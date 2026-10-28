Tuyệt đối không chủ quan, bảo đảm an toàn cho các sự kiện lớn

Cùng tham gia có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Quang cảnh Hội nghị.

Đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị do Công an tỉnh tổ chức, các đại biểu được quán triệt kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự ATGT, PCCC và các phương án tổ chức, bảo vệ trong thời gian diễn ra các sự kiện lớn của tỉnh.

Lãnh đạo các sở, ngành và đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh trao đổi, làm rõ các phương án, đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn cho từng hoạt động.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lương ghi nhận nỗ lực của các thành viên Ban Chỉ đạo và lực lượng Công an tỉnh trong công tác chuẩn bị. Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho các sự kiện, không chủ quan trong bất kỳ tình huống nào. Các phương án tổ chức sự kiện phải thống nhất với kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự của Công an tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục khảo sát thực tế, rà soát, hoàn thiện phương án theo hướng phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; chủ động xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm các chương trình diễn ra an toàn, thuận lợi.

*Trước đó, đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã kiểm tra các khu vực tổ chức Chương trình khai mạc Festival Trà Quốc tế – Thái Nguyên năm 2026 và tuyến đường chính dẫn vào Sân vận động Thái Nguyên, nơi tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Nối vòng tay lớn”.

Đồng chí Bùi Văn Lương cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị kiểm tra công tác chuẩn bị Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp.

Qua kiểm tra, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị rà soát kỹ phương án bảo đảm an ninh, an toàn tại các khu vực tổ chức sự kiện và đón tiếp đại biểu; phối hợp rà soát công tác truyền hình trực tiếp.

Đồng chí Bùi Văn Lương kiểm tra công tác chuẩn bị Chương trình "Nối vòng tay lớn" tại Sân vận động Thái Nguyên.

Chương trình bắn pháo hoa tại các sự kiện phải được chuẩn bị chu đáo, tuân thủ quy định về an toàn. Các lực lượng cần chủ động xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm Lễ khai mạc Festival Trà Quốc tế và các sự kiện liên quan diễn ra an toàn, thành công.