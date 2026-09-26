Tuyển Việt Nam vẫn sống nhờ đôi tay xuất thần của Patrik Lê Giang

Pha tung người đấm bóng xuất thần của Patrik Lê Giang, sau cú đánh đầu của tiền đạo Philippines đã giữ lại chiến thắng cho Việt Nam. Trong hiệp 2, Lê Giang có thêm tình huống đối mặt với cầu thủ Philippines nhưng truy cản xuất sắc. Màn trình diễn của Lê Giang ở trận ra mắt FIFA ASEAN Cup thể hiện rõ tại sao HLV Kim gạt cả Đặng Văn Lâm và Filip Nguyễn để đặt trọn niềm tin vào thủ môn của CLB Công an TPHCM.

Bên cạnh Lê Giang, VAR cứu Việt Nam trong tình huống Philippines ghi bàn ở phút 84. Khi Lê Giang bị đánh bại sau cú sút xa của Schneider, xà ngang cứu thua cho "Các chiến binh sao vàng". Tình huống phối hợp giữa bộ ba Thành Long, Williams Minh Hoàng và Đình Bắc là điểm sáng hiếm hoi trên mặt trận tấn công của Việt Nam ở trận này và mang về cho chúng ta bàn mở tỷ số.

Lê Giang vẫn chơi xuất sắc cùng đội tuyển. Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

Nhiều vấn đề tồn đọng ở tuyển Việt Nam

Trước Philippines, Việt Nam không có sự phục vụ của Thành Chung, Hoàng Đức và Quang Hải. HLV Kim xếp 2 tân binh Adou Minh và Williams Minh Hoàng đá chính, chốt chặn cho các vị trí trọng yếu của đội tuyển. Ông Kim "vá víu" khu vực giữa sân bằng cách kéo Hoàng Hên lùi về và thay thế đúng vai trò của Hoàng Đức.

Philippines triệu tập 19 cầu thủ đang chơi tại nước ngoài trở về. Trong đó, đáng chú ý có cặp anh em Tabinas (trấn giữ 2 vị trí hậu vệ biên), tiền vệ Schneider, Bailey và chân chạy cánh Leipold. Đối thủ cho thấy nền tảng thể lực, sức mạnh rất tốt, bên cạnh yếu tố gắn kết cùng kỹ thuật cá nhân theo từng vị trí tốt hơn nhiều so với Philippines mà CĐV Việt Nam thường thấy.

Thống kê sau trận chỉ ra 2 đội tuyển cầm bóng ngang nhau. Philippines dứt điểm gấp đôi Việt Nam (10 tình huống) và số lần đe dọa khung thành của đối thủ cũng vượt trội "Chiến binh sao vàng". Chúng ta cần khoảnh khắc đột biến, xử lý chính xác trên từng nhịp chạm của Thành Long, Williams Minh Hoàng và Đình Bắc để chọc thủng lưới Philippines.

Sau đó, Việt Nam triển khai thêm một số tình huống tấn công tốc độ và mở ra khoảng trống ở 1/3 cuối sân của Philippines. Tuy nhiên, Đình Bắc, Đăng Khoa và Hai Long đều xử lý hỏng vì tranh chấp tay đôi thất bại. Phút 75, Đăng Khoa đối đầu 1vs1 với trung vệ Philippines. Tân binh của Việt Nam ngã xuống, trọng tài thổi phạt và rút thẻ đỏ cho cầu thủ Philippines. Tuy nhiên, khi xem VAR, trọng tài "bẻ còi", xác định Đăng Khoa không bị phạm lỗi và chiếc thẻ đỏ được rút lại.

Lối chơi của Việt Nam trước Philippines bị rời rạc vì không có Hoàng Đức trên sân. Hoàng Hên chơi nỗ lực nhưng thể lực hạn chế, do đó không thể di chuyển liên tục ở giữa sân và sẵn sàng cho các tình huống cầm bóng đối đầu tay đôi tiền vệ của Philippines.

Với bộ đôi tiền vệ Hoàng Hên và Thành Long, vấn đề khác lộ ra ở Việt Nam là khả năng bọc lót, hỗ trợ phòng ngự ở khu vực zone 14 (vị trí trung tâm ngay trước vòng cấm). Khoảnh khắc Schneider sút dội khung thành Việt Nam là ví dụ điển hình của việc hàng tiền vệ chúng ta làm không tốt vai trò phòng ngự ở trận này.

Sau cùng, chốt chặn phòng ngự của đội tuyển với Adou Minh, Việt Anh và Xuân Anh mắc quá nhiều sai lầm trước Philippines. Từ ASEAN Cup đến FIFA ASEAN Cup, "tử huyệt" của hàng thủ Việt Nam vẫn là các tình huống đối thủ chuyền ra sau lưng trung vệ, hoặc tấn công vào nách hàng thủ (khoảng không gian giữa trung vệ lệch cánh và hậu vệ biên).

Hàng công Việt Nam chơi mờ nhạt, trong khi hàng thủ mắc nhiều sai lầm. Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

Điểm sáng Williams Minh Hoàng

Màn trình diễn của tiền đạo thuộc biên chế CLB Công an TPHCM là điểm sáng tiếp theo ở đội tuyển, bên cạnh phong độ xuất thần của Patrick Lê Giang. Theo đội hình xuất phát, Williams được HLV Kim xếp đá tiền đạo lệch phải. Tuy nhiên, hệ thống chiến thuật của Việt Nam hoán đổi liên tục từ sơ đồ 3-4-3 sang 3-5-2, Williams sẽ đá cặp tiền đạo cùng Xuân Son. Trong một số thời điểm, hệ thống tấn công của Việt Nam vẫn là một tiền đạo cắm, 2 cầu thủ chạy cánh và Williams hoán đổi vai trò cho Xuân Son.

HLV Kim xếp Williams đá chính để tận dụng sức vóc của cầu thủ Việt kiều gốc Anh. Trong bàn mở tỷ số của đội tuyển, Williams di chuyển thông minh để đón đường chuyền xuyên tuyến của Thành Long, sau đó tung cú căng ngang dọn cỗ để Đình Bắc ghi bàn. Chỉ vài phút trước đó, Williams có tình huống nhận bóng ở giữa sân, xoay xở khéo và quan sát rất nhanh để tung đường chuyền đảo cánh theo hướng Jason Quang Vinh băng lên (phút 9).

Những gì diễn ra ở trận Philippines chứng minh Williams là mẫu tiền đạo cao lớn nhưng tốc độ không chậm và khả năng xoay xở trong phạm vi hẹp, thực hiện các pha rê bóng để qua người 1vs1 không tồi. Với Williams, Việt Nam có thêm phương án để đón bóng bổng, khống chế gọn và làm tường. Trước dàn cầu thủ hộ pháp của Philippines, chỉ Williams và Xuân Son sẵn sàng cho những tình huống tranh chấp tay đôi, đặc biệt là bóng bổng.

HLV Kim cần Hoàng Đức trở lại ở trận đại chiến mang tính chất quyết định với Thái Lan tại lượt 2 FIFA ASEAN Cup. Hoàng Hên có thể chơi ở giữa sân, nhưng sự ăn ý với Thành Long không tốt như cặp Hoàng Đức - Thành Long vốn đã sát cánh bên nhau xuyên suốt chiến dịch ASEAN Cup.

Ông Kim tung Minh Khoa vào sân từ giữa hiệp 2 để thay thế Hoàng Hên nhưng thế trận của đội tuyển không thay đổi. Hoàng Đức vẫn là tiền vệ duy nhất của đội tuyển có thể chơi hoàn hảo trong vai trò box-to-box, là vị trí thu hồi bóng, dám cầm bóng và tịnh tiến lên phía trên để thoát pressing, thay vì một Hoàng Hên khi có bóng thường phải ra quyết định chuyền ngay lập tức.

Trong bóng đá, khi thủ môn được vinh danh sau trận, cũng đồng nghĩa việc đội bóng vừa trải qua trận đấu thất vọng. Patrik Lê Giang lại cứu Việt Nam ở thời khắc sinh tử nhưng chúng ta không thể chờ đợi điều này tiếp tục xảy ra ở trận Thái Lan. Thay vào đó, Việt Nam cần bộ ba trung vệ Adou Minh, Xuân Mạnh và Việt Anh thi đấu chắc chắn hơn, ít phạm sai lầm hơn trong trận đại chiến Thái Lan.