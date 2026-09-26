Tuyển Việt Nam vượt qua Philippines trong ngày ra quân FIFA ASEAN Cup 2026

Bước vào trận đấu bị hoãn khoảng 30 phút do mưa lớn, Philippines nhập cuộc chủ động và đầy tự tin nhờ dàn cầu thủ có thể hình ấn tượng đang thi đấu tại châu Âu. Ngay phút 22, sóng gió đã nổi lên trước khung thành Việt Nam khi Randy Schneider dứt điểm uy lực đập xà ngang.

Tuy nhiên, giữa lúc đối phương hưng phấn, tuyển Việt Nam đã chứng tỏ đẳng cấp của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á. Phút 25, tân binh Williams Minh Hoàng nỗ lực đi bóng qua sự truy cản của hai hậu vệ Philippines rồi căng ngang cho Nguyễn Đình Bắc băng vào dứt điểm quyết đoán mở tỷ số trận đấu.

Đình Bắc tỏa sáng ghi bàn duy nhất giúp tuyển Việt Nam thắng lợi trận ra quân. Ảnh: VFF

Bước sang hiệp 2, Philippines dồn toàn lực tấn công. Thủ môn Lê Giang Patrik liên tục phải cứu thua, khi cản phá các pha dứt điểm cận thành nguy hiểm của Gayoso ở phút 54 và Rasmussen ở phút 90+2.

Kịch tính đẩy lên đỉnh điểm ở phút 82 khi Kenji Nishioka đệm bóng cận thành tung lưới Lê Giang. Tuy nhiên, sau khi trực tiếp tham khảo VAR, trọng tài xác định cầu thủ Philippines đã rơi vào thế việt vị và từ chối bàn thắng.

Ở trận đấu diễn ra trước đó cùng ngày tại bảng B, đội tuyển Thái Lan đã đè bẹp Pakistan với tỷ số 4-0. Với kết quả này, Thái Lan tạm thời vươn lên dẫn đầu Bảng B nhờ hiệu số bàn thắng bại (+4), trong khi Việt Nam xếp nhì (+1).

Chiến thắng 1-0 tuy chật vật nhưng mang về 3 điểm trọn vẹn, giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik giải tỏa áp lực tâm lý. Vào lúc 19h30 ngày 29/9 tới, ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận "chung kết sớm" của bảng đấu gặp đối thủ duyên nợ Thái Lan để cạnh tranh tấm vé duy nhất vào trận chung kết giải đấu (hai đội nhì bảng sẽ đá trận tranh hạng ba).

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Việt Nam: Lê Giang Patrik— Trương Tiến Anh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Adou Leygley Minh, Phạm Xuân Mạnh, Cao Pendant Quang Vinh — Lê Phạm Thành Long (87' Nguyễn Tài Lộc), Đỗ Hoàng Hên (70' Ngô Đăng Khoa) — Nguyễn Đình Bắc, Williams Minh Hoàng (70' Võ Hoàng Minh Khoa), Nguyễn Xuân Son (C) (60' Nguyễn Hai Long).

Philippines: Kevin Ray Mendoza — Paul Tabinas, Jefferson Tabinas, Jesper Nyholm, Amani Aguinaldo (90' Sebastian Rasmussen) — Andre Leipold (78' Sandro Reyes), Manuel Ott (78' Cole Mrowka), Bjorn Martin Kristensen, Randy Schneider, Zico Bailey (78' Oskari Kekkonen) — Javier Gayoso (59' Kenji Nishioka).

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