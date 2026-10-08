Tuyển Việt Nam với bài toán khó về lực lượng trước Asian Cup 2027

Hoàng Hên, Xuân Son và những khoảng trống đáng lo

Tiền đạo Xuân Son chấn thương khi thi đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF.

Chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026 khép lại nhưng đang để lại những hệ lụy không nhỏ cho cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Đáng lo nhất là trường hợp tiền vệ Nguyễn Hoàng Hên, khi chấn thương cơ bắp chân nặng hơn dự kiến và khiến khả năng anh góp mặt tại Asian Cup 2027 bị đặt dấu hỏi.

Chấn thương xảy ra trong trận tuyển Việt Nam thắng Pakistan 4-2 ngày 2-10. Hoàng Hên phải rời sân giữa chừng và sau đó không thể góp mặt ở trận tranh hạng ba với Malaysia. Khi trở lại Hà Nội FC, tiền vệ sinh năm 1994 được đội ngũ y tế kiểm tra kỹ lưỡng. Theo thông tin mới nhất từ câu lạc bộ Hà Nội trong ngày 8-10, anh cần khoảng 3 tháng để điều trị và bình phục hoàn toàn.

Ở tuổi 32, Hoàng Hên càng cần được theo dõi sát trong quá trình hồi phục. Nếu đúng tiến độ, thời điểm anh có thể trở lại tập luyện cũng đã rất gần thời điểm tuyển Việt Nam hội quân và lên đường sang Saudi Arabia dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Khi ấy, câu hỏi không chỉ là Hoàng Hên có kịp trở lại hay không, mà còn là anh có đủ thời gian để lấy lại thể lực, cảm giác bóng và phong độ tốt nhất hay không.

Đây là tổn thất đáng kể với Hà Nội FC, bởi Hoàng Hên được xem là một trong những nhân tố sáng tạo quan trọng của đội bóng. Mùa trước, tiền vệ này thi đấu 19 trận, ghi 11 bàn và có 8 đường kiến tạo. Trong màu áo tuyển Việt Nam, anh cũng góp công vào chức vô địch ASEAN Cup 2026 với 2 bàn thắng và 1 kiến tạo.

“Tôi đã cố gắng hết sức. Tôi đã đẩy cơ thể mình đến giới hạn để có thể vào sân và chiến đấu vì đội tuyển Việt Nam và CLB Hà Nội. Nhưng giờ đây, tôi cần tập trung vào việc hồi phục và trở lại mạnh mẽ hơn. Cảm ơn tất cả mọi người vì tình yêu thương, sự ủng hộ và những lời động viên”, Hoàng Hên chia sẻ.

Không chỉ Hoàng Hên, tuyển Việt Nam còn phải quan tâm đến những trường hợp chấn thương khác. Tài Lộc bị viêm điểm bám dây chằng và cần ít nhất 3 tuần nghỉ ngơi. Trong khi đó, Nguyễn Xuân Son dính chấn thương cơ đùi sau ở trận gặp Philippines ngày 26-9 và dự kiến cần khoảng 8 tuần để hồi phục.

Nhóm cầu thủ này sẽ cần thời gian để tìm lại trạng thái tốt nhất và việc trở lại tập luyện không đồng nghĩa lập tức trở lại với phong độ đỉnh cao.

Bên cạnh nhóm cầu thủ chấn thương, tuyển Việt Nam còn chịu ảnh hưởng bởi án treo giò của Nguyễn Đình Bắc trong 2 trận đầu tại Asian Cup 2027. Cầu thủ giàu tốc độ và khả năng tạo đột biến này sẽ không thể góp mặt ở hai trận đầu tiên, qua đó hạn chế thêm những phương án tấn công của HLV Kim Sang-sik.

Khó tránh khỏi xáo trộn

Nếu góp mặt ở Asian Cup 2027, Đình Bắc không thể thi đấu hai trận đầu vì án treo giò. Ảnh: VFF

Asian Cup 2027 diễn ra đầu tháng 1 tại Saudi Arabia. Theo lịch, tuyển Việt Nam lần lượt gặp Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) ngày 11-1, Hàn Quốc ngày 15-1 và Yemen ngày 20-1.

Nếu các cầu thủ đang bị chấn thương hiện nay trở lại nhưng chưa đạt trạng thái tốt nhất, kế hoạch chuyên môn của tuyển Việt Nam khó tránh khỏi xáo trộn. Trong khi đó, Asian Cup là sân chơi đòi hỏi sự ổn định cao hơn nhiều so với đấu trường khu vực.

Tuyển Việt Nam cũng vừa trải qua một FIFA ASEAN Cup 2026 với không ít vấn đề cần nhìn lại. Những hạn chế trong tổ chức lối chơi, hiệu quả tấn công và khả năng duy trì sự ổn định càng đặt ra yêu cầu phải sớm điều chỉnh trước khi bước vào sân chơi châu lục.

Vì thế, huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik sẽ phải tính toán kỹ giữa yêu cầu thành tích trước mắt và việc bảo đảm thể trạng lâu dài cho các cầu thủ. Các đợt tập trung sắp tới sẽ có vai trò quan trọng trong việc giải quyết bài toán này. Tuyển Việt Nam không chỉ cần những cầu thủ lành lặn, mà còn cần một đội hình có đủ thời gian tập luyện cùng nhau, cải thiện sự ăn ý giữa các tuyến và hoàn thiện cách tổ chức tấn công, phòng ngự chuyển đổi.

Những đối thủ tại Asian Cup 2027 cũng không cho phép tuyển Việt Nam có nhiều sai số. Những cuộc đấu với UAE, Hàn Quốc và Yemen đều đòi hỏi những phương án chiến thuật khác nhau. Vì thế, việc thiếu những nhân tố có khả năng tạo đột biến như Hoàng Hên, Đình Bắc hay Xuân Son đạt trạng thái tốt nhất sẽ ảnh hưởng đáng kể đến cách HLV Kim Sang-sik xây dựng đội hình.

Từ nay đến Asian Cup 2027 vẫn còn thời gian, nhưng những ca chấn thương sau FIFA ASEAN Cup 2026 là lời cảnh báo sớm. Với tuyển Việt Nam, khó khăn không chỉ nằm ở việc đưa các trụ cột trở lại sân cỏ mà còn ở khả năng giúp họ tìm lại phong độ và sự gắn kết trong thời gian ngắn.

Asian Cup 2027 chưa bắt đầu, nhưng cuộc đua chuẩn bị cho giải đấu đã trở nên khó khăn hơn. Và với HLV Kim Sang-sik, bài toán lúc này là làm thế nào để biến những khoảng trống về lực lượng thành động lực tìm kiếm những phương án mới, thay vì để chúng trở thành điểm yếu khi tuyển Việt Nam bước vào sân chơi châu lục.