Tuyệt đối không được huy động đóng góp từ người học, cha mẹ để tổ chức kỷ niệm 20/11

Các hoạt động cần được tổ chức tinh gọn, phù hợp với điều kiện thực tế và bảo đảm kế hoạch giảng dạy, học tập.

Theo Công văn số 8010/BGDĐT-NGCBQLGD gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục về tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị lựa chọn nội dung, quy mô tổ chức phù hợp, chú trọng tri ân và động viên đội ngũ nhà giáo. Bộ yêu cầu tránh phô trương, hình thức, gây tốn kém, lãng phí, đồng thời chủ động bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho nhà giáo và người học. Các hoạt động tại cơ sở giáo dục được khuyến khích gắn với sinh hoạt chuyên môn, giáo dục truyền thống và xây dựng văn hóa học đường.

Học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ, Hà Nội chúc mừng cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh tư liệu: Quý Trung - TTXVN

Bộ đề nghị các đơn vị tổ chức thăm hỏi, động viên nhà giáo lão thành, nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ. Những khó khăn, vướng mắc cần được rà soát, giải quyết theo thẩm quyền để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo. Với những vấn đề vượt thẩm quyền, các đơn vị cần kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục biểu dương những nhà giáo tận tụy, sáng tạo, có thành tích xuất sắc và đóng góp thiết thực cho sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là những người đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Gắn với chủ đề năm học 2026-2027 “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, Bộ khuyến khích các cơ sở giáo dục lựa chọn hoạt động chuyên môn phù hợp để đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá và quản trị nhà trường. Việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo cần được thực hiện có trách nhiệm, phù hợp với cấp học, trình độ đào tạo, đồng thời đề cao tính trung thực và liêm chính học thuật.

Các đơn vị sử dụng kênh thông tin, nền tảng số hiện có để giới thiệu nhà giáo tiêu biểu, lan tỏa những câu chuyện đẹp về tình thầy trò. Thông tin đăng tải phải chính xác, bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền đối với hình ảnh theo quy định. Việc triển khai cần tránh tạo thêm áp lực hoặc phát sinh công việc không cần thiết cho nhà giáo.