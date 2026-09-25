Tuyệt chiêu làm chả lá lốt thơm nức, biến tấu lạ miệng cho bữa cơm chiều

Chả lá lốt thịt heo băm

Chả lá lốt thịt băm là công thức quen thuộc của nhiều gia đình khi chế biến các món ăn từ lá lốt. Để giúp món ăn ngon và không quá ngấy, khi mua thịt bạn nên chọn thịt heo xay có cả nạc và một lượng mỡ vừa phải.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 400g thịt heo xay, 20 - 25 lá lốt, 2 củ hành tím, 1 quả trứng gà, hành lá, nước mắm, tiêu xay và gia vị.

Chả lá lốt là món ăn thơm ngon, hấp dẫn và cực kỳ dễ làm. Ảnh minh họa

Cách làm chả lá lốt thịt heo:

Bước 1: Rửa sạch lá lốt và để ráo nước. Lấy một vài lá thái nhỏ để trộn với nhân, số còn lại sẽ giữ nguyên để cuốn.

Bước 2: Trộn đều thịt băm, lá lốt thái nhỏ, hành tím băm, hành lá, trứng gà, nước mắm và tiêu rồi ướp khoảng 10 phút.

Bước 3: Trải mặt xanh của lá xuống dưới, cho một lượng nhân vừa phải vào giữa rồi cuộn lại.

Bước 4: Làm nóng chảo, cho dầu ăn vào, tiếp đó bạn đặt phần mép lá xuống trước để cố định và rán chả trên lửa vừa. Khi rán hãy lật nhẹ để các mặt chín đều. Nếu thấy lá đã chuyển màu sẫm và ngửi được mùi thơm thì có nghĩa là phần nhân đã chín. Lúc này bạn chỉ cần gắp ra đĩa và chuẩn bị thưởng thức.

Chả lá lốt thịt bò

Nếu muốn đổi vị, bạn có thể đổi từ thịt heo sang thịt bò. Thịt bò có vị ngọt tự nhiên, khi nấu cùng lá lốt tạo nên mùi thơm đặc trưng.

Bạn có thể biến tấu chả lá lốt thành nhiều món hấp dẫn như: chả lá lốt thịt heo băm, chả lá lốt thịt bò, chả lá lốt tôm thịt, chả lá lốt thịt mộc nhĩ,... Ảnh minh họa

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 400g thịt bò xay, 20 - 25 lá lốt, 2 củ hành tím, một ít hành lá, 1 thìa dầu hào, tiêu xay và gia vị.

Cách làm chả lá lốt thịt bò:

Bước 1: Tương tự như công thức trên, đầu tiên bạn cần rửa sạch lá lốt và lấy một vài lá thái nhỏ để trộn cùng thịt bò.

Bước 2: Cho thịt bò xay, lá lốt thái nhỏ, hành tím băm, hành lá, dầu hào, tiêu và nước mắm vào sau đó trộn đều rồi ướp khoảng 10 phút.

Bước 3: Cho thịt vào lá lốt để cuốn tương tự như công thức đầu tiên.

Bước 4: Làm nóng chảo, cho dầu ăn vào rồi cho lá lốt vào rán. Khi rán bạn nên để lửa vừa và lật nhẹ tay để lá không bị rách.

Lưu ý, thịt bò không nên nấu quá lâu ở nhiệt độ cao vì có thể khiến nhân bị khô. Khi chả vừa chín tới, lá thơm và phần nhân vẫn giữ được độ mềm là có thể lấy ra.

Chả lá lốt tôm thịt

Sự kết hợp giữa tôm và thịt heo tạo nên một món chả lá lốt hoàn toàn mới so với các công thức trước đó.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 200g thịt heo xay, 200g tôm tươi, 20 lá lốt, hành tím, hành lá, tiêu, một chút nước mắm và gia vị.

Khi làm chả lá lốt, bạn hãy cuộn hơi chặt tay để chả không bị bung ra. Không nên cuộn quá chặt vì có thể khiến lá bị rách. Ảnh minh họa

Cách làm chả lá lốt tôm thịt:

Bước 1: Rửa sạch lá lốt và để ráo nước.

Bước 2: Bóc vỏ tôm, bỏ chỉ lưng rồi băm nhỏ hoặc xay thô. Không nên xay quá nhuyễn vì tôm còn một chút độ dai sẽ giúp nhân ngon hơn.

Bước 3: Trộn đều tôm, thịt heo, hành tím băm, hành lá, tiêu và gia vị rồi ướp khoảng 10 phút.

Bước 4: Cho hỗn hợp tôm thịt vào lá lốt và cuộn lại.

Bước 5: Làm nóng chảo, cho dầu ăn vào rồi rán trên lửa vừa. Ngoài ra bạn cũng có thể cho vào nồi chiên không dầu. Tuy nhiên khi chế biến bằng nồi chiên, bạn nên phết một lớp dầu mỏng lên bề mặt lá để thành phẩm không bị khô.

Công thức này thích hợp dùng cùng cơm nóng, bún hoặc cuốn với rau sống. Vị ngọt của tôm kết hợp với mùi thơm của lá lốt sẽ tạo nên sự thay đổi thú vị cho món ăn quen thuộc này.

Chả lá lốt thịt heo kết hợp mộc nhĩ

Đây là một lựa chọn khác dành cho những người yêu thích chả lá lốt nhưng muốn phần nhân có thêm độ giòn đó là kết hợp thịt heo với mộc nhĩ.

Khi rán lá lốt, nên để lửa vừa để tránh tình trạng bên ngoài chín nhưng bên trong vẫn còn sống. Ảnh minh họa

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 300g thịt heo xay, 100g mộc nhĩ, 20 - 25 lá lốt, hành tím, hành lá, tiêu và gia vị.

Cách làm chả lá lốt thịt heo mộc nhĩ:

Bước 1: Rửa sạch lá lốt, để ráo nước. Lấy một vài lá thái nhỏ để trộn cùng thịt và mộc nhĩ.

Bước 2: Ngâm cho mộc nhĩ nở rồi băm nhỏ.

Bước 3: Trộn đều thịt heo, mộc nhĩ, lá lốt thái nhỏ, hành tím, hành lá, tiêu và gia vị rồi ướp khoảng 10 phút cho ngấm vị.

Bước 4: Trải mặt xanh của lá xuống dưới, cho lượng nhân vừa phải vào rồi cuộn chặt tay.

Bước 5: Rán chả dưới lửa vừa và đợi đến khi chín thì gắp ra.

Mộc nhĩ sẽ tạo độ giòn nhẹ, giúp phần nhân có kết cấu hấp dẫn hơn. Đây cũng là công thức dễ biến tấu khi các gia đình muốn tận dụng nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh.