Tuyết đã phủ trắng Vạn Lý Trường Thành

Sau một đêm tuyết rơi, Vạn Lý Trường Thành đoạn qua Bát Đạt Lĩnh, Bắc Kinh, phủ trắng trong sáng 8/11. Tuyết bao trùm những dãy núi trùng điệp, tạo nên khung cảnh mùa đông đặc trưng miền Bắc Trung Quốc, theo Beijing Daily.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) và Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho biết ngày 7/11 đánh dấu tiết Lập Đông, thời điểm bắt đầu mùa đông theo lịch tiết khí. Mưa và tuyết xuất hiện tại nhiều địa phương miền Bắc nước này. Cơ quan khí tượng liên tiếp phát cảnh báo tuyết rơi dày tại một số khu vực thuộc Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và Liêu Ninh, cục bộ có nơi tuyết rơi đặc biệt lớn.

Để bảo đảm an toàn cho du khách, đơn vị quản lý Vạn Lý Trường Thành triển khai phương án ứng phó từ tối 7/11, huy động 3 xe chuyên dụng dọn tuyết trên các tuyến đường chính và khu phố văn hóa.

Từ 5h ngày 8/11, nhân viên tiếp tục dọn dẹp, xử lý các khu vực có nguy cơ trơn trượt để bảo đảm an toàn trước khi đón khách lúc 7h30.

Vạn Lý Trường Thành là công trình nổi tiếng của Trung Quốc, liên tục được xây dựng từ thời Xuân Thu (bắt đầu từ năm 770 TCN) cho đến thời nhà Minh (1368-1664), với mục đích bảo vệ quốc gia khỏi những cuộc tấn công của người Hung Nô, Mông Cổ. Gần Bắc Kinh có 3 địa điểm để tới thăm Vạn Lý Trường Thành là Bát Đạt Lĩnh (Badaling), Mộ Điền Cốc (Mutianyua) và Tư Mã Đài (Simatai).

Vạn Lý Trường Thành cách trung tâm Bắc Kinh khoảng 80 km, có nhiều đoạn mở cửa đón khách. Trong đó, Bát Đạt Lĩnh là một trong những khu vực nổi tiếng và thu hút đông du khách nhất.

Dự báo đến 8h ngày 10/11, nhiệt độ tại phần lớn khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Đông và miền Nam Trung Quốc sẽ giảm 6-10 độ C. Mức giảm tại một số nơi có thể lên tới 10-12 độ C, thậm chí hơn 14 độ C.

Trước diễn biến phức tạp của đợt không khí lạnh, các cơ quan chức năng Trung Quốc tăng cường công tác ứng phó, phòng ngừa thiệt hại do tuyết lớn, gió mạnh và mưa gây ra.

Dự báo đến sáng 10/11, đợt không khí lạnh dự kiến đẩy đường ranh giới nhiệt độ 0 độ C xuống phía Nam, mở rộng đến phía Nam tỉnh Thiểm Tây, khu vực phía Nam miền Bắc và Đông Nam vùng Hoàng Hoài, theo Global Times.

Đan Châu