Tuyển Việt Nam - Tuyển Malaysia: Màn đối đầu đầy duyên nợ

Điểm tựa lịch sử đối đầu

Cuộc đọ sức tại Jakarta lần này đánh dấu màn chạm trán thứ 3 liên tiếp giữa Việt Nam và Malaysia trong năm 2026. Trong những lần chạm trán gần nhất thuộc các đấu trường khu vực và châu lục, thầy trò HLV Kim Sang-sik luôn giành được kết quả thuận lợi nhờ lối chơi linh hoạt cùng khả năng chớp thời cơ nhạy bén trước đối thủ này.

Màn đối đầu đầy duyên nợ giữa tuyển Việt Nam và tuyển Malaysia. Ảnh: TTXVN

Không thể giành vé chơi trận chung kết, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã nhanh chóng xốc lại tinh thần khi có màn ngược dòng ngoạn mục để đánh bại đội tuyển Pakistan với tỷ số 4 - 2.

Tuyển Malaysia cũng mất vé vào chơi trận chung kết hạng 1 FIFA ASEAN Cup trước cuộc cạnh trah với chủ nhà Indonesia. Ởz lượt trận cuối, Malaysia thắng Singapore 6 - 0, nhưng vẫn không thể giành ngôi đầu. Ở trận đấu cùng giờ, Indonesia vượt qua Bangladesh với tỷ số 9 - 2. Hai đội cùng có 7 điểm, hiệu số +9 và hòa nhau trong đối đầu trực tiếp, nhưng Indonesia ghi được 11 bàn, nhiều hơn Malaysia 2 bàn nên đứng đầu bảng.

Với vị trí nhì bảng, Việt Nam và Malaysia sẽ tranh hạng ba với nhau. Đây là 2 đối thủ không xa lạ nhau. Trận này, Malaysia đang rất quyết tâm phá “dớp” sau hơn 11 năm không thể đánh bại Việt Nam. Lần gần nhất Hổ Malaya đánh bại được Những chiến binh sao vàng là tại bán kết ASEAN Cup năm 2014.

Đội tuyển Việt Nam có thành tích đối đầu toàn thắng trước Malaysia trong năm 2026. Gần nhất, Việt Nam thắng Malaysia cùng tỷ số 2 - 0 ở hai lượt bán kết ASEAN Cup 2026 hồi tháng 8.

Malaysia đang cho thấy những tín hiệu tích cực dưới thời HLV Tan Cheng Hoe. Hổ Malaya từng thắng Singapore 6 - 0, kết quả được xem là chiến thắng đậm nhất giữa hai đội trong hơn 50 năm. Đáng chú ý hơn, Malaysia còn chơi đầy tự tin và tạo ra thế trận áp đảo trước Indonesia ngay tại Gelora Bung Karno. Đáng chú ý, tiền đạo Bergson đã ghi 4 bàn và trở thành một trong những mũi nhọn nguy hiểm nhất của Malaysia ở giải đấu này.

Màn so tài lần này khiến người hâm mộ lại nhớ đến những duyên nợ giữa hai đội. Ngày 10/6/2025, Malaysia tiếp Việt Nam tại Bukit Jalil trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027 và giành chiến thắng 4 - 0 trên sân. Đó là kết quả gây bất ngờ khi Malaysia đã trải qua nhiều năm không thể đánh bại Việt Nam. Nhưng câu chuyện không kết thúc sau khi trận đấu khép lại.

Ngày 26/9/2025, FIFA thông báo xử phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ vì liên quan đến giả mạo và làm sai lệch tài liệu. Cả 7 cầu thủ bị xử phạt đều đã thi đấu trong trận Malaysia gặp Việt Nam ngày 10/6. FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc và ban đầu bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Đến ngày 17/3/2026, Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC chính thức xử Malaysia thua 0 - 3 ở 2 trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Nepal và Việt Nam vì sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện. Như vậy, chiến thắng 4 - 0 của Malaysia trước Việt Nam ngày 10/6/2025 không còn là kết quả chính thức của trận đấu. Hồ sơ của AFC ghi nhận Malaysia thua Việt Nam 0 - 3.

Với ưu thế từ thành tích đối đầu gần đây, tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn Hổ Malaya trong màn đối đầu tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Nỗi lo hàng thủ

Việt Nam bước vào trận đấu này với không ít nỗi lo về lực lượng. HLV Kim Sang-sik liên tục phải xoay tua đội hình khi nhiều cầu thủ không đạt trạng thái tốt nhất, trong lúc các trụ cột lần lượt gặp vấn đề. Mới nhất, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh phải rời sân ở trận gặp Pakistan, khiến hàng phòng ngự Việt Nam tiếp tục đứng trước dấu hỏi lớn.

Những trận đấu vòng bảng tại FIFA ASEAN Cup 2026 đã chỉ ra rất nhiều vấn đề nơi hàng thủ của tuyển Việt Nam. Ở 2 trận đấu với Thái Lan và Pakistan, các cầu thủ đã mắc rất nhiều sai sót cá nhân lẫn hệ thống. 4 bàn thua trong 2 trận là lời cảnh báo cho Những chiến binh sao vàng.

Vấn đề của hàng thủ tuyển Việt Nam cũng đã được HLV Kim Sang-sik đề cập đến trước khi đến với FIFA ASEAN Cup. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã chỉ ra hệ thống phòng ngự đội tuyển chơi chưa tốt và còn phải chỉnh sửa sau ASEAN Cup 2026. Tại FIFA ASEAN Cup, tuyển Việt Nam vắng cả Thành Chung lẫn Văn Hậu, những trung vệ đa năng, tranh chấp và đọc tình huống tốt, vì những nguyên nhân khác nhau.

Sự xuống dốc của tuyển Việt Nam không thuần túy đến từ tuyến hậu vệ, mà còn đến từ tuyến giữa. Chấn thương của Hoàng Đức, cùng số cầu thủ ít ỏi có thể đá tiền vệ trung tâm đã dẫn tới khu trung tuyến trở nên mỏng manh. Tuyến giữa Việt Nam không kiểm soát được thế trận, không gây áp lực, không bọc lót che chắn hiệu quả, hiển nhiên sức ép đặt lên hàng thủ sẽ lớn hơn.

Trước mắt thầy trò HLV Kim Sang-sik là Hổ Malay tiềm ẩn đầy rủi ro. Các chân sút của đối thủ này đã ghi được tới 9 bàn thắng ở vòng bảng và gần nhất là chiến thắng 6 - 0 trước Singapore.

Màn so tài giữa tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 5/10 trên sân vận động Gelora Bung Karno tại Jakarta (Indonesia). Người hâm mộ đang chờ đợi HLV Kim Sang-sik giải bài toán ra sao ở trận tranh hạng ba này.

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội

Malaysia: Hazmi, Cheng, Shamsul, Tapp, Ting, Hidalgo, Laine, Aiman, Wilkin, Tierney, Bergson

Việt Nam: Lê Giang, Adou Minh, Xuân Mạnh, Ngọc Bảo, Tuấn Tài, Thành Long, Hoàng Đức, Tiến Anh, Đình Bắc, Minh Hoàng, Tài Lộc