Tuyển Việt Nam - Tuyển Thái Lan: Quyết định tấm vé chung kết

Màn đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan ngày 29/9 nhiều khả năng sẽ quyết định tấm vé duy nhất ở bảng B vào chơi trận chung kết. Ảnh: TTXVN

Tuyển Thái Lan đang tạm dẫn đầu bảng B hạng 1 sau chiến thắng 4 - 0 trước Pakistan. Tuyển Việt tạm đứng thứ 2 với cùng 3 điểm, nhưng kém hơn hiệu số bàn thắng bại (thắng Philippines 1 - 0). Chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Philippines trong ngày ra quân khá nhọc nhằn, nhưng so về thực lực, đội tuyển Philippines được đánh giá cao hơn đội tuyển Pakistan, đối thủ của Thái Lan.

Trận đấu giữa hai đội vào ngày 29/9 tới có ý nghĩa rất quan trọng. Theo quy định của FIFA, chỉ có đội đứng đầu mỗi bảng mới giành quyền tham dự trận chung kết. Do đó, trận đối đầu trực tiếp của hai đội mạnh nhất bảng nhiều khả năng sẽ quyết định tới vị trí đầu bảng cũng như tấm vé đi tiếp.

Đội tuyển Thái Lan có một số sự bổ sung đáng chú ý tại FIFA ASEAN Cup 2026, họ sở hữu nhiều gương mặt chất lượng hơn so với giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2026 hồi tháng 8. Tuyển Thái Lan tại FIFA ASEAN 2026 có sự kết hợp giữa những gương mặt từng thi đấu ổn định tại ASEAN Cup 2026, với sự bổ sung những cầu thủ chất lượng.

Trong chiến thắng mở màn 4 - 0 của Thái Lan trước Pakistan, Chanathip Songkrasin không ra sân. Đây không phải dấu hiệu cho thấy vai trò của tiền vệ 33 tuổi suy giảm. HLV Anthony Hudson đã chủ động giữ tiền vệ này cho cuộc đối đầu với Việt Nam. Ngoài Chanathip, những gương mặt quan trọng như Supachok Sarachat, Supachai Chaided và Nicholas Mickelson cũng chỉ được sử dụng từ hiệp 2 trong trận gặp Pakistan.

Tiền vệ Chanathip trở lại, chắc chắn tuyển Thái Lan sẽ chơi cực hay. Tuyển Việt Nam sẽ phải giải bài toán khó nhất ở tuyến giữa.

Chanathip nguy hiểm không đơn thuần bởi kỹ thuật cá nhân. Điểm mạnh của tiền vệ này nằm ở khả năng nhận bóng giữa các tuyến, xoay người trong không gian hẹp và đưa ra đường chuyền quyết định chỉ sau vài nhịp chạm. Khi Chanathip chơi đúng phong độ, Thái Lan có thêm một cầu nối trực tiếp giữa tuyến giữa và hàng công.

Ở giải đấu này, tuyến giữa của Thái Lan được đánh giá rất mạnh với những cái tên như Sarach Yooyen, Supachok Sarachat, Peeradol Chamrasamee. Đây đều là những cầu thủ giàu kinh nghiệm. Họ cùng với Chanathip sẽ bổ sung chất thép cho hàng tiền vệ cùng những tài năng trẻ như Kakana Khamyok, Seksan Ratree.

Trong trận thắng Philippines ở trận mở màn, tuyến giữa Việt Nam chưa kiểm soát tốt cục diện. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik có những thời điểm phải lùi khá sâu, trong khi khả năng chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công chưa thật sự nhịp nhàng.

Voi chiến có khả năng gây sức ép rất lớn như cách họ từng 2 lần vượt lên dẫn trước ở lượt về trước khi Việt Nam gỡ hòa ở ASEAN Cup 2026. Lần này, đối thủ còn có thêm Chanathip, nên mức độ nguy hiểm được đánh giá còn lớn hơn.

Gặp Thái Lan lần này, bài toán khó nhất của tuyển Việt Nam chính là làm sao phong tỏa được lối chơi của đối thủ. Và Chanathip có thể là một trong những bài toán khó nhất đối với hàng phòng ngự của HLV Kim Sang-sik. Sự trở lại của tiền vệ này sẽ mang đến cho Thái Lan một cầu thủ có khả năng kết nối các tuyến mà họ thiếu ở những cuộc đối đầu gần đây với Việt Nam. Vì thế, trận đấu tới đòi hỏi Những chiến binh sao vàng phải chơi bình tĩnh và bản lĩnh hơn.

Sau trận thắng Philippines, tuyển Việt Nam phải nhận một tổn thất rất lớn khi không còn Xuân Son do chấn thương. Tiền đạo trẻ Williams Minh Hoàng được kỳ vọng có thể gánh váng trọng của người đàn anh trên tuyển ở giải đấu này. Ở trận ra mắt đội tuyển Việt Nam, chân sút này đã rất nỗ lực để hòa nhập cùng đồng đội.

Ngay trong lần đầu thi đấu một trận chính thức cho đội tuyển trong trận thắng Philippines, Williams Minh Hoàng đã tỏa sáng với kiến tạo cho Đình Bắc ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Tuyển Việt Nam đón tin vui khi Nguyễn Hoàng Đức đã có thể trở lại tập luyện với đội. Chưa rõ khả năng anh có thể thi đấu trận gặp Thái Lan hay không nhưng riêng việc trở lại sân tập là tín hiệu khả quan với tuyến giữa đội tuyển.

Nếu ra sân, Hoàng Đức với khả năng xoay xở, thoát pressing quá hay của mình chắc chắn sẽ giúp Việt Nam giữ bóng tốt hơn, chuyền bóng chắc chắn hơn và quan trọng nhất là sẽ biết đưa bóng lên phía trên sau khi đoạt lại quyền kiểm soát.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 29/9 trên sân Si Jalak Harupat (Bandung, Indonesia). Voi chiến rất muốn phục thù khi để thua 2 trận chung kết ASEAN Cup gần đây trước Việt Nam. Trong khi đó, Những chiến binh sao vàng đã sẵn sàng giành chiến thắng tiếp theo và nối dài mạch bất bại lên con số 28.

Đội tuyển Việt Nam ở bảng B hạng 1 cùng Pakistan, Thái Lan và Philippines. Thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn còn 2 trận vòng bảng gặp Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10.