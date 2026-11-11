Tuyển Việt Nam vs Đài Loan (Trung Quốc): Điều HLV Kim Sang Sik cần

Tuyển Việt Nam cần chiến thắng

Tuyển Việt Nam bước vào trận gặp Đài Loan (Trung Quốc) tại giải giao hữu dịp FIFA Days tháng 11 với mục tiêu không gì khác ngoài chiến thắng. Trước đối thủ được đánh giá thấp hơn, lại có lợi thế sân nhà Thiên Trường, thầy trò HLV Kim Sang Sik khó có lý do để đặt mục tiêu khiêm tốn.

Sau chức vô địch ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam trải qua FIFA ASEAN Cup không thực sự thành công. Những thất bại trước Thái Lan và Malaysia cho thấy đội bóng vẫn còn những hạn chế, đặc biệt ở khả năng duy trì sự ổn định khi thiếu vắng các trụ cột.

Tuyển Việt Nam đặt ra mục tiêu chiến thắng để lấy lại niềm tin sau FIFA ASEAN Cup 2026

Bởi vậy, chiến thắng trước Đài Loan (Trung Quốc) là cần thiết nhằm giúp tuyển Việt Nam tìm lại sự tự tin, đồng thời tạo tâm lý thuận lợi trước cuộc đối đầu Kyrgyzstan.

Tất nhiên, nhiệm vụ ấy không hoàn toàn đơn giản. Tuyển Việt Nam bước vào giải với nhiều xáo trộn về nhân sự, thiếu Quang Hải, Hoàng Đức, Xuân Son, Hoàng Hên cùng một số cầu thủ khác vì chấn thương. HLV Kim Sang Sik cũng không có nhiều thời gian để hoàn thiện đội hình.

Dù vậy, khó khăn không thể trở thành lý do để tuyển Việt Nam hạ thấp yêu cầu. Trước đối thủ vừa sức, đội chủ nhà vẫn cần thể hiện sự chủ động, khả năng tổ chức lối chơi và tạo ra khác biệt bằng chất lượng chuyên môn.

HLV Kim Sang Sik cần sự trưởng thành

Đợt tập trung tháng 11 chứng kiến sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ, những cầu thủ trở lại và cả tân binh nhập tịch Olaha Mạnh Đức. Đây là cơ hội để HLV Kim Sang Sik tìm thêm những lựa chọn đáng tin cậy cho đội nhà.

Tuy nhiên, được triệu tập và đủ sức cạnh tranh ở cấp độ quốc tế là hai câu chuyện khác nhau. Một cầu thủ chơi tốt tại CLB chưa chắc lập tức đáp ứng yêu cầu ở cấp độ ĐTQG, nhất là khi phải thích nghi với đồng đội và hệ thống chiến thuật mới.

HLV Kim Sang Sik cũng hy vọng sẽ tìm thêm nhân tố mới cho tuyển Việt Nam

Nói thế không có nghĩa mất đi những hy vọng. Việc hàng loạt trụ cột vắng mặt chắc chắn cũng là động lực cho những người mới, vì đây là cơ hội lớn nhất để thuyết phục HLV Kim Sang Sik.

Không nhất thiết phải đến từ những màn trình diễn nổi bật. Đôi khi, chỉ cần biết đưa ra quyết định hợp lý, giữ được sự tập trung hoặc thực hiện tốt nhiệm vụ chiến thuật cũng có thể mở ra cơ hội trở lại tuyển Việt Nam ở những đợt tập trung kế tiếp.

Nhưng muốn thế, HLV Kim Sang Sik cần tạo điều kiện để các cầu thủ thể hiện năng lực thực sự. Nếu chỉ sử dụng những gương mặt mới trong ít phút cuối trận, rất khó có được đánh giá đầy đủ năng lực cũng như khai phá được tiềm năng của các học trò.

Đây mới là mục tiêu quan trọng của HLV Kim Sang Sik, bởi tuyển Việt Nam hướng đến Asian Cup 2027 và không thể mãi trông chờ vào một nhóm cầu thủ. Những trận đấu như gặp Đài Loan (Trung Quốc) chính là dịp để chuẩn bị lực lượng kế cận, tìm thêm những phương án có thể tin tưởng khi đội bóng đối diện thử thách lớn hơn.

Thắng Đài Loan (Trung Quốc) là nhiệm vụ trước mắt, nhưng tìm được thêm những con người đủ sức gánh vác, chia sẻ trách nhiệm với các trụ cột khác mới là điều mà HLV Kim Sang Sik hướng đến.

Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu chiến thắng trước Đài Loan (Trung Quốc), nhưng điều HLV Kim Sang Sik cần hơn cả là sự trưởng thành của những nhân tố mới.

Lịch thi đấu Casper Cup 2026