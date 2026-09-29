Tuyển Việt Nam - Tuyển Thái Lan: 'Ma thuật' của HLV Kim Sang-sik

Đội tuyển Việt Nam đến FIFA ASEAN Cup 2026 với một số tổn thất về lực lượng khi nhiều trụ cột không thể góp mặt như Quang Hải, Thành Chung hay Văn Vĩ do chấn thương. HLV Kim Sang-sik đã triệu tập nhiều gương mặt mới, trong đó có các cầu thủ Việt kiều như Adou Minh, Williams Minh Hoàng và Khoa Ngô. Ở trận ra quân gặp Philippines, cả 3 đều được trao cơ hội và để lại khá nhiều ấn tượng.

HLV Kim Sang-sik hứa hẹn sẽ lại gây bất ngờ cho Voi chiến. Ảnh: TTXVN

Có quá nhiều tuyển thủ Việt Nam đã thực sự quá tải vì không có quãng nghỉ sau hành trình dài. Ngoài những cầu thủ vắng mặt ở trên, tiền vệ trung tâm Hoàng Đức vẫn chưa thực sự sung sức sau chấn thương. Mới nhất, tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son đã nói lời chia tay vì chấn thương. Không có tiền đạo của Thép Xanh Nam Đinh, tuyển Việt Nam không chỉ mất đi ngôi sao ghi bàn thượng thặng (Vua phá lưới ASEAN Cup 2024, ASEAN Cup 2026), mà còn mất đi trung phong có đóng góp lớn vào lối chơi chung của toàn đội bởi Xuân Son là cầu thủ biết tì đè, làm tường, kéo giãn hàng thủ đối phương.

Việc sử dụng những nhân tố mới cũng là một trong những điểm đáng chờ đợi ở trận gặp Thái Lan. Đây sẽ là bài kiểm tra thực sự cho chiều sâu đội hình của HLV Kim Sang-sik, đặc biệt khi FIFA ASEAN Cup có lịch thi đấu khá dày.

Không có Xuân Son, HLV Kim Sang-sik sẽ gặp khó khăn trong việc tìm người thay thế tiền đạo này trên hàng công. Williams Minh Hoàng được đánh giá là phương án thay thế Xuân Son để chơi ở vị trí trung phong. Tân binh này đã hòa nhập khá tốt với đội tuyển Việt Nam ngay trong trận ra mắt gặp Philippines. Chính Williams Minh Hoàng là người tung ra đường chuyền quyết định để Đình Bắc ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, mang về chiến thắng mở màn.

Mối lo lớn nhất của tuyển Việt Nam có lẽ là ở hàng tiền vệ. Trong trận đấu với Philippines, tuyến giữa của đội bóng với cặp tiền vệ trung tâm Hoàng Hên và Lê Phạm Thành Long đã thi đấu chưa thực sự tốt. Những chiến binh sao vàng có nhiều thời điểm chơi lép vế trước lối đá ban bật ngắn của Philippines. Trong lần hiếm hoi cả Quang Hải và Hoàng Đức không ra sân đó, tuyển Việt Nam gần như mất tuyến giữa vì không thể cầm bóng và triển khai thế trận.

Đáng chú ý, hàng tiền vệ của Thái Lan còn ở trình độ cao hơn so với Philippines. Trong cả hai trận chung kết ASEAN Cup 2026, "Voi chiến" đều thi đấu khá hay trước Việt Nam, dù giải đấu đó họ không có lực lượng tốt nhất.

Màn đại chiến giữa tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan: hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Ảnh: VFF

Tại FIFA ASEAN Cup lần này, đội bóng xứ Chùa Vàng trong tay HLV Anthony Hudson đã tốt hơn và thay đổi khá nhiều so với ở chung kết ASEAN Cup 2026. Voi chiến có sự xuất hiện của nhạc trưởng Chanathip Songkrasin, hậu vệ đang chơi ở Đức Nicholas Mickelson. Ngoài ra, hàng công Thái Lan cũng rất đáng gờm với bộ đôi Supachok - Teerapat Pruethong, chân sút chủ lực Supachai Jaided và tiền đạo gốc Anh Jude Soonsup-Bell.

Sau 3 thất bại trong 4 trận gần nhất gặp Việt Nam, các học trò của HLV Hudson đang rất khát thắng.

Tuy nhiên, trong bóng đá luôn có những yếu tố bất ngờ. Mà sự bất ngờ vẫn luôn được ông Kim Sang-sik tạo ra cho đối thủ. Chiến thắng mong manh trước Philippines dễ làm người hâm mộ bóng đá Việt Nam không thật sự yên tâm. Nhưng ở một giải đấu khắc nghiệt như FIFA ASEAN Cup, chiến thắng đó lại phản ánh một sự tính toán lạnh lùng và cũng mang tính đường dài của HLV Kim Sang-sik. Bởi sau trận đấu này có 3 ngày, sẽ là cuộc đụng độ với Thái Lan. Chiến lược gia người Hàn Quốc không muốn các học trò phô diễn một chiến thắng hủy diệt bằng mọi giá mà phải tiêu hao quá nhiều năng lượng.

Mật độ thi đấu 3 ngày/trận tại FIFA ASEAN Cup sẽ ngốn thể lực cầu thủ một cách khủng khiếp. Một chiến thắng đậm đà trước Philippines sẽ trở nên vô nghĩa nếu dàn trụ cột kiệt sức trước đại chiến Thái Lan. Việc chủ động nhường lại thế trận trong hiệp 2 được xem là quyết định đúng đắn nhằm giữa sức cho các trụ cột.

Mặt khác, đây cũng có thể là cách HLV Kim Sang-sik giấu bài nhằm gây bất ngờ cho Thái Lan. Những trận thắng kiểu khó nhọc như trước Philippines phần nào đó sẽ giữ đôi chân các cầu thủ đội tuyển Việt Nam trên mặt đất trước trận gặp Thái Lan, nó sẽ khiến cầu thủ phải cố gắng hơn và đá cẩn thận hơn, không bị ảo tưởng sức mạnh sau chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Chiến thắng ngày ra quân cũng nói lên triết lý cẩn trọng và thực dụng của đội tuyển Việt Nam. Các học trò của HLV Kim Sang-sik đã thắng nhờ hàng thủ được xây chắc chắn, tuyến giữa pressing và tranh chấp liên tục, cùng hàng tấn công xử lý gọn gàng, ít chạm.

Người hâm bóng đá Việt Nam cũng rất háo hức chờ xem “phép thuật” của chiến lược gia người Hàn Quốc được phô diễn ra sao trong trận cầu đỉnh cao này. Theo thống kê, trong 2 năm dẫn dắt tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik vô địch gần như mọi giải đấu ông tham dự cùng Những chiến binh sao vàng. Ông giúp đội tuyển Việt Nam chinh phục ASEAN Cup 2024, 2026 (lần đầu bảo vệ thành công chức vô địch), cùng U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 và đoạt HCĐ U23 châu Á 2026.

Trong 30 trận chính thức HLV Kim Sang-sik cầm quân, các đội bóng của ông chỉ thua 2 trận. Đáng chú ý là, trong 4 trận gặp Thái Lan (đều ở chung kết ASEAN Cup), đội tuyển Việt Nam thắng tới 3 trận và có 3 bàn từ tình huống đối phương phản lưới. Thậm chí tại trận chung kết ASEAN Cup 2026 lượt về, tuyển Việt Nam không có cầu thủ nào lập công, song vẫn có 2 bàn thắng, để khép lại trận hòa 2 - 2.

Trong hơn 2 năm qua, HLV Kim Sang-sik đã chứng minh ông biết làm thế nào để đội tuyển Việt Nam giành kết quả tốt ở những thời điểm khó khăn.

Trận đấu cân não và đáng xem bậc nhất giải ở bảng B giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 29/9 trên sân Si Jalak Harupat (Indonesia). So với ASEAN Cup 2026, Voi chiến sở hữu đội hình mạnh hơn, còn Những chiến binh sao vàng đang đối diện với nhiều bất trắc. Rất khó khăn, nhưng đây sẽ là thời điểm để đội bóng của HLV Kim Sang-sik chứng minh vị thế của mình. Đây thực sự là thuốc thử liều cao nhất cho bản lĩnh nhà vô địch Đông Nam Á.