Tuyển Việt Nam - Tuyển Thái Lan: Màn so tài đậm tính chiến thuật

Đội tuyển Việt Nam so tài cùng đội tuyểnThái Lan chắc chắn là cặp đấu đáng chờ đợi nhất tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026.

Màn tái đấu giữa hai đội tuyển từng góp mặt ở chung kết ASEAN Cup 2026 cách đây 1 tháng. Khi ấy, Những Chiến binh sao vàng đã xuất sắc hạ gục Voi chiến với tổng tỷ số 4 - 2, qua đó bảo vệ thành công ngôi vương. Tuy nhiên, màn đối đầu lần này được nhận định sẽ mang màu sắc khác so với lần chạm trán gần nhất giữa hai đội ở chung kết cúp Đông Nam Á 2026.

Tuyến giữa sẽ là chìa khóa chiến thắng trong trận Việt Nam - Thái Lan. Ảnh: TTXVN

Trong khoảng gần 2 năm trở lại đây, tuyển Việt Nam thực sự trở thành nỗi ám ảnh với người Thái. Thầy trò HLV Kim Sang-sik liên tiếp hạ đội tuyển xứ Chùa vàng ở 2 trận chung kết khu vực.

Những thành tích đáng nhớ ấy chắc chắn càng tiếp thêm sự tự tin cho những Chiến binh sao vàng. Khái niệm "sợ Thái Lan" đã không còn đeo bám các tuyển thủ mỗi khi bước ra sân. Song cuộc chiến tại Bandung ngày 29/9 vẫn hứa hẹn không ít khó khăn chờ đợi tuyển Việt Nam.

Ở lượt trận ra quân, trong khi Thái Lan dễ dàng thắng đậm Pakistan 4 bàn không gỡ, tuyển Việt Nam khá nhọc nhằn vượt qua Philippines nhờ pha lập công duy nhất của Đình Bắc. Màn so tài giữa hai đội đang dẫn đầu sẽ không khác nào trận chung kết của bảng B. Đội giành chiến thắng sẽ chiếm ưu thế lớn trên đường đua giành ngôi nhất bảng, đồng nghĩa tấm vé duy nhất vào thẳng chung kết.

Bước vào trận đại chiến mang tính chất quyết định ngôi đầu bảng B - hạng 1, đội tuyển Việt Nam phải chịu tổn thất không nhỏ về mặt lực lượng khi tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son gặp chấn thương nghiêm trọng và chính thức chia tay giải đấu. Bên cạnh đó, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cũng vừa trở lại sau chấn thương.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Thái Lan mang đến giải đấu lực lượng tối ưu nhất. So với 2 trận chung kết thua Việt Nam 0 - 2 tại Bangkok và hòa 2 - 2 tại Hà Nội ở ASEAN Cup 2026, Thái Lan hiện tại mạnh hơn nhiều. Ngoài 9 cầu thủ đã đá chính ở 2 trận chung kết kể trên, đã bổ sung 14 cầu thủ mới chất lượng và giàu kinh nghiệm trải đều cả 3 tuyến. Tăng cường chất lượng từ nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài, Voi chiến vẫn duy trì lối chơi kiểm soát bóng nhanh và đa dạng, sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sai lầm nào của đối phương.

Sự có mặt của Chanathip, cùng bộ đôi đang thi đấu tại Nhật Bản Supachok Sarachat và Teerapat Pruetong giúp tuyến giữa của Voi chiến trở nên rất đáng gờm. Trong đó sự trở lại của "Messi Thái Lan" hứa hẹn giúp Thái Lan gia tăng khả năng kiểm soát tuyến giữa, đồng thời tạo ra nhiều đột biến trên mặt trận tấn công.

Thái Lan dành sự tập trung cao nhất cho cuộc chiến ngày 29/9 với Việt Nam. Đội bóng xứ chùa Vàng đã cho thấy họ có sự tính toán kỹ về nhân sự khi trong trận thắng Pakistan, Chanathip Songkrasin đã được giữ chân để đảm bảo thể lực cho cuộc đối đầu với Việt Nam.

Để tiếp thêm tinh thần cho đội tuyển, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) còn có động thái rất đáng chú ý khi gia hạn hợp đồng với HLV Anthony Hudson đến tháng 2/2028. Quyết định được đưa ra ngay trước cuộc đối đầu với thầy trò HLV Kim Sang-sik, trong bối cảnh hợp đồng cũ của nhà cầm quân người Anh chỉ có thời hạn đến tháng 2/2027.

Trận đấu thực sự sẽ là màn so tài nghẹt thở và đậm tính chiến thuật. HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ chủ động chọn lối chơi an toàn, thiết lập hệ thống phòng ngự nhiều lớp trước khi tung ra các đòn phản công chớp nhoáng.

Trong bối cảnh gặp nhiều bất lợi hơn về nhân sự, HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng tiếp tục sử dụng sơ đồ 3-4-3 thiên về phòng ngự. Tuyển Việt Nam sẽ ưu tiên không để thủng lưới và chờ đợi thời cơ từ những tình huống phản công nhanh. HLV Kim Sang-sik sẽ phải tính toán lại phương án tấn công sau khi Xuân Son vắng mặt. Đình Bắc, Hai Long và Hoàng Hên là những cầu thủ được kỳ vọng sẽ tạo nên bộ ba tấn công cho đội tuyển Việt Nam ở trận đấu này. Trong đó, sút Nguyễn Đình Bắc được kỳ vọng tạo ra sự khác biệt. Với tốc độ, khả năng di chuyển linh hoạt và sự táo bạo trong những tình huống đột phá, chân sút của Công an Hà Nội có thể trở thành phương án hữu hiệu để tuyển Việt Nam khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương.

FIFA ASEAN Cup năm nay có thể thức thi đấu khá đặc biệt, khi đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào chung kết, còn hai đội nhì bảng sẽ gặp nhau để tranh hạng ba. Sau lượt trận đầu tiên, cả Việt Nam và Thái Lan cùng có 3 điểm, nhưng Thái Lan tạm đứng đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại +4, trong khi Việt Nam có hiệu số +1. Điều đó có nghĩa, Việt Nam đang phải chịu nhiều sức ép phải giành chiến thắng so với Thái Lan ở trận này. Thầy trò HLV Kim Sang-sik cần cải thiện sự tập trung ở hàng phòng ngự, hạn chế sai lầm và tận dụng tốt các cơ hội để có thể giành chiến thắng trong trận quyết đấu này.

Bên cạnh cuộc đua giành tấm vé duy nhất của bảng đấu vào chơi chung kết, trận đấu còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với cả hai đội sau những cuộc đối đầu đầy cảm xúc tại ASEAN Cup. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam đang có thành tích ấn tượng trước người Thái. Tại chung kết ASEAN Cup 2024, Việt Nam giành chiến thắng trong cả hai lượt trận, để đăng quang ngay trên sân khách. Đến chung kết ASEAN Cup 2026, thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục vượt qua đối thủ sau hai lượt trận đi và về để bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.

Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 phút trên sân Si Jalak Harupat (Bandung, Indonesia). Người hâm mộ đang chờ đợi thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục thể hiện tinh thần của nhà ĐKVĐ Đông Nam Á, vượt “ải” thử thách mang tên Thái Lan để tiến gần hơn đến trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội

Việt Nam: Lê Giang Patrik, Tiến Anh, Adou Minh, Việt Anh, Xuân Mạnh, Quang Vinh, Thành Long, Tài Lộc, Đình Bắc, Hai Long, Hoàng Hên

Thái Lan: Patiwat, Nattapong, Chaiyaphon, Bihr, Sarach Yooyen, Chanathip, Kaman, Jude Soonsup-Bell, Seksan, Suphanan, Teerasak