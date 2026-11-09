Tuyệt đối không chủ quan trước mưa lớn, chủ động ứng phó mưa lũ tại Trung Bộ

Dự báo từ ngày 08 đến đêm 11/11/2026 sẽ có một đợt mưa lớn diện rộng có thể xảy ra tại miền Trung. Ảnh minh hoạ

Trước dự báo, từ ngày 08 đến đêm 11/11/2026 sẽ có một đợt mưa lớn diện rộng có thể xảy ra, ngày 07/11/2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ký ban hành Công điện hoả tốc số 73/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khu vực Trung Bộ tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; chủ động triển khai đồng bộ các phương án ứng phó, đặt an toàn tính mạng của Nhân dân lên hàng đầu, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Mưa lớn diện rộng, cảnh báo nhiều nguy cơ thiên tai

Theo Công điện số 73/CĐ-TTg ngày 07/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ, do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ký, tại khu vực Trung Bộ được dự báo có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng từ ngày 08 đến đêm 11/11/2026. Diễn biến mưa có sự phân bố không đồng đều, trong đó nhiều địa phương có nguy cơ hứng chịu lượng mưa rất lớn.

Cụ thể, khu vực từ phía nam Nghệ An đến phía bắc Quảng Trị, phổ biến từ 100-200mm, cục bộ trên 300mm; khu vực Huế, Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi phổ biến từ 250-450mm, cục bộ trên 700mm; phía nam Quảng Trị, phía đông Gia Lai, Đắk Lắk phổ biến 150-300mm, cục bộ trên 400mm

Mưa lớn kéo dài sẽ khiến nguy cơ sạt lở đất tại khu vực miền núi, sườn dốc. Ảnh minh hoạ

Mưa lớn kéo dài có thể khiến mực nước trên các sông dâng cao, gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Đáng lo ngại hơn, nguy cơ lũ ống, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực miền núi, sườn dốc có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản và sinh kế của người dân.

Đặc biệt, trong bối cảnh tác động của El Niño, thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp, nhiều hồ chứa trong khu vực đang có mực nước thấp, yêu cầu đặt ra không chỉ là chủ động phòng tránh đợt mưa lũ trước mắt mà còn phải tính toán hài hòa giữa bảo đảm an toàn công trình, phòng chống lũ cho hạ du và sử dụng hiệu quả nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt trong thời gian tới.

Trước tình hình đó, Công điện số 73/CĐ-TTg nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; chủ động chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lớn có thể gây lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân, không để địa phương và người dân rơi vào tình trạng bị động, bất ngờ.

Chủ động từ cơ sở, lấy an toàn tính mạng Nhân dân làm ưu tiên

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Đắk Lắk khẩn trương báo cáo cấp ủy, trực tiếp chỉ đạo triển khai các phương án ứng phó phù hợp với tình hình thực tế. Các địa phương phải rà soát phương án phòng chống thiên tai, bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và vật tư tại những khu vực trọng điểm thường xuyên xảy ra ngập sâu, sạt lở, chia cắt; thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ”.

Công điện hoả tốc số 73/CĐ-TTg ngày 07/11/2026 do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký ban hành

Đáng chú ý, lãnh đạo các địa phương cần phân công thành viên Ban Thường vụ, Thường trực trực tiếp có mặt tại những địa bàn trọng điểm để kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả. Đây là yêu cầu thể hiện rõ trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm công tác chỉ đạo không dừng lại ở văn bản mà phải được triển khai thực chất tại cơ sở.

Cùng với đó, thông tin về tình hình mưa lũ và nguy cơ thiên tai phải được truyền tải đầy đủ, kịp thời đến người dân. Những hộ dân sống tại khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất cần được rà soát, tổ chức sơ tán đến nơi an toàn khi cần thiết. Người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế phải được ưu tiên hỗ trợ, bảo vệ.

Công tác bảo đảm giao thông cũng cần được thực hiện nghiêm túc. Lực lượng chức năng phải tổ chức kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ người dân; tuyệt đối không để người và phương tiện đi qua ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn. Tùy diễn biến thực tế, địa phương chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học để phòng tránh rủi ro.

Các chủ đầu tư công trình xây dựng, đơn vị quản lý hầm lò và cơ sở khai thác khoáng sản cũng phải được thông báo kịp thời để triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người lao động, phương tiện và công trình. Đồng thời, công tác trực ban, bảo vệ đê điều, hồ chứa, đập thủy lợi, thủy điện phải được duy trì nghiêm túc; sẵn sàng hỗ trợ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân tại những khu vực bị ngập lụt sâu, sạt lở hoặc chia cắt.

Ở cấp Trung ương, Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tổ chức trực ban, theo dõi sát diễn biến, tăng cường dự báo, cảnh báo và thông tin thiên tai. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ động phối hợp với địa phương trong sơ tán dân cư, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Đặc biệt, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương chỉ đạo tính toán phương án điều tiết các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, bảo đảm an toàn công trình và chống lũ cho hạ du. Việc vận hành hồ chứa cần được tính toán khoa học, hợp lý, vừa đáp ứng yêu cầu phòng chống lũ trước mắt, vừa khai thác hiệu quả nguồn nước trong bối cảnh nguy cơ thiếu nước mùa khô do tác động của El Niño.

Vận hành hồ chứa an toàn và tăng cường khả năng ứng phó tại cộng đồng cần được triển khai đồng bộ. Ảnh minh hoạ

Các bộ, ngành liên quan, cùng hệ thống truyền thông quốc gia, có trách nhiệm triển khai nhiệm vụ theo chức năng, tăng cường thông tin, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh và ứng phó thiên tai đến cộng đồng.

Từ chỉ đạo của Chính phủ có thể thấy, phòng chống thiên tai không chỉ là nhiệm vụ cấp bách khi mưa lũ xuất hiện mà còn là trách nhiệm thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Mỗi người dân cần chủ động theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo; chuẩn bị phương án bảo vệ gia đình, tài sản, không đánh đổi sự an toàn để đi qua khu vực nguy hiểm hoặc tham gia các hoạt động tiềm ẩn rủi ro.

Chủ động ứng phó từ sớm, từ xa, từ cơ sở; phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, lực lượng chức năng và người dân chính là giải pháp quan trọng để giảm thiểu tổn thất do thiên tai. Xa hơn, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên nước, bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng cộng đồng có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội.

Không lơ là, không chủ quan, không để bị động, bất ngờ trước thiên tai chính là thông điệp xuyên suốt cần được lan tỏa. Bảo vệ tính mạng và sinh kế của Nhân dân hôm nay cũng là bảo vệ nền tảng cho một tương lai an toàn, xanh và phát triển bền vững./.