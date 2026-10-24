Tuyến xe buýt dài nhất Cần Thơ giúp sinh viên, người dân đi lại an toàn, tiết kiệm

Tuyến xe buýt CT-09 với cự ly 73km được cho là tuyến xe dài nhất đang hoạt động trên địa bàn TP. Cần Thơ

Hiện nay trên địa bàn TP. Cần Thơ có 20 tuyến xe buýt đang hoạt động, với tổng chiều dài trên 961,4km (trong đó, có 19 tuyến xe nội tỉnh và một tuyến xe liên tỉnh), do Sở Xây dựng TP. Cần Thơ quản lý đầu tuyến. Mạng lưới xe buýt mở rộng, kết nối nhiều cung đường, địa phương của tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang (cũ) với trung tâm TP. Cần Thơ. Điều này giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn và tiết kiệm.

Một trong tuyến xe buýt được người dân đánh giá cao là tuyến xe buýt CT-09 kết nối từ phường Thới An Đông đến xã Đại Ngãi (thuộc địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũ). Tuyến xe có cự ly 73km, đây là một trong những tuyến xe có cự ly dài nhất trên địa bàn TP. Cần Thơ, do Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang FUTA Bus Lines khai thác.

Tuyến xe buýt CT-09 vừa giải quyết bài toán giao thông liền mạch từ xã Đại Ngãi (Sóc Trăng cũ) đến xã Châu Thành (Hậu Giang cũ) và phường Thới An Đông (TP. Cần Thơ), vừa là “cầu nối” phát triển kinh tế, an sinh xã hội, giúp người dân đi đến sân bay, trường học, thăm, khám bệnh ở các bệnh viện trung tâm TP. Cần Thơ một cách an toàn và thuận tiện.

Ông Lý Thiên Đức cho biết, những người lớn tuổi như ông đi xe buýt an toàn và tiết kiệm

Ông Lý Thiên Đức (xã Kế Sách, TP. Cần Thơ) cho biết, do có người thân ở TP. Cần Thơ nên thường xuyên đi tuyến xe buýt CT-09, từ xã Kế Sách lên trung tâm TP. Cần Thơ rồi ngược lại. Theo ông Đức, xe chạy đúng giờ, trong xe mát lạnh, không sợ nắng mưa. Do ông Đức thuộc diện lớn tuổi nên được ưu đãi vé chính sách, do đó, mỗi chuyến đi ông Đức chỉ tốn 48.000đồng thay vì phải trả 68.000đồng/suốt tuyến.

Còn bà Lê Thị Kiều (xã Nhơn Mỹ, TP. Cần Thơ), chia sẻ: “Do đứa con bị bệnh đang nằm điều trị ở Bệnh viện đa khoa Trung ương TP. Cần Thơ nên tôi và người nhà phải luân phiên đi lên, đi xuống chăm sóc cháu. Thuận lợi hơn là ngang nhà có tuyến xe buýt này nên tôi đi rất thuận tiện. Tôi đi 73km mà chỉ tốn 68.000 đồng, nếu đi xe ngoài phải gấp 2-3 lần”.

Tuyến xe buýt CT-09 xuất phát từ Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ (phường Thới An Đông) – đường Võ Văn Kiệt – đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài) – đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ – đường Nguyễn Văn Linh, tiếp tục đi qua các tuyến đường chính trong nội ô Trung tâm TP. Cần Thơ như: Quốc lộ 91B – đường 3/2 – đường Trần Hưng Đạo – đường Hùng Vương – đường Nguyễn Trãi – đường Hòa Bình – đường Phan Đình Phùng – đường Nguyễn An Ninh – đường 30/4 – cầu Quang Trung, rồi đến Quốc lộ 1A – Bến xe khách Trung tâm thành phố Cần Thơ – QL.1A – đường Võ Nguyên Giáp, đến đường Nam Sông Hậu, qua đoạn Cái Cui – xã Châu Thành, tiếp tục đi đường Nam Sông Hậu (qua xã An Lạc Thôn, Chợ An Lạc Thôn – xã Thới An Hội – xã Nhơn Mỹ) – Vòng xoay – Quốc lộ 60 – Quốc lộ Nam Sông Hậu – Quốc lộ 60 – Bến xe Đại Ngãi (xã Đại Ngãi) và ngược lại.

Tuyến xe buýt CT-09 đi suốt tuyến với 68.000 đồng; Những hành khách lớn tuổi, khuyết tật thì chỉ với 48.000 đồng

Mỗi ngày, tuyến CT-09 vận hành từ 28 đến 30 chuyến. Tần suất giữa 2 chuyến liền kề được bố trí linh hoạt: cao điểm 30 phút/chuyến và thấp điểm 40 phút/chuyến. Thời gian mở tuyến từ 5h30 hàng ngày và thời gian đóng tuyến vào lúc 17h30 hàng ngày.

Với vé lượt thông thường, suốt tuyến là 68.000 đồng/người/lượt; loại vé chính sách (dành cho người cao tuổi, người khuyết tật), suốt tuyến là 48.000 đồng/người/lượt và vé Học sinh - Sinh viên, suốt tuyến là 10.000 đồng/người/lượt.

Với nhiều chuyến xe, nhiều giờ chạy trong ngày, người dân từ xã Đại Ngãi, Nhơn Mỹ, An Lạc Thôn và xã Châu Thành có thể đi xe buýt từ nhà lên thẳng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện 121,… và nhiều trường đại học, cao đẳng hay ra đến Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ mà không phải chuyển tuyến hay lo lắng về chi phí giá cả, hoặc tìm kiếm phương tiện khác.

Xe buýt giúp người dân đi lại an toàn, tiết kiệm, đồng thời còn giảm ùn tắc giao thông

Bạn Trần Thị Hằng (sinh viên Đại học Cần Thơ), cho biết: “Nhà em ở Sóc Trăng cũ lên Cần Thơ đi học nên khoảng cách từ nhà đến trường khá xa. Nếu em đi xe mô tô, phải chịu nắng, mưa và cha mẹ cũng không an tâm. Do đó, mỗi lần em về quê thăm nhà hoặc trở lại trường thì em luôn chọn xe buýt để di chuyển. Điều này giúp em đi lại an toàn, tiết kiệm và còn có thể ngồi trên xe xem bài vở”.

Bên cạnh Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang FUTA Bus Lines khai thác tuyến CT-09: phường Thới An Đông đến xã Đại Ngãi, Công ty Cổ phần Vận tải Sóc Trăng cũng đang khai thác cùng tuyến này là tuyến CT-23 kết nối điểm đầu hành trình từ Bến xe khách Đại Ngãi (xã Đại Ngãi) đến Bãi đỗ xe công cộng kết hợp điểm đầu, cuối xe buýt tại số 36 đường Nguyễn Văn Linh (phường Tân An) và ngược lại, với cự ly tuyến xe buýt do đơn vị này khai thác là 45km.

Điều này tạo thêm nhiều lựa chọn phương tiện di chuyển cho người dân. Những chiếc xe buýt tiện nghi không chỉ thay thế phương tiện cá nhân mà còn góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông, bảo vệ môi trường và kéo gần khoảng cách giữa vùng ven các địa phương thuộc Hậu Giang, Sóc Trăng cũ với nội ô TP. Cần Thơ.

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị (thuộc Sở Xây dựng TP. Cần Thơ), trong tháng 9/2026, đơn vị khai thác 20 tuyến xe buýt đã vận chuyển 10.897 chuyến, với 78.941 hành khách. Lũy kế từ đầu năm đến tháng 9 đã vận chuyển 100.811 chuyến, với 874.033 hành khách, tăng hơn 34,6% so với cùng kỳ. Tuyến xe buýt CT-09 là một trong những tuyến xe có lượng hành khách sử dụng nhiều và ổn định. Theo kết quả khai thác từ đầu năm đến nay, tuyến xe CT-09 có từ 7.000 – 9.000 hành khách/tháng.