Tuyển Việt Nam trước FIFA ASEAN Cup: HLV Kim Sang-sik có gì trong tay?

Nguyễn Filip, Văn Hậu vắng mặt

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra trong FIFA Days tháng 9-2026 và quy tụ 14 đội tuyển, được chia thành hai hạng đấu. Tuyển Việt Nam góp mặt tại Division 1, nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Philippines ngày 26-9, Thái Lan ngày 29-9 và Pakistan ngày 2-10. Trận ra quân gặp Philippines diễn ra lúc 19h30 ngày 26-9 tại sân Si Jalak Harupat, Bandung.

HLV Kim Sang-sik chính thức lựa chọn 23 cầu thủ được triệu tập vào danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.. Ảnh: Ngọc Tú

Trong bản danh sách HLV Kim Sang-sik công bố sáng nay (18-9), điểm đáng chú ý nhất là Nguyễn Filip không có tên, dù thủ môn Việt kiều từng là một trong những lựa chọn quan trọng của tuyển Việt Nam. Thay vào đó, HLV Kim Sang-sik đăng ký Patrik Lê Giang, Trần Trung Kiên và Nguyễn Văn Việt.

Phải khẳng định, sự vắng mặt của Filip không đồng nghĩa tuyển Việt Nam thiếu phương án chất lượng trong khung thành. Patrik Lê Giang đang có lợi thế lớn về kinh nghiệm và sự quen thuộc với hệ thống của HLV Kim Sang-sik. Thủ môn này từng được trao cơ hội bắt chính trong hành trình vô địch ASEAN Cup và đã chứng minh khả năng thi đấu ở những trận đấu có áp lực cao. Trong khi đó, Trung Kiên và Văn Việt là hai phương án trẻ hơn, có khả năng cạnh tranh cho vị trí dự bị. Tuy nhiên, đội tuyển mất đi một thủ môn giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế và có khả năng phát triển bóng từ tuyến dưới như Filip Nguyễn.

Có thể thấy, cuộc cạnh tranh trong khung gỗ trở nên đáng chú ý. Nếu Patrik Lê Giang tiếp tục được lựa chọn, HLV Kim Sang-sik sẽ phải xây dựng phương án dự phòng đủ tin cậy trong trường hợp thủ môn số một gặp vấn đề về phong độ hoặc thể lực.

Ngòi ra ở hàng thủ, sự vắng mặt của Đoàn Văn Hậu thậm chí còn đáng chú ý hơn. Văn Hậu từng là một trong những hậu vệ quan trọng của đội tuyển Việt Nam. Khi trở lại dưới thời HLV Kim Sang-sik, Văn Hậu không còn đơn thuần được sử dụng ở vị trí hậu vệ trái mà còn có thể chơi trung vệ lệch trái trong hệ thống 3 trung vệ. Thể hình, khả năng tranh chấp và kinh nghiệm quốc tế giúp Văn Hậu có những phẩm chất mà không phải hậu vệ nào cũng sở hữu.

Tuy nhiên, danh sách lần này cho thấy HLV Kim Sang-sik đang có xu hướng mở rộng lựa chọn khi Cao Pendant Quang Vinh, Adou Minh, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Nhật Minh và Phạm Xuân Mạnh đều có thể đảm nhiệm những vai trò khác nhau trong hệ thống phòng ngự. Sự xuất hiện của Adou Minh có nền tảng đào tạo tại Pháp, đặc biệt đáng chú ý, mang đến thêm một phương án ở vị trí trung vệ, nơi tuyển Việt Nam cần những cầu thủ có thể hình và khả năng tranh chấp tốt.Trong khi đó, Cao Pendant Quang Vinh có thể hoạt động ở hành lang trái, còn Tuấn Tài có khả năng chơi hậu vệ biên hoặc trung vệ lệch trái. Việc Văn Hậu vắng mặt không khiến hàng thủ Việt Nam rơi vào tình trạng thiếu người. Vấn đề nằm ở chất lượng sự thay thế và mức độ ăn ý khi Văn Hậu đã có thời gian dài làm quen với hệ thống, trong khi một số phương án mới cần thêm thời gian để hòa nhập. Với một giải đấu diễn ra trong quỹ thời gian chuẩn bị không dài, đây là bài toánHLV Kim Sang-sik phải tính toán kỹ.

Giữ nguyên bộ khung

Nếu nhìn tổng thể, tuyển Việt Nam vẫn duy trì được một bộ khung tương đối ổn định khi Patrik Lê Giang, Thành Chung, Xuân Mạnh, Tiến Anh, Hoàng Đức, Thành Long, Quang Hải, Hai Long, Hoàng Hên, Đình Bắc và Xuân Son đều là những cầu thủ đã hoặc đang giữ vai trò quan trọng trong kế hoạch của HLV Kim Sang-sik. Đây là lợi thế lớn bởi đội tuyển không phải xây dựng lại hệ thống từ đầu khi Hoàng Đức tiếp tục là trung tâm của tuyến giữa. Khả năng điều tiết, giữ bóng và chuyển trạng thái của tiền vệ này giúp tuyển Việt Nam có một cầu thủ có thể kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Đá bên cạnh hoặc phía trên Hoàng Đức là những lựa chọn như Thành Long, Hai Long và Quang Hải. Nếu Quang Hải sở hữu khả năng tạo đột biến từ những đường chuyền và pha xử lý cuối cùng, Hai Long có ưu thế ở khả năng di chuyển và xâm nhập khoảng trống. Ngoài ra, Hoàng Hên cũng là một phương án đáng chú ý. Khả năng chơi giữa các tuyến, phối hợp trong phạm vi hẹp và tạo đột biến giúp cầu thủ này mang đến màu sắc khác cho hàng công.

Cầu thủ quan trọng nhất trên vẫn là Nguyễn Xuân Son khi đây là một trung phong thực thụ, có khả năng tranh chấp, làm tường và dứt điểm. Ở cái giải đấu trước, Xuân Son giúp tuyển Việt Nam có thêm phương án khi đối thủ tổ chức phòng ngự thấp hoặc khi cần đưa bóng trực tiếp vào khu vực cấm địa.Phía sau Xuân Son là Đình Bắc, Gia Hưng và Williams Minh Hoàng. Trong đó, Williams Minh Hoàng là nhân tố mới đáng chú ý. Cầu thủ trẻ này có thể hình tốt và được kỳ vọng trở thành phương án cho tương lai, nhưng việc đặt kỳ vọng quá lớn ngay lập tức sẽ tạo thêm áp lực không cần thiết.

Nhìn vào ba tuyến được triệu tập lần này, tuyển Việt Nam vẫn có chiều sâu đáng kể. Sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm với các nhân tố trẻ và cầu thủ Việt kiều giúp HLV Kim Sang-sik có nhiều phương án hơn so với giai đoạn trước. Điểm mạnh của đội tuyển hiện nay không chỉ nằm ở những cá nhân nổi bật mà còn ở khả năng thay thế giữa các vị trí.

Tuy nhiên, chiều sâu không đồng nghĩa với sự ổn định tuyệt đối. Hàng phòng ngự vẫn là khu vực cần được quan tâm. Khi không có Văn Hậu, khả năng tổ chức ở hành lang trái và vị trí trung vệ lệch trái cần được kiểm chứng. Trong khung thành, Patrik Lê Giang nhiều khả năng sẽ nhận trọng trách lớn hơn khi Filip không có tên. Ở phía trên, sự phụ thuộc vào khả năng tạo khác biệt của Xuân Son cũng là điều cần tính đến. Nếu tiền đạo này không đạt trạng thái thể lực tốt nhất, HLV Kim Sang-sik phải có phương án thay thế đủ hiệu quả.

Một điểm khác cần lưu ý là sự cạnh tranh trong đội tuyển đang trở nên rộng hơn. Adou Minh, Quang Vinh, Williams Minh Hoàng hay những cầu thủ trẻ khác không chỉ bổ sung nhân sự mà còn tạo áp lực cạnh tranh lên những vị trí vốn khá ổn định. Đây có thể là tín hiệu cho thấy HLV Kim Sang-sik đang hướng tới một đội tuyển có nhiều phương án hơn thay vì phụ thuộc vào một bộ khung cố định.

FIFA ASEAN Cup 2026 vì thế sẽ là bài kiểm tra quan trọng cho quá trình này. Tuyển Việt Nam sẽ phải đối đầu với những đối thủ quen thuộc như Philippines và Thái Lan, bên cạnh Pakistan. Những trận đấu như vậy sẽ cho thấy rõ hơn khoảng cách thực sự giữa bộ khung cũ và những lựa chọn mới.

Với danh sách hiện tại, Việt Nam vẫn sở hữu lực lượng đủ kinh nghiệm, chất lượng và chiều sâu để cạnh tranh ở nhóm đầu khu vực. Nhưng sức mạnh ấy sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng duy trì sự cân bằng giữa các tuyến. HLV Kim Sang-sik đang đứng trước bài toán quen thuộc là giữ lại những gì đã tạo nên thành công, nhưng phải từng bước tạo ra những phương án mới. Nếu giải được bài toán chuyển giao ấy, tuyển Việt Nam sẽ có thêm chiều sâu; còn nếu những mắt xích mới chưa kịp hòa nhập, khoảng trống của những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Filip và Văn Hậu sẽ dễ bộc lộ trong các trận đấu lớn.