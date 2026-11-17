Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khám, tư vấn về chăm sóc sức khoẻ trong thời gian mang thai. (Ảnh: H. VÂN)

Còn rất trẻ, H chưa đủ điều kiện để làm mẹ. Nên khi phát hiện mang thai ngoài ý muốn, em đã rơi vào tâm trạng lo lắng, hoang mang... và tự tìm hiểu thông tin trên mạng, mua thuốc phá thai, sử dụng tại nhà. Quyết định tưởng chừng đơn giản ấy lại khiến em đối mặt với những phản ứng bất thường của cơ thể, buộc phải nhập viện cấp cứu.

H chia sẻ, sau khi uống thuốc, bản thân thấy các hiện tượng như buồn nôn, chóng mặt, đau bụng, ra máu và may mắn được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu và can thiệp kịp thời.

Dù đã qua cơn nguy kịch, đến thời điểm này, bản thân em vẫn còn thấy ân hận với hành động của mình, khi quá liều lĩnh tự ý mua và sử dụng thuốc phá thai tại nhà, mà không có sự thăm khám, hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa.

Chia sẻ về vấn đề này, Bác sĩ Chuyên khoa II Vương Thị Như Quỳnh, công tác tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (Sở Y tế Hà Nội) cho biết, phá thai bằng thuốc sẽ gây ra một số phản ứng mạnh như đau thắt bụng, ra nhiều huyết, vỡ tử cung, khó thở, choáng, tụt huyết áp... Ngoài ra, thuốc phá thai còn chống chỉ định với những người bị bệnh lý nền tuyến thượng thận, rối loạn đông máu, đang cho con bú, chửa ngoài dạ con, có tiền sử đã từng dị ứng với bất kỳ loại thuốc trị bệnh nào trước đó.

Nếu tự ý sử dụng thuốc khi không có chỉ định, không có sự hướng dẫn của bác sĩ thì có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm như chảy máu ồ ạt, nhiễm trùng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, chức năng sinh sản sau này, thậm chí nguy hiểm tính mạng

Đáng lo ngại, trong quá trình thăm khám tại đơn vị, bác sĩ Quỳnh và các đồng nghiệp vẫn tiếp nhận những trường hợp bệnh nhân tự mua thuốc phá thai về sử dụng tại nhà. Phần lớn là những người có tâm lý e ngại việc đi khám, muốn giữ kín chuyện riêng tư và nghĩ rằng chỉ cần tự mua thuốc, sử dụng tại nhà là có thể giải quyết được tình trạng mang thai ngoài ý muốn.

Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân chỉ tìm đến cơ sở y tế khi đã xuất hiện tình trạng chảy máu nhiều, sử dụng thuốc nhưng không đạt hiệu quả như mong muốn. Thậm chí, có những trường hợp bị băng huyết, mất máu nghiêm trọng, buộc các bác sĩ phải khẩn trương cấp cứu, hồi sức và thực hiện các thủ thuật cầm máu để bảo đảm an toàn tính mạng. Những trường hợp này phần lớn là phụ nữ còn khá trẻ, nhưng cũng có người đã lập gia đình và từng sinh con.

Bác sĩ Chuyên khoa II Vương Thị Như Quỳnh cho biết thêm, phương pháp đình chỉ thai bằng việc dùng thuốc hay trong chuyên môn gọi là phương pháp phá thai nội khoa sẽ có hiệu quả khi bệnh nhân đủ chỉ định và có sự giám sát chặt chẽ của cơ sở y tế. Trước khi thực hiện, bệnh nhân phải được xác định tuổi thai, vị trí thai, đánh giá tình trạng sức khỏe... toàn bộ quá trình phải được thực hiện tại cơ sở y tế đủ điều kiện, dưới sự hướng dẫn và theo dõi của bác sĩ chuyên khoa.

Còn nếu có những trường hợp không đủ điều kiện để phá thai nội khoa mà bệnh nhân vẫn tiến hành làm thì có thể dẫn đến tình trạng như không đáp ứng với thuốc, túi thai vẫn phát triển trong buồng tử cung. Đặc biệt, với trường hợp có chửa ngoài tử cung thì việc uống thuốc phá thai tại nhà có thể ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân.

“Để bảo đảm an toàn sức khỏe và tính mạng, phụ nữ khi mang thai ngoài ý muốn tuyệt đối không tự ý mua thuốc, không nghe theo người thân, không nghe theo các nhân viên không có chuyên môn tại các nhà thuốc để tự mua thuốc và sử dụng phá thai tại nhà. Khi có tình trạng thai ngoài ý muốn phải đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, siêu âm xác định chính xác tuổi thai, vị trí thai, đồng thời đánh giá tình trạng sức khỏe và các yếu tố chống chỉ định. Trên cơ sở đó, bác sĩ sẽ tư vấn phương pháp đình chỉ thai kỳ phù hợp. Nếu đủ điều kiện phá thai nội khoa, người bệnh sẽ được chỉ định sử dụng thuốc theo đúng phác đồ và được theo dõi y tế chặt chẽ”, Bác sĩ Chuyên khoa II Vương Thị Như Quỳnh khuyến cáo.