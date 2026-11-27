Cầu dân sinh tại thôn Hà Rai (xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk) bị sập, sạt lở. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Trước dự báo mưa lớn kéo dài, nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực phía Đông, ngày 27/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã có công điện khẩn yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó, chuẩn bị phương án theo kịch bản bất lợi hơn nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Trong khi đó, Thủy điện Sông Ba Hạ đã có thông báo xả lũ trong ngày 28/11.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 27/11 đến sáng 30/11, khu vực phía Đông tỉnh có mưa lớn, tổng lượng mưa phổ biến từ 150-300 mm, có nơi trên 300 mm. Trong khi đó, các bản tin cảnh báo của cơ quan Trung ương nhận định lượng mưa có thể đạt 200-400 mm, cục bộ trên 600 mm, nguy cơ xuất hiện mưa lớn trên 100 mm trong 3 giờ. Dự báo từ đêm 27/11 đến ngày 1/12, trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Mực nước trên sông Kỳ Lộ và sông Bàn Thạch có thể lên mức báo động 2-3, có nơi trên báo động 3; sông Ba lên mức báo động 1-2, có nơi trên báo động 2. Nguy cơ ngập lụt được cảnh báo tại các xã, phường: Tây Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Đức Bình, Sơn Hòa, Suối Trai, Phú Hòa 1, Tuy Hòa, Phú Yên, Hòa Hiệp và Đông Hòa.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, lập danh sách cụ thể các hộ dân trong khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn trước khi mưa lũ lớn xảy ra; trong đó ưu tiên người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai và người khuyết tật. Đối với các xã miền núi như M’Đrăk, Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân, chính quyền địa phương phải tổ chức sơ tán ngay khi lượng mưa vượt 100 mm trong 3 giờ hoặc xuất hiện dấu hiệu sạt lở, lũ ống; bố trí lực lượng cảnh giới tại các điểm từng xảy ra sạt lở.

Các địa phương khẩn trương khoanh vùng diện tích cây trồng có nguy cơ ngập úng để hướng dẫn người dân thu hoạch sớm; triển khai tiêu úng tại khu đô thị, khu công nghiệp và hướng dẫn người dân chủ động tích trữ, xử lý nước sinh hoạt.

Đối với các chủ hồ chứa thủy điện, thủy lợi, tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tính toán phương án điều tiết, vận hành hồ theo kịch bản mưa từ 200-400 mm và lũ trên báo động 3 tại sông Kỳ Lộ, sông Bàn Thạch, góp phần giảm lũ cho hạ du. Việc tích nước cuối mùa lũ chỉ được thực hiện khi bảo đảm an toàn công trình và khu vực hạ du. Các hồ chứa bị hư hỏng hoặc phát sinh hư hỏng sau những đợt mưa lũ phải hạn chế hoặc không tích nước, tổ chức trực gác, kiểm soát và cấm người, phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tham mưu phương án điều tiết hồ chứa theo hướng giảm lũ cho hạ du; chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai các nhiệm vụ ứng phó tại địa phương và các chủ hồ chứa. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh có trách nhiệm kịp thời cập nhật, hiệu chỉnh cảnh báo khi lượng mưa, mực nước lũ, nhất là trên sông Kỳ Lộ và sông Bàn Thạch, vượt dự báo; chuyển ngay các bản tin đến cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và chủ hồ chứa để chủ động ứng phó.

Theo thông báo của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, dự kiến từ 7 giờ ngày 28/11, hồ thủy điện Sông Ba Hạ bắt đầu xả nước điều tiết qua tràn lần đầu trong đợt vận hành năm 2026. Lưu lượng xả tràn ban đầu dự kiến là 78 m³/s, kết hợp với lưu lượng nước chạy máy phát điện 400 m³/s, tổng lưu lượng nước về hạ du khoảng 478 m³/s. Tùy theo tình hình thực tế, lưu lượng xả tràn sẽ được điều chỉnh, tổng lưu lượng nước về hạ du có thể tăng lên đến 1.300 m³/s.

Trước kế hoạch vận hành hồ chứa, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ khuyến cáo người dân khu vực hạ du chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ và thông tin vận hành hồ chứa; không đánh bắt cá, vớt củi, đi lại hoặc tổ chức các hoạt động gần khu vực sông, suối khi nước dâng cao. Các hộ dân cần chủ động di chuyển người, tài sản và vật nuôi đến nơi an toàn khi có nguy cơ ngập lụt; nghiêm túc chấp hành hướng dẫn của chính quyền địa phương và lực lượng chức năng. Người dân tuyệt đối không chủ quan, nâng cao cảnh giác, chủ động các biện pháp bảo vệ tính mạng và tài sản trước nguy cơ nước sông dâng cao.