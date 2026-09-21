Tuyệt đối không nên giảm tốc để nhìn tai nạn ở làn ngược chiều

Khi xảy ra tai nạn ở làn đường ngược chiều, nhiều tài xế có thói quen giảm tốc để nhìn, gây ra ùn tắc kéo dài và làm tăng nguy cơ tai nạn thứ cấp. Việc này không những không giúp ích mà còn ảnh hưởng xấu đến tâm lý và sự an toàn của người tham gia giao thông.

Ùn tắc kéo dài do nhiều tài xế giảm tốc quan sát tai nạn ở làn ngược chiều, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn thứ cấp. Ảnh: AI/Jalopnik

Một thói quen phổ biến trên đường khi xảy ra tai nạn ở làn ngược chiều là tài xế giảm tốc để quan sát sự việc. Tuy nhiên, hành động này không mang lại lợi ích nào mà còn khiến giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng hơn.

Việc tập trung nhìn vào hiện trường tai nạn không chỉ làm chậm tốc độ lưu thông mà còn khiến người lái xe mất tập trung, làm tăng nguy cơ va chạm hoặc tai nạn thứ cấp. Đây là hành vi được gọi là 'rubbernecking', tức là tò mò nhìn chằm chằm vào sự cố giao thông.

Ngoài ra, việc quan sát tai nạn cũng không có lợi cho sức khỏe tinh thần của người lái xe khi tiếp nhận những hình ảnh và thông tin tiêu cực, gây ảnh hưởng tâm lý không tốt.

Chuyên gia giao thông khuyến cáo người lái xe nên giữ vững tốc độ, tập trung vào làn đường của mình và không giảm tốc để nhìn tai nạn ở làn ngược chiều. Hành động này sẽ giúp giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn cho tất cả các phương tiện tham gia giao thông.

Sự tò mò quá mức không chỉ gây cản trở giao thông mà còn tạo ra những tình huống nguy hiểm không cần thiết. Việc giữ bình tĩnh, lái xe an toàn và tuân thủ luật giao thông là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và những người xung quanh.