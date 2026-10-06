Tuyển Việt Nam về nước chuẩn bị cho Asian Cup 2027

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam không thể hoàn thành mục tiêu cạnh tranh chức vô địch khi chỉ cán đích thứ tư chung cuộc.

Kết quả này mang đến nhiều tiếc nuối, nhưng cũng giúp Ban huấn luyện có thêm cơ sở để đánh giá lực lượng, nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại và chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo.

Hoàng Đức cùng đồng đội trở về nước sau chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Ngọc Linh).

Sáng 6/10, các thành viên tuyển Việt Nam rời Indonesia. Do lịch thi đấu của các CLB chủ quản khác nhau, toàn đội được chia thành ba nhóm để di chuyển.

Nhóm đầu tiên gồm 4 cầu thủ thuộc CLB TP.HCM là Lê Giang Patrik, Nguyễn Nhật Minh, Ngô Đăng Khoa và Williams Minh Hoàng. Các cầu thủ này không trở về Việt Nam ngay mà di chuyển sang Thái Lan để hội quân cùng CLB, chuẩn bị cho trận gặp Ratchaburi vào ngày 7/10.

Nhóm thứ hai gồm 5 cầu thủ của CLB Công an Hà Nội là Cao Pendant Quang Vinh, Adou Minh, Lê Văn Đô, Lê Phạm Thành Long và Nguyễn Đình Bắc. Nhóm này sang Singapore để chuẩn bị cùng đội bóng chủ quản hướng đến màn so tài với Lion City Sailors vào ngày 8/10.

Riêng trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh được CLB tạo điều kiện trở về nước để nghỉ ngơi và hồi phục. Ban huấn luyện cùng những thành viên còn lại của đội tuyển trở về Hà Nội, qua đó chính thức khép lại đợt tập trung và thi đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Dù thành tích thứ tư chưa đáp ứng được kỳ vọng, nhưng đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức cho rằng giải đấu vừa qua vẫn mang lại những bài học cần thiết cho tuyển Việt Nam.

Tiền vệ này mong muốn toàn đội cải thiện khả năng phối hợp, xây dựng cách chơi rõ ràng hơn để có thể trở lại mạnh mẽ trong những giải đấu tiếp theo.

“Tôi hy vọng đội tuyển Việt Nam gắn kết và mạch lạc hơn, cống hiến lối chơi rõ ràng hơn để có sự trở lại mạnh mẽ”, Hoàng Đức chia sẻ.

Đội trưởng tuyển Việt Nam đồng thời gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã đồng hành cùng đội trong suốt giải đấu.

“Chúng tôi cảm ơn tất cả người hâm mộ. Hy vọng mọi người luôn đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới”, Hoàng Đức nói.

Về phía HLV Kim Sang-sik, ông nhận trách nhiệm về kết quả chưa đạt kỳ vọng tại FIFA ASEAN Cup 2026. Sau trận tranh hạng ba với Malaysia, ông cũng xác định Asian Cup 2027 là cột mốc quan trọng mà tuyển Việt Nam cần hướng tới.

Theo HLV Kim Sang-sik, đội tuyển cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cả về lực lượng lẫn sự kết nối giữa Ban huấn luyện và các cầu thủ.

“Hướng tới năm 2027, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn cho Asian Cup và tiếp tục trao đổi, kết nối với mọi người. Hy vọng đội tuyển có thể đạt được kết quả tốt hơn ở giải đấu đó”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2027. (Ảnh: VFF).

Bên cạnh mục tiêu về thành tích, một trong những nhiệm vụ quan trọng của HLV Kim Sang-sik trong thời gian tới là tiếp tục hoàn thiện bộ khung đội tuyển.

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu đầu tiên của nhiều cầu thủ trong màu áo đội tuyển quốc gia. Đây cũng là cơ hội để Ban huấn luyện kiểm tra khả năng thích nghi và mức độ đáp ứng của những nhân tố mới khi bước vào môi trường thi đấu quốc tế.

HLV Kim Sang-sik cho biết ông sẽ tiếp tục tìm kiếm những cầu thủ có chất lượng, đồng thời dành sự quan tâm đặc biệt cho việc phát triển các gương mặt trẻ.

Định hướng này được xem là một phần quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2027. Thay vì chỉ tập trung vào bộ khung hiện tại, tuyển Việt Nam sẽ cần thêm những phương án mới để tăng chiều sâu lực lượng và tạo ra sự cạnh tranh ở từng vị trí.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại trong FIFA Days tháng 11. Đội dự kiến tham dự một giải đấu quốc tế do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức với sự góp mặt của hai đội tuyển khách mời.