICE có thể xoa dịu nỗi thất vọng của người hâm mộ và mang đến những kỳ vọng chắc chắn về tương lai của nhóm trong bối cảnh những bất ổn về hợp đồng hay không.