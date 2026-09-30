Tuyển Việt Nam và bài học sau những ngày thăng hoa từ thất bại trước Thái Lan

Không lâu trước cuộc đối đầu tại Bandung tối ngày 29/9, bóng đá Việt Nam vẫn tận hưởng giai đoạn đầy hứng khởi. Chức vô địch ASEAN Cup 2026, đặc biệt là chiến thắng với tổng tỷ số 4-2 trước Thái Lan ở chung kết, đưa thầy trò HLV Kim Sang-sik lên ngôi vương Đông Nam Á.

Đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Đó cũng là lần thứ hai liên tiếp tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan trong một trận chung kết ASEAN Cup. Cùng với chuỗi 27 trận không thua, những thành tích này tạo nên sự tự tin lớn trước mỗi lần đội tuyển bước vào sân.

Thế nhưng, cuộc tái đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026 cho thấy chênh lệch trình độ giữa hai đội vẫn chưa được tạo ra một cách rõ ràng. Thái Lan nhập cuộc chủ động, tận dụng tốt cơ hội và kiểm soát được những thời điểm quan trọng để giành chiến thắng 2-0.

Sarach Yooyen mở tỷ số từ phút 10 bằng cú sút xa hiểm hóc. Đội tuyển Việt Nam nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thể chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng. Tài Lộc từng đưa bóng vào lưới Thái Lan ở phút 37, song VAR xác định lỗi việt vị khiến bàn thắng không được công nhận.

Sau giờ nghỉ, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik kiểm soát bóng tốt hơn và tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý. Tuy nhiên, khả năng xử lý ở khu vực quyết định vẫn chưa đạt độ chính xác cần thiết. Đến phút 90+3, Chaiyaphon tận dụng khoảng trống khi Việt Nam đẩy cao đội hình để ấn định tỷ số 2-0.

Đội tuyển Thái Lan giành chiến thắng 2-0 trước Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: FA Thailand

Những con số cũng phản ánh phần nào vấn đề của trận đấu. Việt Nam thực hiện 12 pha dứt điểm, nhưng chỉ 4 lần đưa bóng đi trúng đích. Thái Lan có ít hơn với 9 cú sút nhưng tạo ra tới 7 lần bóng hướng về khung thành.

VAR có thể đã từ chối bàn thắng của Tài Lộc, nhưng đây không phải nguyên nhân duy nhất khiến tuyển Việt Nam trắng tay. Đội bóng áo đỏ còn gần một giờ thi đấu để tìm phương án thay đổi cục diện, song sự sắc bén trong các pha bóng cuối cùng vẫn là điều còn thiếu.

Thất bại này chấm dứt chuỗi trận bất bại của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Ảnh: VFF

Phải thừa nhận HLV Kim Sang-sik bước vào trận đại chiến này trong bối cảnh sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng. Việc trung phong Nguyễn Xuân Son dính chấn thương nặng phải chia tay giải đấu, cộng hưởng với sự vắng mặt của Nguyễn Quang Hải đã ảnh hưởng lớn đến khả năng sáng tạo và tạo đột biến ở khu vực 1/3 cuối sân. Khi các quân bài chủ lực vắng mặt, những nhân tố thay thế chưa thể tạo nên sự khác biệt trước một hàng thủ được tổ chức kỷ luật.

Ở chiều ngược lại, Thái Lan sau thất bại tại chung kết ASEAN Cup 2026 đã trở lại với diện mạo vô cùng lột xác. Họ thi đấu thực dụng, trực diện và duy trì sự tập trung cao độ đến những phút cuối cùng. Với tuyển Việt Nam, trận thua này có thể được xem như một lời nhắc đúng thời điểm. Thành công trong quá khứ cần được tiếp nối bằng khả năng thích ứng khi lực lượng thay đổi, đặc biệt trong những trận đấu mà đối thủ chủ động gây sức ép.

Thất bại này không thể xóa nhòa những thành tích mà HLV Kim Sang-sik đã làm được cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: VFF

Một trận thua không thể xóa bỏ hành trình rực rỡ với ngôi vương khu vực hay kỷ lục 27 trận bất bại dưới thời HLV Kim Sang-sik. "Trở về mặt đất" lúc này chính là cơ hội vàng để ban huấn luyện nhìn rõ những điểm hạn chế, từ khâu chống phản công cho đến khả năng dứt điểm ở các tình huống quyết định.

Bóng đá đỉnh cao không vận hành theo quán tính. Nốt trầm tại Bandung là bài học cần thiết để tuyển Việt Nam tích lũy thêm bản lĩnh. Cách thầy trò HLV Kim Sang-sik đứng dậy và phản ứng sau thất bại này sẽ quyết định sự thành bại của "Những chiến binh sao vàng" trong chặng đường còn lại tại FIFA ASEAN Cup 2026.