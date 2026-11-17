Sau chiến thắng 2-0 trước Đài Loan (Trung Quốc) trong ngày ra quân Casper Cup, tuyển Việt Nam gặp thử thách lớn hơn là Kyrgyzstan. HLV Kim Sang Sik đánh giá đội bóng Trung Á có thể hình, thể lực, kỹ thuật tốt, sẽ gây ra nhiều khó khăn.

Kyrgyzstan (hiệu số +3) có lợi thế trong cuộc đua vô địch với tuyển Việt Nam (+2). Đoàn quân của HLV Urmat Abdukaimov chỉ cần hòa ở trận cuối trước chủ nhà là đăng quang giải đấu.

Tuy nhiên, HLV Urmat Abdukaimov khẳng định tuyển Việt Nam là đối thủ khó chơi, sở hữu một số cá nhân xuất sắc, trong đó có tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Nhà cầm quân này đã phải chủ động tìm hiểu bóng đá Việt Nam thông qua trung vệ Odilzhon Abdurakhmanov, cầu thủ đang thi đấu tại V-League trong màu áo CLB Thanh Hóa.

Cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam va Kyrgyzstan rất đáng chờ đợi.

Về phần mình, HLV Kim Sang Sik cho biết ông tiếp tục có nhiều thử nghiệm. Sau trận thắng Đài Loan (Trung Quốc), 4 cầu thủ gồm thủ môn Lê Giang Patrik, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường, hậu vệ Nguyễn Nhật Minh và tiền đạo Olaha Mạnh Đức chia tay tuyển Việt Nam trở về CLB CA TPHCM để chuẩn bị cho Cúp CLB Đông Nam Á 2026/27.

Như vậy, tuyển Việt Nam không có đội hình mạnh nhất, nhưng đây lại là cơ hội cho nhiều cầu thủ mới. HLV Kim Sang Sik cùng ban huấn luyện cố gắng tận dụng hết năng lực của các cầu thủ để tạo nên một trận đấu thật hay. Về mục tiêu, do đây là trận đấu cuối cùng trong năm 2026, tuyển Việt Nam hướng tới chiến thắng để vô địch giải đấu.

Kyrgyzstan không phải đối thủ xa lạ với bóng đá Việt Nam. Hai đội từng gặp nhau trong trận giao hữu hồi đầu năm 2024, trước thềm Asian Cup 2023 (tổ chức năm 2024). Khi đó, tuyển Việt Nam để thua 1-2.

Thành Chung vẫn là điểm tựa cho hàng thủ tuyển Việt Nam

Ở lần tái đấu này, Kyrgyzstan sở hữu một số cầu thủ đáng chú ý. Tiền đạo Joel Kojo là gương mặt có khả năng tạo khác biệt trên hàng công. Trong khi đó, tuyến giữa có sự hiện diện của Alimardon Shukurov và Odilzhon Abdurakhmanov. Đặc biệt, Abdurakhmanov đang thi đấu cho CLB Thanh Hóa tại V-League nên có sự am hiểu nhất định về bóng đá Việt Nam.

So với Đài Loan (Trung Quốc), Kyrgyzstan là đối thủ có khả năng gây sức ép và tổ chức tấn công tốt hơn. Vì vậy, tuyển Việt Nam không dễ dàng kiểm soát thế trận nếu không duy trì được sự tập trung và cự ly đội hình hợp lý.

Về nhân sự, HLV Kim Sang Sik có thể tiếp tục phải sử dụng Đình Bắc để giải quyết bài toán ghi bàn, trong khi vị trí thủ môn thuộc về Trung Kiên. Ngoài ra, trung vệ Lương Chí Khải, tiền vệ Quang Vinh, tiền đạo Đăng Dương, Thanh Nhàn, Văn Tùng... cũng có thể nằm trong kế hoạch của thuyền trưởng người Hàn Quốc.

Trận tuyển Việt Nam vs Kyrgyzstan diễn ra lúc 19h00 ngày 17/11 trên SVĐ Thiên Trường (Ninh Bình).

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam: Trung Kiên, Lương Chí Khải, Lý Đức, Thành Chung, Phan Tuấn Tài, Minh Phúc, Quang Vinh, Minh Khoa, Văn Tùng, Thanh Nhàn, Đình Bắc.

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