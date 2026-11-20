Du khách đi bộ trên những lối mòn phủ tuyết tại Vườn quốc gia Mudeungsan, thành phố Gwangju, sáng 20/11.

Sáng 20/11, người dân nhiều khu vực miền Trung, miền Nam Hàn Quốc và đảo Jeju thức dậy trong khung cảnh tuyết phủ trắng. Những tán cây còn lưu sắc đỏ, vàng của mùa thu nổi bật giữa lớp tuyết mới, tạo nên bức tranh giao mùa đặc biệt khi mùa đông đến sớm tại một số địa phương.

Tuy nhiên, đợt tuyết này không chỉ mang đến cảnh sắc khác biệt mà còn khiến cơ quan khí tượng Hàn Quốc phát cảnh báo tuyết dày đầu tiên trong mùa tại một số khu vực.

Chùa Hwaeomsa trên núi Jirisan, huyện Gurye, tỉnh Jeolla Nam, phủ tuyết trắng trong sáng 20/11.

Lớp tuyết trắng dày phủ trên những tán lá đỏ mùa thu tại khu Hyoja-dong, quận Wansan, thành phố Jeonju, tỉnh Bắc Jeolla, sáng 20/11.

Tuyết dự kiến tiếp tục rơi trong ngày 20/11, với lượng tích tụ thêm tối đa 7 cm tại các khu vực chịu ảnh hưởng. Một số vùng nội địa thuộc Chungcheong Nam và Jeolla Nam có thể ghi nhận thêm 5 cm tuyết, trong khi vùng núi đảo Jeju dự kiến có thêm 3-8 cm đến ngày 21/11.

Không khí lạnh từ phía tây bắc tràn xuống cũng khiến nhiệt độ buổi sáng tại nhiều khu vực giảm xuống dưới 0 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ngày 20/11 dao động từ -6 đến 3 độ C, trong khi mức cao nhất dự kiến chỉ 1-9 độ C, thấp hơn đáng kể so với trung bình mùa.

Những quả mộc qua vàng treo trên cành cây phủ tuyết tại khu Hyoja-dong, quận Wansan, thành phố Jeonju, tỉnh Bắc Jeolla, sáng 20/11.

Người dân mặc áo ấm đi làm tại khu Hyoja-dong, quận Wansan, thành phố Jeonju, tỉnh Bắc Jeolla, sáng 20/11.

Đợt lạnh dự kiến mạnh hơn vào ngày 21/11, khi nhiệt độ buổi sáng tại Seoul xuống -5 độ C, Paju thuộc tỉnh Gyeonggi xuống -8 độ C và Daegwallyeong thuộc tỉnh Gangwon xuống -10 độ C. Thời tiết giá rét có thể kéo dài đến ngày 22/11 trước khi nhiệt độ dần trở lại mức trung bình mùa vào ngày 23/11.

Thúy Hồng