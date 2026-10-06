Tuyển Việt Nam và bài học từ FIFA ASEAN Cup 2026

Nhìn thẳng vào những hạn chế

Đội tuyển Việt Nam bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với vị thế của đương kim vô địch Đông Nam Á và được đánh giá thuộc nhóm ứng viên cạnh tranh danh hiệu. Tuy nhiên, hành trình thực tế lại không diễn ra như kỳ vọng.

Đội tuyển Việt Nam khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ tư sau thất bại 0-1 trước Malaysia trong trận tranh hạng Ba.

Chấn thương, thể lực cùng mật độ thi đấu liên tục khiến HLV Kim Sang-sik không có lực lượng tốt nhất trong tay. Càng về cuối giải, khó khăn càng rõ khi nhiều cầu thủ không đạt trạng thái sung sức, trong khi những phương án thay thế chưa tạo được hiệu quả tương đương.

Điều đó thể hiện rõ trong trận tranh hạng ba với Malaysia. Việt Nam vẫn duy trì được thế trận trong một số thời điểm, nhưng khi đối phương đẩy cao tốc độ và cường độ từ hiệp hai, nền tảng thể lực suy giảm khiến đoàn quân của HLV Kim Sang-sik gặp khó trong tranh chấp, tổ chức tấn công cũng như duy trì sức ép.

Thực tế này đặt ra yêu cầu phải nhìn nhận công tác chuẩn bị một cách toàn diện hơn. Với bóng đá hiện đại, chiến thuật và kỹ thuật chỉ là một phần. Dinh dưỡng, phục hồi, kiểm soát khối lượng vận động và phòng ngừa chấn thương đều ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì phong độ của cầu thủ.

Đây cũng là vấn đề đáng lưu ý khi FIFA ASEAN Cup được tổ chức trong FIFA Days kéo dài 16 ngày. Với lịch thi đấu dồn dập, một đội bóng khó duy trì sức cạnh tranh nếu phụ thuộc quá nhiều vào nhóm cầu thủ cố định.

Cách chuẩn bị của những đội bóng hàng đầu tại giải cũng cho thấy sự khác biệt. Nhiều đội có sự thay đổi đáng kể về nhân sự so với ASEAN Cup 2026, qua đó sở hữu nguồn năng lượng mới và những lựa chọn chất lượng. Với Việt Nam, điều này cho thấy việc xây dựng hai hoặc nhiều phương án cho mỗi vị trí không còn là câu chuyện dành cho tương lai, mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết.

Bên cạnh thể lực và chiều sâu lực lượng, hiệu quả tấn công cũng là vấn đề nổi bật. Trong bốn trận tại giải, Việt Nam chỉ ghi 5 bàn, trong đó 4 bàn đến ở trận gặp Pakistan. Ba cuộc đối đầu với các đại diện Đông Nam Á là Philippines, Thái Lan và Malaysia, đội tuyển chỉ một lần tìm được mành lưới đối phương.

Những con số đó phản ánh khó khăn không đơn thuần nằm ở khả năng tận dụng cơ hội. Khi đối đầu các hàng phòng ngự được tổ chức tốt, Việt Nam thiếu những phương án đủ sắc bén để phá vỡ cấu trúc của đối thủ.

Sự vắng mặt của Nguyễn Xuân Son để lại khoảng trống đáng kể. Không có tiền đạo này, đội tuyển thiếu một trung phong đủ sức tranh chấp, làm tường, giữ bóng và tạo sức ép thường trực trong vùng cấm.

HLV Kim Sang-sik vẫn sở hữu những cầu thủ có khả năng tạo khác biệt. Đình Bắc giàu tốc độ và khả năng đột phá, Hoàng Đức đảm nhiệm vai trò tổ chức, Hai Long có thể khai thác khoảng trống, còn Williams Minh Hoàng mang đến một lựa chọn mới. Tuy nhiên, những phẩm chất cá nhân chưa được kết nối thành một hệ thống tấn công đủ ổn định để khỏa lấp khoảng trống của các trụ cột.

Bình luận viên Quang Huy cho rằng kết quả của đội tuyển có thể được chia sẻ khi lực lượng thiếu hụt, song vấn đề về thể lực và khả năng tạo đột biến cần được nhìn nhận nghiêm túc.

"Thể lực của đội tuyển Việt Nam không tốt. Malaysia chỉ cần tăng cường độ từ phút 60 trở đi là chúng ta không theo được. Bên cạnh đó, đội tuyển thiếu người có thể giải quyết trận đấu, vì vậy rất khó tạo ra điều gì đặc biệt và đột biến", bình luận viên Quang Huy nhận xét.

Theo ông, điểm rơi phong độ cũng là vấn đề đáng lưu tâm khi đội tuyển không có nhiều thời điểm đạt trạng thái tốt nhất trong suốt giải. Đây là bài học cho ban huấn luyện trong việc tính toán chu kỳ chuẩn bị, phân bổ lực lượng và duy trì trạng thái thi đấu.

Ở góc nhìn tổng thể hơn, bình luận viên Phương Nam cho rằng cần thẳng thắn nhìn nhận FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu không thành công của đội tuyển Việt Nam. Một đội bóng bước vào giải với tư cách đương kim vô địch ASEAN Cup nhưng không có đội hình, điểm rơi phong độ và lối chơi tốt nhất rõ ràng là điều cần được xem xét.

Theo bình luận viên Phương Nam, đây không chỉ là vấn đề của một vài trận đấu. HLV Kim Sang-sik và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cần nhìn lại quá trình chuẩn bị cũng như chiến lược xây dựng đội tuyển trong từng giai đoạn, nhất là khi lịch thi đấu quốc tế ngày càng đặt ra yêu cầu cao về chiều sâu lực lượng.

FIFA ASEAN Cup 2026 còn phát đi một thông điệp khác: cuộc cạnh tranh ở Đông Nam Á đang ngày càng khốc liệt. Khi giải đấu diễn ra trong khuôn khổ FIFA, các đội có điều kiện huy động những cầu thủ tốt đang thi đấu ở nước ngoài. Nhờ đó, chất lượng nhân sự và sức cạnh tranh được nâng lên đáng kể.

Theo bình luận viên Phương Nam, màn trình diễn của Thái Lan và Indonesia ở trận chung kết cho thấy rõ xu hướng này. Những cầu thủ được rèn luyện trong môi trường bóng đá có chất lượng mang đến tốc độ, cường độ và năng lực xử lý ở trình độ cao hơn. Điều đó đồng nghĩa Việt Nam sẽ phải đối mặt những thử thách ngày càng lớn ngay trong khu vực.

Vị thế của đội tuyển vì vậy không thể chỉ dựa trên những thành tích đã đạt được. Khi các đối thủ liên tục nâng cấp lực lượng, Việt Nam cũng phải tiến lên nếu không muốn bị thu hẹp, thậm chí đánh mất lợi thế cạnh tranh.

Hướng tới thử thách châu lục

Nhìn lại hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik không né tránh những hạn chế của đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận thất vọng khi đội chỉ đứng thứ tư, đồng thời cho rằng thời gian chuẩn bị hạn chế và việc nhiều cầu thủ không đạt trạng thái thể lực tốt nhất đã ảnh hưởng đáng kể đến màn trình diễn chung.

Asian Cup 2027 là mục tiêu quan trọng tiếp theo của đội tuyển Việt Nam sau FIFA ASEAN Cup 2026.

"Tôi cảm thấy rất tiếc nuối và thất vọng với kết quả này. Quỹ thời gian chuẩn bị thực sự không nhiều, trong khi nhiều cầu thủ không có được thể trạng 100%", HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, những khó khăn về khách quan không làm thay đổi trách nhiệm của ban huấn luyện. Ông thẳng thắn nhận trách nhiệm về kết quả cũng như những gì đội tuyển thể hiện tại giải. Đáng chú ý, sau tình huống Việt Nam không được hưởng phạt đền ở trận gặp Malaysia, HLV Kim Sang-sik vẫn cho rằng nguyên nhân quan trọng nhất nằm ở chính đội tuyển: "Dù sao đi nữa, với kết quả hôm nay, tôi cho rằng đội tuyển Việt Nam chưa làm đủ tốt".

Cách nhìn nhận này cũng cho thấy FIFA ASEAN Cup 2026 cần được xem là cơ sở để ban huấn luyện đánh giá lại toàn bộ quá trình chuẩn bị. Việt Nam không chỉ cần khắc phục vấn đề thể lực hay cải thiện hiệu quả tấn công, mà còn phải tạo ra một lực lượng đủ chiều sâu để ứng phó khi những trụ cột vắng mặt.

HLV Kim Sang-sik xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng thời gian tới là tiếp tục tìm kiếm những cầu thủ chất lượng, đồng thời tạo cơ hội cho các gương mặt trẻ thi đấu và trưởng thành. Sự kết hợp giữa nhóm cầu thủ giàu kinh nghiệm với lớp kế cận được kỳ vọng giúp đội tuyển có thêm phương án và tạo nền tảng cho quá trình chuyển giao lực lượng.

Định hướng này càng trở nên cần thiết khi mặt bằng bóng đá Đông Nam Á đang được nâng lên. Chính HLV Kim Sang-sik cũng nhìn nhận các đội tuyển trong khu vực ngày càng tiến bộ và kỳ vọng bóng đá Đông Nam Á có thể nâng cao vị thế, đủ sức cạnh tranh với những nền bóng đá hàng đầu châu lục.

Với đội tuyển Việt Nam, mục tiêu trước mắt là Asian Cup 2027. "Hướng tới năm 2027, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn cho Asian Cup và tiếp tục trao đổi, kết nối với mọi người. Hy vọng đội tuyển Việt Nam có thể đạt được kết quả tốt hơn ở giải đấu đó", HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.

Đội trưởng Hoàng Đức cũng cho rằng FIFA ASEAN Cup 2026 mang đến nhiều bài học. Tiền vệ này kỳ vọng đội tuyển sẽ cải thiện sự gắn kết, xây dựng lối chơi mạch lạc, rõ ràng hơn để trở lại mạnh mẽ trong những giải đấu tiếp theo.