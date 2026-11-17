Thông tin trận đấu Kyrgyzstan đấu với Việt Nam

Thời gian: 19h00 ngày 17/11/2026, giờ Việt Nam.

Địa điểm: SVĐ Thiên Trường, Ninh Bình, Việt Nam.

Giải đấu: Lượt trận cuối Casper Cup 2026.

Kênh trực tiếp: TV360+9.

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TV360 trực tiếp Kyrgyzstan đấu với Việt Nam hôm nay 17/11/2026 - Tỉ số: 2-1

Phút 90+4: HẾT GIỜ! Việt Nam thua ngược Kyrgyzstan 1-2

Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 dành cho Kyrgyzstan. Dù vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Đình Bắc trong hiệp một, ĐT Việt Nam vẫn phải nhận thất bại khi đối phương ghi liên tiếp hai bàn ở các phút 86 và 88.

Phút 90: Hiệp 2 có 4 phút bù giờ

Trọng tài xác định trận đấu có thêm 4 phút bù giờ. Kyrgyzstan đang dẫn trước Việt Nam 2-1 sau hai bàn thắng liên tiếp trong những phút cuối hiệp hai.

Phút 88: VÀO! Atabaev ghi siêu phẩm, Kyrgyzstan dẫn 2-1

Nhận thấy thủ môn Trung Kiên dâng lên khá cao, Erbol Atabaev bất ngờ tung cú sút từ khoảng cách hơn nửa sân. Bóng bay thẳng vào khung thành ĐT Việt Nam, giúp Kyrgyzstan hoàn tất màn lội ngược dòng.

Phút 86: VÀO! Kyrgyzstan gỡ hòa 1-1

Kyrgyzstan đưa trận đấu trở lại thế cân bằng sau tình huống phạt góc. Kichin thoát khỏi sự theo kèm của hàng thủ Việt Nam, băng vào đánh đầu tung lưới thủ môn Trung Kiên, san bằng tỷ số 1-1.

Phút 80: ĐT Việt Nam liên tục chịu sức ép

ĐT Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức tấn công. Các cầu thủ áo trắng chưa tạo ra tình huống lên bóng đáng chú ý, trong khi Kyrgyzstan liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự.

Phút 70: Khuất Văn Khang nằm sân sau cú sút mạnh của đối thủ

Khuất Văn Khang bị đau và nằm trong vòng cấm ĐT Việt Nam sau khi hứng trọn cú dứt điểm rất căng từ cầu thủ Kyrgyzstan. Dù tiền vệ Việt Nam chưa thể đứng dậy, đội bóng Trung Á vẫn tiếp tục triển khai tấn công mà không chủ động đưa bóng ra ngoài.

Phút 64: ĐT Việt Nam lấy lại thế trận trước Kyrgyzstan

Sau khoảng thời gian đầu hiệp hai phải lùi sâu phòng ngự, các học trò HLV Kim Sang Sik bắt đầu thi đấu chủ động và cân bằng hơn. Đình Bắc cùng Thanh Nhàn liên tục hoán đổi vị trí trên hàng công, gây khó khăn cho hàng phòng ngự Kyrgyzstan trong việc theo kèm.

Phút 58: Đình Bắc bứt tốc nhưng không thể vượt qua hậu vệ Kyrgyzstan

ĐT Việt Nam tổ chức pha chuyển trạng thái nhanh, tạo điều kiện để Đình Bắc tăng tốc về phía khung thành đối phương. Dù khiến các hậu vệ Kyrgyzstan vất vả đeo bám, tiền đạo Việt Nam lại không thành công trong tình huống qua người quyết định.

Phút 55: Văn Tùng đánh đầu chệch cột dọc

Hồng Phúc thực hiện đường tạt bóng từ hành lang phải vào vòng cấm Kyrgyzstan. Văn Tùng bật cao đánh đầu nhưng bóng đi chệch cột dọc, khiến ĐT Việt Nam bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt.

Phút 52: THÓT TIM! Trung Kiên suýt mắc sai lầm trước khung thành

Một tình huống hú vía cho ĐT Việt Nam! Cú đá phạt của Kyrgyzstan khiến Trung Kiên để bóng bật ra, mở ra cơ hội cho cầu thủ đội khách. Rất may, thủ môn Việt Nam đã kịp thời xử lý ở nhịp tiếp theo, không cho đối phương thực hiện cú dứt điểm bồi.

Phút 50: ĐT Việt Nam phải lùi sâu trước sức ép của Kyrgyzstan

Kyrgyzstan đang gia tăng cường độ tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Những đợt lên bóng của đại diện Trung Á khiến ĐT Việt Nam phải tập trung lực lượng phòng ngự bên phần sân nhà để bảo vệ lợi thế dẫn trước 1-0.

Phút 46: Hiệp 2 chính thức bắt đầu

ĐT Việt Nam và Kyrgyzstan trở lại sân thi đấu hiệp hai. Các cầu thủ chủ nhà đang nắm lợi thế dẫn trước 1-0 nhờ bàn thắng của Đình Bắc trong 45 phút đầu tiên.

Kết thúc hiệp 1: Đình Bắc tỏa sáng, Việt Nam dẫn trước Kyrgyzstan!

ĐT Việt Nam bước vào giờ nghỉ với lợi thế một bàn sau 45 phút đầu tiên. Pha lập công ấn tượng của Đình Bắc giúp đội chủ nhà vượt lên, trong khi Kyrgyzstan dù liên tục gây sức ép vẫn chưa thể đánh bại thủ môn Trung Kiên.

Phút 37: ĐT Việt Nam căng mình chống đỡ sức ép từ Kyrgyzstan

Kyrgyzstan đang quyết tâm đưa trận đấu trở lại thế cân bằng bằng cách liên tục tổ chức tấn công. Hàng thủ Việt Nam phải duy trì sự tập trung cao độ trước sức ép ngày càng lớn từ đội bóng Trung Á.

Phút 33: Trung Kiên dễ dàng cản phá cú sút của Atabaev

Kyrgyzstan có cơ hội uy hiếp khung thành ĐT Việt Nam khi Erbol Atabaev tung ra pha dứt điểm. Tuy nhiên, cú sút thiếu lực và không đủ hiểm hóc để đánh bại thủ môn Trung Kiên, giúp đội chủ nhà bảo toàn lợi thế.

Phút 31: Astanakulov vô lê vọt xà ngang

Kyrgyzstan tạo ra cơ hội đáng chú ý khi Astanakulov xử lý bóng qua vài nhịp trước khi tung cú vô lê về phía khung thành ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, pha dứt điểm của cầu thủ đội khách đưa bóng đi vọt xà ngang.

Phút 28: Quang Vinh mất bóng, Việt Nam thoát thua

Quang Vinh mắc sai lầm khi xử lý bóng bên phần sân nhà, tạo điều kiện để cầu thủ Kyrgyzstan tung cú dứt điểm từ xa. May mắn cho ĐT Việt Nam khi bóng đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Trung Kiên.

Phút 19: BÙNG NỔ! Đình Bắc lập siêu phẩm, Việt Nam dẫn 1-0!

Một pha xử lý đẳng cấp của Đình Bắc! Ngôi sao ĐT Việt Nam tăng tốc từ hành lang trái, đi bóng thẳng vào khu vực trung tâm trước khi tung cú nã đại bác đầy uy lực. Thủ thành Kyrgyzstan hoàn toàn bất lực, chứng kiến bóng đi vào lưới và đội chủ nhà vươn lên dẫn trước.

Phút 15: Hàng thủ Việt Nam đứng vững trước sức ép

Dù Kyrgyzstan đang cầm bóng nhiều hơn, các cầu thủ Việt Nam vẫn phòng ngự khá chắc chắn. Đại diện Trung Á nỗ lực tìm đường tiếp cận khung thành nhưng chưa thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự kín kẽ của đội chủ nhà.

Phút 10: Kyrgyzstan pressing quyết liệt, Việt Nam khó lên bóng

Đội khách đang gây ra không ít trở ngại cho ĐT Việt Nam bằng những tình huống áp sát ngay từ tuyến trên. Sức ép liên tục của Kyrgyzstan khiến các cầu thủ chủ nhà gặp khó trong việc luân chuyển bóng và tổ chức tấn công.

Phút 4: Kyrgyzstan nhập cuộc mạnh mẽ trước Việt Nam

Không hề e ngại việc phải thi đấu trên sân khách, Kyrgyzstan nhanh chóng đẩy đội hình lên cao và chủ động triển khai lối chơi. ĐT Việt Nam đang đối mặt với sự quyết tâm của đối thủ trong giai đoạn đầu trận.

Phút 1: Việt Nam giành quyền giao bóng đầu trận

ĐT Việt Nam là đội thực hiện tình huống giao bóng trước trong cuộc đối đầu Kyrgyzstan. Trận đấu được điều khiển bởi trọng tài chính Mohamad Nawal Bin Mohammad Zubir đến từ Malaysia.

Phút 1: Bóng lăn! Việt Nam bước vào cuộc đối đầu Kyrgyzstan

Màn so tài giữa Việt Nam và Kyrgyzstan đã chính thức khởi tranh. Hai đội bắt đầu cuộc cạnh tranh trên sân với mục tiêu giành kết quả thuận lợi.

Đội hình dự kiến ĐT Kyrgyzstan

Kyrgyzstan (4-2-3-1): Artem Pryadkin; Khristian Brauzman, Eldiyar Zarypbekov, Valeriy Kichin, Arlen Beksulov; Astanakulov, Odilzhon Abdurakhmanov; Kayrat Zhyrgalbek Uulu, Erbol Atabaev, Kimi Merk; Joel Kojo.

Đội hình dự kiến ĐT Việt Nam

Việt Nam (3-4-3): Trần Trung Kiên; Phạm Lý Đức, Nguyễn Thành Chung, Phan Tuấn Tài; Phạm Minh Phúc, Võ Hoàng Minh Khoa, Nguyễn Quang Vinh, Khuất Văn Khang; Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thanh Nhàn.

Vắng Olaha Mạnh Đức, HLV Kim Sang Sik tìm lời giải cho hàng công Việt Nam

Chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho đội tuyển Việt Nam, nhưng cũng đặt HLV Kim Sang Sik trước một bài toán mới. Nhà cầm quân người Hàn Quốc không còn đầy đủ những lựa chọn từng góp mặt ở trận ra quân khi bước vào cuộc đối đầu Kyrgyzstan.

Đáng chú ý nhất là trường hợp của Olaha Mạnh Đức, cầu thủ ghi bàn ngay trong lần đầu khoác áo đội tuyển Việt Nam. Sau trận thắng Đài Bắc Trung Hoa, tiền đạo này cùng Lê Giang Patrik, Nguyễn Nhật Minh và Nguyễn Thái Quốc Cường đã được tạo điều kiện trở về CLB. Những thay đổi trải đều ở cả ba tuyến, khiến HLV Kim Sang Sik phải tính toán lại cách bố trí đội hình.

Sự vắng mặt của Olaha ảnh hưởng đáng kể đến phương án tổ chức tấn công. Trong trận ra quân, cầu thủ này không chỉ ghi bàn mà còn đảm nhận vai trò nhận bóng ở khu vực trung tâm hàng công. Khả năng hoạt động gần khung thành giúp Việt Nam duy trì sự hiện diện trong vòng cấm và tạo điều kiện cho các cầu thủ phía sau tham gia tấn công.

Khi không còn Olaha, Nguyễn Văn Tùng có thể trở thành phương án thay thế ở vị trí trung phong. Tiền đạo này có thể được giao nhiệm vụ di chuyển giữa hai trung vệ Kyrgyzstan, thu hút sự chú ý của hàng thủ đối phương và tạo khoảng trống cho các cầu thủ hỗ trợ.

Tuy nhiên, điểm đáng chờ đợi nhất vẫn nằm ở Nguyễn Đình Bắc. Bàn thắng vào lưới Đài Bắc Trung Hoa tiếp tục cho thấy khả năng tận dụng cơ hội của chân sút trẻ. Với tốc độ và những pha di chuyển linh hoạt, Đình Bắc có thể mang đến cách tiếp cận khung thành khác biệt so với một trung phong chơi cố định.

Đáng chú ý, HLV Urmat Abdukaimov của Kyrgyzstan cũng dành sự đánh giá cao cho Đình Bắc trước cuộc đối đầu. Điều đó đồng nghĩa cầu thủ này nhiều khả năng sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt từ hàng phòng ngự đối phương.

Nếu Kyrgyzstan bố trí nhiều cầu thủ theo kèm Đình Bắc, khoảng trống dành cho Nguyễn Thanh Nhàn hoặc những cầu thủ băng lên từ tuyến hai có thể xuất hiện. Đây là phương án mà HLV Kim Sang Sik cần tính tới thay vì đặt toàn bộ kỳ vọng vào một cá nhân.

Ngoài hàng công, vị trí thủ môn cũng đáng chú ý. Trần Trung Kiên được HLV Kim Sang Sik xác nhận sẽ có cơ hội bắt chính, trong khi Nguyễn Văn Việt tiếp tục là một lựa chọn khác. Với một đối thủ có khả năng tấn công trực diện như Kyrgyzstan, sự phối hợp giữa thủ môn và hàng trung vệ sẽ đóng vai trò quan trọng.

Những điều chỉnh này biến trận đấu tại Thiên Trường thành cơ hội kiểm nghiệm chiều sâu lực lượng của đội tuyển Việt Nam. Không chỉ tìm kiếm kết quả tích cực, HLV Kim Sang Sik còn cần đánh giá khả năng thích nghi của các cầu thủ khi đội hình xuất phát thay đổi đáng kể so với trận trước.

Hàng công Kyrgyzstan thăng hoa nhưng vẫn để lộ khoảng trống

Nếu Việt Nam đang tìm kiếm sự kết nối cho những nhân tố mới, Kyrgyzstan lại bước vào cuộc đối đầu với một hệ thống tấn công đang vận hành hiệu quả. Dưới sự dẫn dắt của HLV Urmat Abdukaimov, đại diện Trung Á giành ba chiến thắng liên tiếp, ghi 11 bàn và chỉ để thủng lưới một lần.

Chuỗi trận ấn tượng bắt đầu bằng chiến thắng 5-0 trước Maldives, tiếp nối bằng kết quả 3-1 trước Lebanon và mới nhất là màn vượt qua Đài Bắc Trung Hoa 3-0. Đáng chú ý, Kyrgyzstan không chỉ ghi nhiều bàn mà còn cho thấy khả năng tìm kiếm cơ hội từ những tình huống khác nhau.

Ở trận đấu gần nhất, Kayrat Zhyrgalbek Uulu mở tỷ số sau một pha tổ chức tấn công bên cánh phải. Kimi Merk thực hiện đường chuyền vào khu vực nguy hiểm, tạo điều kiện để đồng đội dứt điểm. Tình huống này cho thấy Kyrgyzstan có thể tạo sức ép bằng những pha lên bóng nhanh thay vì phải duy trì quyền kiểm soát bóng quá lâu.

Bàn thắng thứ hai tiếp tục thể hiện sự nguy hiểm của đội bóng Trung Á trong vòng cấm. Joel Kojo xuất hiện đúng vị trí để tận dụng bóng bật ra, nhân đôi cách biệt trước giờ nghỉ. Đó là tình huống mà hàng thủ Việt Nam cần đặc biệt cảnh giác, bởi việc ngăn chặn cú dứt điểm đầu tiên chưa đồng nghĩa nguy hiểm đã kết thúc.

Joel Kojo có thể trở thành điểm đến của những đường chuyền dài hoặc các pha đưa bóng từ hai hành lang cánh. Tiền đạo này đủ khả năng gây sức ép lên trung vệ đối phương, đồng thời tìm kiếm cơ hội khi bóng xuất hiện ở cự ly gần khung thành.

Trong khi đó, Kayrat Zhyrgalbek Uulu và Kimi Merk có thể đảm nhận vai trò tạo đột biến từ hai biên. Những cầu thủ này không chỉ tìm kiếm cơ hội dứt điểm mà còn có khả năng thực hiện các đường chuyền vào vị trí thuận lợi cho đồng đội.

Dù vậy, Kyrgyzstan chưa phải tập thể hoàn hảo. Trong chiến thắng 3-0 trước Đài Bắc Trung Hoa, đội bóng của HLV Abdukaimov vẫn có những thời điểm để đối phương tổ chức phản công nguy hiểm.

Đáng chú ý, Đài Bắc Trung Hoa từng đưa bóng trúng cột dọc ở phút 85. Sau trận đấu, chính HLV Abdukaimov cũng thừa nhận các học trò có những tình huống mất bóng và để đối thủ khai thác khoảng trống phía sau.

Đây là chi tiết quan trọng với đội tuyển Việt Nam. Nếu Kyrgyzstan dâng cao và để mất quyền kiểm soát, những cầu thủ giàu tốc độ của HLV Kim Sang Sik có thể khai thác khoảng trống khi hàng phòng ngự đối phương chưa kịp tổ chức lại.

Thay vì chỉ dựa vào những đợt tấn công kéo dài, Việt Nam cần tận dụng tốt thời điểm đoạt bóng ở khu vực giữa sân. Một đường chuyền sớm ra phía sau hậu vệ biên có thể tạo ra cơ hội rõ ràng hơn nhiều so với việc đưa bóng vào khu vực đã có đông cầu thủ Kyrgyzstan phòng ngự.

Dẫu vậy, việc khai thác điểm yếu ấy không dễ dàng. Kyrgyzstan đang duy trì sự tự tin nhờ các kết quả tích cực và có đủ lý do để chơi thận trọng, tránh lặp lại những sai sót từng xuất hiện ở trận trước.

Duyên nợ năm 2024 và cuộc đấu trí trên sân Thiên Trường

Lần gặp gần nhất giữa Việt Nam và Kyrgyzstan diễn ra ngày 9/1/2024, khi hai đội thi đấu giao hữu trước thềm Asian Cup. Kyrgyzstan khi ấy giành chiến thắng 2-1, để lại một kết quả không thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam.

Gần ba năm sau, cuộc tái đấu diễn ra với nhiều thay đổi trên băng ghế huấn luyện và lực lượng cầu thủ. Việt Nam đang được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang Sik, còn Kyrgyzstan bước vào giai đoạn mới cùng HLV Urmat Abdukaimov.

Vì vậy, trận đấu tại Thiên Trường không đơn thuần là cơ hội để Việt Nam cải thiện thành tích đối đầu. Đây còn là màn kiểm tra khả năng tổ chức lối chơi của hai đội trước những đối thủ có phong cách khác biệt.

Một trong những điểm nóng đáng chú ý nằm ở hai hành lang cánh. Nếu Việt Nam vận hành sơ đồ 3-4-3, hai cầu thủ chạy biên cần tham gia nhiều vào việc tổ chức tấn công. Tuy nhiên, khi cả hai cùng dâng cao, khoảng trống sau lưng có thể trở thành mục tiêu của các pha phản công từ Kyrgyzstan.

HLV Kim Sang Sik vì vậy cần duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Khi một cầu thủ chạy cánh dâng lên, tuyến giữa phải có phương án bọc lót để tránh việc các trung vệ bị kéo giãn đội hình.

Bên cạnh đó, những tình huống tranh chấp bóng hai sẽ có ảnh hưởng lớn. Kyrgyzstan đã cho thấy khả năng tận dụng bóng bật ra trong vòng cấm, trong khi Việt Nam cần giữ sự tập trung khi đối thủ thực hiện các đường chuyền từ hai biên.

Ở chiều ngược lại, các tiền vệ Việt Nam phải tìm cách đưa bóng nhanh qua khu trung tuyến. Nếu mất quá nhiều thời gian tổ chức, Kyrgyzstan có thể lùi về với đội hình đông người và bịt kín những khoảng trống trước khung thành.

Khả năng điều chỉnh nhịp độ cũng là vấn đề đáng chú ý. Việt Nam không thể duy trì sức ép liên tục mà bỏ qua nguy cơ phản công. Những thời điểm giảm tốc, giữ bóng và kéo đối thủ ra khỏi vị trí phòng ngự có thể quan trọng không kém các pha tấn công trực diện.

Trong trường hợp HLV Kim Sang Sik cần gia tăng sức ép ở hiệp hai, các phương án thay người trên hàng công sẽ được đặt vào trọng tâm. Việc bố trí thêm một cầu thủ có tốc độ hoặc tăng cường khả năng tranh chấp trong vòng cấm có thể tạo ra khác biệt.

Tuy nhiên, Kyrgyzstan cũng sở hữu những nhân tố đủ sức thay đổi trận đấu từ ghế dự bị. Ayzar Akmatov từng ghi bàn trong thời gian bù giờ trước Đài Bắc Trung Hoa sau khi được tung vào sân. Điều này cho thấy đại diện Trung Á có thể duy trì sức đe dọa ngay cả khi thực hiện những thay đổi nhân sự.

Với hai đội, cuộc đối đầu tại Thiên Trường sẽ là phép thử về khả năng xử lý những thời điểm quan trọng. Việt Nam cần phát huy tốc độ và sự linh hoạt của các cầu thủ tấn công, trong khi Kyrgyzstan có thể dựa vào sự chắc chắn cùng khả năng tận dụng những sai lầm nhỏ nhất.

Ngoài mục tiêu cạnh tranh chức vô địch Casper Cup 2026, trận đấu còn mang ý nghĩa quan trọng đối với quá trình chuẩn bị lực lượng của HLV Kim Sang Sik. Một màn trình diễn tích cực trước đối thủ có phong độ cao sẽ giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá những nhân tố mới, đặc biệt khi đội tuyển Việt Nam đang hướng tới các nhiệm vụ quốc tế tiếp theo.