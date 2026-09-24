Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tình hình thiên tai còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới.

Thực hiện công tác điều tiết, bảo đảm an toàn giao thông, chống va trôi. Ảnh minh họa.

Tại khu vực các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có thể xảy ra mưa lớn với lượng mưa 120 - 250mm, cục bộ có nơi trên 400mm gây ngập sâu, sạt lở đất.

Vì vậy Cục Hàng hải và Đường thủy đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống; đặc biệt đối với các khu vực có nguy cơ bị chia cắt.

Sẵn sàng phương tiện, nhân sự, tạo tối đa điều kiện để hỗ trợ các chính quyền địa phương sở tại trong công tác cứu trợ, cứu hộ, cứu nạn.

Các đơn vị kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công, nhất là các công trình đã bị sự cố.

Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc và phía Nam theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác điều tiết khống chế bảo đảm an toàn giao thông, chống va trôi.

Thực hiện nghiêm túc chế độ trực ca, sẵn sàng phương tiện, vật tư ứng phó các sự cố bất ngờ xảy ra.

Đôn đốc các đơn vị quản lý, bảo trì đường thủy nội địa kịp thời thu hồi phao tiêu, báo hiệu trước khi lũ về hoặc khi nhận được thông báo xả lũ của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương.

Bên cạnh đó có phương án bảo đảm an toàn hoặc thu hồi, bảo quản các phao tiêu, báo hiệu và phụ kiện, cũng như kịp thời triển khai lại hệ thống phao tiêu, báo hiệu ngay sau mưa lũ.

Các Cảng vụ phối hợp với Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc, phía Nam liên tục nắm bắt tình hình diễn biến của thời tiết, chế độ thủy văn, tĩnh không các công trình vượt sông, tình hình tuyến, luồng.

Kịp thời thông báo đến thuyền trưởng trước khi cấp phép để chủ động ứng phó, tuyệt đối không cấp phép rời cảng, bến cho phương tiện khi không đảm bảo an toàn.

Kiểm tra, rà soát, hướng dẫn nơi neo đậu, tránh trú an toàn cho các phương tiện và có các biện pháp chằng buộc, gia cố, đảm bảo an toàn về người, phương tiện khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Đồng thời yêu cầu các phương tiện neo đậu gần các cầu vượt sông khẩn trương di dời đến vị trí an toàn, tuyệt đối không để các phương tiện đâm va vào các công trình vượt sông.

Sở Xây dựng các địa phương phối hợp với Cảng vụ Hàng hải, Cảng vụ Đường thủy nội địa tại khu vực trong công tác đảm bảo an toàn giao thông hàng hải, đường thủy nội địa và bảo vệ tài sản kết cấu hạ tầng theo quy định.