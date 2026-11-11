Tuyết đã phủ trắng Hokkaido

Cảnh tuyết rơi dày, phủ trắng Hokkaido (Nhật Bản) Hokkaido đang trải qua nhiệt độ lạnh nhất từ đầu mùa, với Nakatonbetsu ghi nhận mức -11,8℃. Người dân địa phương bất ngờ, cho biết tuyết năm nay rơi dày sớm hơn so với thông thường.

Theo trang tin tức News On Japan, một đợt không khí lạnh mạnh tràn qua Nhật Bản ngày 10/11 khiến nhiệt độ tại nhiều khu vực giảm sâu và tuyết rơi dày ở miền Bắc nước này. Tỉnh Hokkaido ghi nhận mức nhiệt thấp nhất cả nước từ đầu mùa đông đến nay, trong khi Tokyo cũng trải qua thời tiết lạnh như giữa mùa đông.

Tại thị trấn Nakatombetsu, Hokkaido, nhiệt độ giảm xuống -11,8 độ C, mức thấp nhất được ghi nhận tại Nhật Bản trong mùa này. Khu vực Rikubetsu cũng ghi nhận nhiệt độ -11,2 độ C vào khoảng 5h30. Theo cơ quan khí tượng, khoảng 80% trạm quan trắc tại Hokkaido ghi nhận mức nhiệt thấp nhất trong mùa.

Lượng tuyết rơi dày tại miền Bắc và miền Trung Hokkaido trong 24 giờ tính đến 6h ngày 10/11 đạt 34 cm, nâng độ dày lớp tuyết trên mặt đất lên 71 cm. Nhiều ôtô đỗ ngoài trời bị tuyết phủ kín, khiến người dân phải dành thời gian dọn tuyết.

Ở quận Kita, một số người cho biết lớp tuyết tích tụ khá dày và nặng, gây khó khăn cho việc dọn dẹp.

Người đi bộ trên con phố phủ tuyết trắng tại Sapporo (Hokkaido) ngày 7/11. Ảnh: The Yomiuri Shimbun.

Thời tiết khắc nghiệt khiến hoạt động giao thông tại Hokkaido gặp nhiều trở ngại trong những ngày đầu tuần. Ngày 10/11, Công ty Đường sắt Hokkaido (JR Hokkaido) ghi nhận một số chuyến tàu chậm do thiết bị phanh bị đóng băng tại khu vực đô thị Sapporo và miền Trung Hokkaido. Đến 4h23 ngày 11/11, các tuyến đường sắt chính tại tỉnh đã không còn ghi nhận tình trạng chậm hoặc hủy chuyến trên diện rộng.

Trong khi đó, hành khách đi máy bay cũng đối mặt với nguy cơ thay đổi lịch trình. Hãng hàng không Japan Airlines cảnh báo các chuyến bay tại sân bay Okadama ở Sapporo có thể bị ảnh hưởng bởi tuyết rơi ngày 10/11.

Đường bộ vẫn là mối lo ngại đáng kể vào sáng 11/11. Băng trên mặt đường khiến một số đoạn cao tốc tại Hokkaido phải áp dụng giới hạn tốc độ và yêu cầu phương tiện sử dụng lốp mùa đông.

Tuyết rơi dày ngày 10/11, phủ kín một xe ôtô tại Hokkaido. Nhiều phương tiện không thể di chuyển do tuyết dày hàng chục cm. Ảnh: HBS News.

Dịch vụ xe buýt cũng có thể bị ảnh hưởng bởi điều kiện giao thông. Xe buýt sân bay và các tuyến liên tỉnh có nguy cơ chậm khi cao tốc áp dụng giới hạn tốc độ. Trong khi đó, xe buýt nội vùng có thể bị ảnh hưởng bởi hoạt động dọn tuyết hoặc việc đóng đường tạm thời. Du khách được khuyến cáo kiểm tra thông tin trực tiếp từ các đơn vị vận hành thay vì mặc định mọi phương tiện đã trở lại lịch trình bình thường khi tàu hỏa hoạt động ổn định.

Cơ quan dự báo thời tiết cho biết đợt lạnh sẽ bắt đầu dịu đi vào cuối tuần. Tuy nhiên, nhiệt độ ban ngày tăng không đồng nghĩa với việc nguy cơ đóng băng vào ban đêm biến mất, đặc biệt tại các khu vực sâu trong đất liền. Một đợt tuyết khác cũng có thể xuất hiện vào đầu tuần tiếp theo.

Ngày 10/11, tuyết phủ một màu trắng xóa tại Hokkaido - tỉnh lớn nhất Nhật Bản và là điểm du lịch trượt tuyết nổi tiếng vào mùa đông. Ảnh: HBC News.

Với du khách quốc tế, các điểm kết nối quan trọng gồm sân bay New Chitose và trung tâm Sapporo, các tuyến tàu đến Otaru và Asahikawa, cùng phương tiện đường bộ đến những khu nghỉ dưỡng trượt tuyết và điểm tham quan ở vùng nông thôn có thể bị ảnh hưởng.

Du khách cần dự trù thêm thời gian, xác nhận phương tiện trước khi khởi hành và bảo đảm xe thuê được trang bị phù hợp với điều kiện mùa đông.