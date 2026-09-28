Tuyết lở vùi lấp một trại căn cứ gần núi, 2 người thiệt mạng, 12 người mất tích

Vụ việc được xác định xảy ra vào sáng 27/9 tại khu vực núi Himlung – đỉnh núi cao khoảng 7.010m thuộc dãy Himalaya ở miền bắc Nepal, giáp biên giới Tây Tạng.

Theo giới chức địa phương, lực lượng cứu hộ đã dùng trực thăng đưa hai thi thể nạn nhân xuống một thị trấn lân cận, đồng thời sơ tán an toàn 10 người sống sót khỏi khu vực nguy hiểm.

Toàn bộ số người thiệt mạng và mất tích được cho là thành viên của một đội leo núi người Nepal. Nhóm này được cử đi trước để dựng trại và mở đường, nhằm chuẩn bị cho chuyến thám hiểm của các nhà leo núi nước ngoài.

Đỉnh núi Himlung, nơi xảy ra vụ lở tuyết. Ảnh: Sun

Hiện tại, thời tiết xấu đang gây ra rất nhiều trở ngại cho công tác cứu hộ. Lực lượng chức năng dự kiến sẽ nối lại chiến dịch tìm kiếm 12 người mất tích vào rạng sáng ngày 28/9.

Những ngày qua, Nepal liên tục phải hứng chịu các hình thái thời tiết cực đoan. Mưa lớn đã trút xuống từ ngày 24/9, kết hợp với tuyết rơi dày đặc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực đồi núi phía bắc. Thảm họa lở tuyết này xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Á vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả của các trận lũ quét kinh hoàng hồi tháng 8.

Theo tờ Sun, đợt thiên tai đó đã khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và khoảng 6.000 người mất tích.

Đây là vụ tai nạn chết người mới nhất nối dài chuỗi thảm họa tuyết lở tại Nepal.

Trước đó, một trận tuyết lở tại trại căn cứ Yalung Ri thuộc dãy Rolwaling cũng đã cướp đi sinh mạng của bảy nhà leo núi, trong đó có năm người nước ngoài. Nhóm nạn nhân này thuộc một đoàn thám hiểm 15 người đến từ Pháp, Canada, Italy và Nepal.

Tại thời điểm gặp nạn, họ đang trong quá trình tập thích nghi với độ cao để chuẩn bị cho kế hoạch chinh phục đỉnh Dolma Kang vào tháng 11 tới.