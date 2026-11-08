Tuyển Việt Nam trao cơ hội cho hai nhân tố mới

Sau vòng 7 V.League 2026/27, một số tuyển thủ không may gặp vấn đề về thể trạng, buộc HLV Kim Sang Sik phải điều chỉnh kế hoạch nhân sự. Theo thông tin từ các CLB, 5 cầu thủ gồm Nguyễn Hai Long (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Vĩ (Thép Xanh Nam Định), Trương Tiến Anh, Nguyễn Lê Phát và Lê Ngọc Bảo (Ninh Bình) gặp chấn thương ở những mức độ khác nhau. Ban huấn luyện quyết định không triệu tập những trường hợp này trong đợt tập trung hiện tại để các cầu thủ có thời gian điều trị, phục hồi, tránh nguy cơ quá tải.

Ở chiều ngược lại, hai gương mặt mới được trao cơ hội là tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên của HAGL và hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc thuộc biên chế SHB Đà Nẵng. Đây là những sự bổ sung đáng chú ý, cho thấy HLV Kim Sang Sik tiếp tục mở rộng diện đánh giá nhân sự, thay vì chỉ tập trung vào nhóm cầu thủ đã quen thuộc với đội tuyển quốc gia.

Tuyển Việt Nam có sự điều chỉnh lực lượng khi bổ sung Hoàng Vĩnh Nguyên và Hồng Phúc, đồng thời tạo điều kiện để 5 cầu thủ gặp chấn thương nghỉ ngơi. Ảnh: VFF

Hoàng Vĩnh Nguyên sinh năm 2002, trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ HAGL và từng được triệu tập lên U23 Việt Nam năm 2023. Tiền vệ này từng có khoảng thời gian 5 tuần tập huấn tại CLB Cádiz B của Tây Ban Nha. Sau khi thi đấu cho CLB TP.HCM, Vĩnh Nguyên trở lại khoác áo HAGL từ mùa giải 2025/26. Việc được triệu tập lần này là cơ hội để tiền vệ sinh năm 2002 thể hiện năng lực trong môi trường cạnh tranh ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Trong khi đó, Nguyễn Hồng Phúc sinh năm 2003, trưởng thành từ lò đào tạo Thể Công Viettel. Hậu vệ này từng khoác áo các đội tuyển trẻ Việt Nam, đáng chú ý là U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Sau khi chuyển đến SHB Đà Nẵng, Hồng Phúc có thêm cơ hội tích lũy kinh nghiệm thi đấu tại V.League. Sự đa dạng về kinh nghiệm ở cấp độ trẻ và câu lạc bộ là cơ sở để anh được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội thử sức ở đội tuyển quốc gia.

Việc bổ sung hai cầu thủ trẻ không chỉ giúp đội tuyển bù đắp những vị trí thiếu hụt do chấn thương, mà còn mở ra cơ hội đánh giá thêm nguồn nhân lực cho tương lai. Với một đội tuyển đang hướng đến những mục tiêu dài hạn, việc tìm kiếm và thử nghiệm các nhân tố mới có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng chiều sâu đội hình.

Đáng chú ý, kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cũng cần được tính toán theo lịch thi đấu quốc tế mới. Sau khi AFC điều chỉnh thời gian tổ chức vòng chung kết Asian Cup 2027 sang giai đoạn từ ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028, ban huấn luyện có thêm cơ sở để sắp xếp lộ trình chuẩn bị phù hợp.

Casper Cup 2026 vì thế không chỉ là giải đấu giao hữu nhằm hoàn thiện chuyên môn trước mắt. Đây còn là dịp để HLV Kim Sang Sik kiểm tra phong độ, khả năng thích ứng chiến thuật và bản lĩnh thi đấu của những gương mặt mới. Với Hoàng Vĩnh Nguyên và Nguyễn Hồng Phúc, đợt tập trung lần này là cơ hội để chứng minh bản thân, hướng đến mục tiêu cạnh tranh vị trí lâu dài trong màu áo đội tuyển Việt Nam.