TWICE đưa chuyến lưu diễn phá kỷ lục lên màn ảnh rộng

Sau hành trình lưu diễn thành công với hàng loạt cột mốc đáng nhớ, TWICE tiếp tục mang âm nhạc và những khoảnh khắc đặc biệt đến gần hơn với người hâm mộ thông qua một dự án điện ảnh. Bộ phim hòa nhạc mang tên "TWICE: THIS IS FOR… YOU!" dự kiến phát hành trên toàn cầu vào tháng 2/2027, hứa hẹn tái hiện không khí bùng nổ của chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới vừa qua.

Ngày 8/11, TWICE chính thức công bố dự án phim hòa nhạc "TWICE: THIS IS FOR… YOU!". Theo thông tin được chia sẻ, tác phẩm sẽ ra mắt tại các rạp chiếu phim trên toàn cầu vào ngày 5/2/2027, bao gồm cả hệ thống rạp IMAX. Đây được xem là món quà đặc biệt mà nhóm nhạc nữ Hàn Quốc dành tặng người hâm mộ sau một hành trình lưu diễn quy mô lớn.

Bộ phim sẽ tập hợp những thước phim ghi lại các màn trình diễn trên sân khấu trong chuyến lưu diễn THIS IS FOR world tour năm 2025-2026, bên cạnh những khoảnh khắc hậu trường độc quyền và các cuộc phỏng vấn mới. Thay vì chỉ tái hiện những tiết mục âm nhạc quen thuộc, dự án được kỳ vọng mang đến góc nhìn gần gũi hơn về hành trình hoạt động, sự chuẩn bị cũng như những trải nghiệm của các thành viên phía sau ánh đèn sân khấu.

Việc lựa chọn IMAX làm một trong những định dạng trình chiếu cũng cho thấy tham vọng đưa trải nghiệm hòa nhạc đến gần hơn với quy mô của một sự kiện âm nhạc trực tiếp. Người hâm mộ sẽ có cơ hội thưởng thức những màn trình diễn của TWICE trên màn ảnh rộng với không gian âm thanh và hình ảnh sống động.

Hiện tại, thông tin về các cụm rạp tham gia, thời điểm mở bán vé và danh sách đầy đủ những nội dung xuất hiện trong phim vẫn chưa được công bố.

Dự án điện ảnh lần này đánh dấu một chương đặc biệt trong sự nghiệp của TWICE, khi nhóm quyết định lưu giữ hành trình của chuyến lưu diễn được xem là một trong những cột mốc thành công nhất kể từ khi ra mắt.

THIS IS FOR world tour được tổ chức nhằm quảng bá album phòng thu thứ tư cùng tên phát hành năm 2025. Chuyến lưu diễn chính thức khởi động vào ngày 19/7/2025 tại Inspire Arena, Incheon (Hàn Quốc) và khép lại vào ngày 12/7/2026 tại KSPO Dome, Seoul. Trong gần một năm hoạt động, nhóm đã thực hiện tổng cộng 81 buổi biểu diễn tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Không chỉ gây ấn tượng về quy mô tổ chức, tour diễn còn ghi nhận những thành tích thương mại đáng chú ý. Theo số liệu phòng vé được công bố, 24 buổi diễn đầu tiên đã bán ra 671.888 vé, mang về doanh thu 93,8 triệu USD, tương đương mức trung bình gần 3,9 triệu USD mỗi đêm diễn.

Tại châu Đại Dương, TWICE thiết lập dấu mốc mới đối với các nhóm nhạc nữ Kpop khi bán hơn 50.000 vé trong bốn đêm diễn tại các sân vận động ở Sydney và Melbourne. Trong khi đó, tại Bắc Mỹ, nhóm thu hút khoảng 550.000 khán giả, qua đó xác lập kỷ lục về lượng người tham dự đối với một nhóm nhạc nữ Kpop tại khu vực này.

Nhật Bản cũng là thị trường ghi dấu thành tích đặc biệt của TWICE. Nhóm trở thành nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên biểu diễn chính tại Sân vận động Quốc gia Nhật Bản. Ba đêm diễn tại đây thu hút tổng cộng khoảng 240.000 khán giả, tiếp tục khẳng định sức hút của nhóm tại một trong những thị trường âm nhạc lớn nhất châu Á.

Đáng chú ý, chuyến lưu diễn còn giúp TWICE mở rộng dấu ấn tại những thị trường mới. Các buổi biểu diễn ở Cao Hùng (Đài Loan) đánh dấu lần đầu tiên nhóm tổ chức hòa nhạc tại thành phố này. Sự kiện được ước tính mang lại khoảng 15,9 triệu USD doanh thu du lịch cho địa phương. Riêng ngày thứ Bảy diễn ra concert, hệ thống tàu điện ngầm Cao Hùng ghi nhận khoảng 350.000 lượt hành khách, thiết lập kỷ lục mới về lượng người sử dụng dịch vụ.

Những con số trên phần nào cho thấy sức ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi âm nhạc của TWICE. Từ việc thu hút hàng trăm nghìn khán giả đến tạo ra những tác động tích cực cho các thành phố tổ chức sự kiện, nhóm tiếp tục chứng minh vị thế của một trong những đại diện nổi bật của Kpop trên thị trường quốc tế.

Sau khi khép lại hành trình 81 buổi diễn, "TWICE: THIS IS FOR… YOU!" được kỳ vọng sẽ giúp người hâm mộ sống lại những khoảnh khắc đáng nhớ của chuyến lưu diễn, đồng thời lưu giữ một dấu mốc quan trọng trong chặng đường hoạt động của nhóm.

Với ngày phát hành được ấn định vào 5/2/2027, bộ phim không chỉ là cơ hội để những người từng tham dự concert hồi tưởng về trải nghiệm đáng nhớ, mà còn mở ra cơ hội cho những khán giả chưa có dịp gặp TWICE ngoài đời được cảm nhận phần nào sức nóng từ sân khấu của nhóm.