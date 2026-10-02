'Tuyển Việt Nam trên cơ Pakistan, có thể thắng 2-0'

"Tuyển Việt Nam không thể vào chung kế FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng vẫn cần một trận đấu tốt nhất trước Pakistan. Trận gặp Thái Lan, lần đầu tính từ thời ông Park Hang Seo đến ông Kim Sang Sik, tôi mới thấy hệ thống chiến thuật của đội tuyển thay đổi hoàn toàn như vậy, cụ thể là đá ba tiền vệ trung tâm.

Trước đây chúng ta thường là đá xen kẽ, thiên về 3-4-3 hoặc có thể chuyển đổi giữa 3-4-3 và 3-5-2. Còn trận vừa rồi là phải xoay hẳn sang ba tiền vệ ở trung tâm, bởi tuyển Việt Nam thiếu người.

Vì thế, nếu Hoàng Đức trở lại ở đội hình xuất phát trận này, tuyển Việt Nam có thêm giải pháp và khả năng dùng sơ đồ cơ bản 3-4-3. Sơ đồ đó quen thuộc hơn, thuận lợi hơn", BLV Quang Huy phân tích về những thay đổi liên quan tới sơ đồ chiến thuật của tuyển Việt Nam trong trận thua Thái Lan 0-2.

Đình Bắc tỏa sáng giúp tuyển Việt Nam đánh bại Pakistan? Ảnh: V.A

"Đúng trận quan trọng thì chúng ta lại mất người nên phải thay đổi cả một hệ thống. Ông Kim cũng biết điều đó, nhưng lúc ấy đâu còn làm khác được", BLV Quang Huy nói thêm.

Với việc mất Xuân Son vì chấn thương, BLV Quang Huy đặt sự kỳ vọng ở Đình Bắc trong phần còn lại tại FIFA ASEAN Cup 2026: "Hai trận vừa rồi Đình Bắc thi đấu khá nhiều. Cậu ấy còn trẻ nên tôi nghĩ Bắc có thể hồi phục trong ba ngày, sẽ tiếp tục đá chính. Nhưng nếu HLV Kim Sang Sik cất Đình Bắc trên băng ghế dự bị và tung tung vào sân ở hiệp 2 để kết liễu đối thủ cũng không phải là bất ngờ".

"Tôi nghĩ Pakistan là đối thủ mà tuyển Việt Nam có thể tự tin là trên cơ, hoàn toàn có thể giải quyết được. Chỉ cần chơi đúng sức, chúng ta sẽ thắng 2-0 trở lên", BLV Quang Huy chốt lại.

Trận tuyển Việt Nam vs Pakistan lăn bóng vào lúc 16h ngày 2/10 trên SVĐ Gelora Bung Karno (Jakarta, Indonesia).

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