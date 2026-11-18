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Tuyển Việt Nam khép lại năm 2026 ở vị trí thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA với 1.228,34 điểm. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đánh rơi cơ hội bứt phá lên hạng 97 sau thất bại ngược 1-2 trước Kyrgyzstan tại giải giao hữu Casper Cup vào tối 17/11. Trận thua này khiến tuyển Việt Nam bị trừ 5,30 điểm, trong khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Mozambique thắng Ethiopia để chiếm lại vị trí thứ 98 (1.230,92 điểm).

Việc Tajikistan để thua đậm 0-3 trước Thái Lan tại chung kết King's Cup giúp Việt Nam giữ vững tấm vé cuối cùng trong top 100 thế giới, đứng hạng 17 châu Á và xếp thứ hai Đông Nam Á.

Nhìn lại bức tranh tổng thể, vị trí thứ 99 là bước tiến đáng ghi nhận so với năm 2025 của "Các chiến binh sao vàng". Cuối năm ngoái, bóng đá Việt Nam chật vật ở hạng 107 thế giới với 1.189,51 điểm. Sau một năm nỗ lực, đội tuyển đã thăng tiến 8 bậc và tích lũy thêm 38,83 điểm.

Cột mốc quan trọng nhất diễn ra vào tháng 3/2026, khi các chiến thắng liên tiếp giúp tuyển Việt Nam nhảy vọt 9 bậc để tái gia nhập nhóm 100 đội mạnh nhất hành tinh sau hơn hai năm vắng bóng. Vị thế này mang lại lợi thế lớn cho Việt Nam trong việc phân nhóm hạt giống tại vòng loại thứ hai World Cup 2030 sẽ khởi tranh trong thời gian tới.

Sự thăng tiến trên BXH phản ánh một năm thi đấu thành công với tuyển Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 3-1 ở lượt trận cuối để giành ngôi nhất bảng F, qua đó đoạt vé dự VCK Asian Cup 2027. Đỉnh cao trong năm của đội tuyển là hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup, nơi Đình Bắc và đồng đội tiếp tục quật ngã Thái Lan.

Không chỉ đội tuyển quốc gia gặt hái vinh quang, các lứa trẻ của bóng đá Việt Nam cũng tạo nên một năm 2026 đáng nhớ. Đội U23 Việt Nam gây tiếng vang lớn khi giành hạng ba tại VCK U23 châu Á 2026, vào tới tứ kết ASIAD 20 và lên ngôi vô địch giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup.

U17 Việt Nam dưới bàn tay nhào nặn của HLV Cristiano Roland tiếp tục khẳng định vị thế số một khu vực với chức vô địch U17 Đông Nam Á, đồng thời vào tứ kết giải châu Á để đoạt tấm vé tham dự VCK U17 World Cup 2026. "Nốt trầm" hiếm hoi ở cấp độ trẻ bóng đá Việt Nam đến từ lứa U20 khi đội sớm dừng bước ở vòng bảng giải khu vực và vòng loại châu lục.

Năm 2026 của tuyển Việt Nam không trọn vẹn vì thất bại tại FIFA ASEAN Cup. Bước vào giải đấu do FIFA tổ chức với tư cách nhà đương kim vô địch Đông Nam Á, tuyển Việt Nam hụt hơi và chỉ cán đích ở vị trí thứ tư chung cuộc sau trận thua 0-1 trước Malaysia ở trận tranh hạng Ba.

Vị trí của tuyển Việt Nam ở BXH FIFA sau năm 2026.

Chấn thương của loạt trụ cột như Xuân Son, Quang Hải, Thành Chung khiến HLV Kim Sang-sik không có lực lượng tốt nhất, dẫn đến chuỗi trận chơi dưới sức tại FIFA ASEAN Cup. Thất bại này là lời cảnh tỉnh về bài toán chiều sâu đội hình và khả năng xoay tua nhân sự của chúng ta khi phải thi đấu với mật độ dày đặc.

Năm 2026 của tuyển Việt Nam khép lại sớm hơn dự kiến ban đầu sau những điều chỉnh từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Ngày 3/11, AFC thông báo hoãn VCK Asian Cup 2027 gần một năm, dời lịch thi đấu từ tháng 1/2027 sang cuối tháng 12/2027 do tình hình bất ổn tại nước chủ nhà Saudi Arabia.

Quyết định này làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch chuẩn bị của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Hai trận giao hữu chất lượng cao với Nhật Bản và Qatar vào dịp cuối năm buộc hủy bỏ, đưa giải giao hữu Casper Cup mới đây thành màn tổng kết năm của toàn đội.

Quãng nghỉ kéo dài đến tận đợt FIFA Days tháng 3/2027 là khoảng lặng cần thiết để bóng đá Việt Nam tái tạo năng lượng. Đội tuyển có thêm quỹ thời gian quý giá để các trụ cột hồi phục chấn thương và trao cơ hội thử nghiệm cho lớp kế cận từ lứa U23. Đây cũng là thời điểm VFF và HLV Kim Sang-sik ngồi lại bàn bạc về bản hợp đồng sẽ đáo hạn vào tháng 2/2027, nhằm vạch ra lộ trình dài hơi cho những mục tiêu lớn tại Asian Cup và Vòng loại World Cup sắp tới.