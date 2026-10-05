Tuyển Việt Nam thua sát nút Malaysia ở trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026

Chiều 5/10 đã diễn ra trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Malaysia.

Trong màn so tài này, HLV Kim Sang-sik không tung ra sân đội hình mạnh nhất ngay từ đầu khi cất tiền đạo Đình Bắc trên ghế dự bị.

Malaysia giành hạng ba tại FIFA ASEAN Cup 2026 (Ảnh: MNT).

Đáng nói, dù là trận tranh hạng ba nhưng cả tuyển Việt Nam và Malaysia đều thi đấu rất thận trọng. Do đó, trong khoảng thời gian đầu trận, hai đội chơi với tốc độ tương đối chậm với mục tiêu thăm dò đối thủ.

Phút 4, Hai Long có pha xử lý khéo léo trước vòng cấm rồi tung cú sút hiểm hóc, đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Malaysia.

Ngay sau đó, đến lượt Hoàng Đức thử vận may với pha dứt điểm bên ngoài vòng 16m50. Đáng tiếc, bóng lại đập chân hậu vệ Daniel Ting và bật trở lại.

Sau quãng thời gian đầu bị ép sân, Malaysia dần lấy lại thế trận và bắt đầu tổ chức được những pha tấn công đáng chú ý.

Phút 19, từ đường chuyền của đồng đội, Bergson xử lý gọn gàng rồi thực hiện pha căng ngang đưa bóng cắt qua khung thành tuyển Việt Nam. Nhưng trong tình huống này, không đồng đội nào kịp thời tiếp ứng.

Những phút tiếp theo, trận đấu diễn ra khá cân bằng khi hai đội liên tục tranh chấp ở khu vực giữa sân.

Phút 35, hàng phòng ngự tuyển Việt Nam mắc sai lầm và tạo cơ hội cho Bergson. Chân sút Malaysia tung cú sút sệt rất căng nhưng thủ môn Lê Giang đã kịp đổ người cứu thua.

4 phút sau, Bergson tiếp tục khiến hàng thủ Việt Nam gặp khó khăn khi đi bóng xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm căng, nhưng bóng không đi vào lưới.

Cuối hiệp một, đoàn quân áo đỏ bất ngờ tăng tốc và tạo ra không ít khó khăn trước vòng cấm Malaysia. Tuy được trao cơ hội nhưng lần lượt Hai Long, Lê Phạm Thành Long và Khoa Ngô đều không thể tận dụng thành công.

Bước sang hiệp hai, tuyển Việt Nam tiếp tục chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số.

Tuyển Việt Nam có trận đấu không thành công trước Malaysia (Ảnh: V.A).

Phút 48, Hoàng Đức có pha xử lý kỹ thuật vượt qua ba cầu thủ Malaysia rồi chọc khe cho đồng đội. Tuy nhiên, đường chuyền hơi nhẹ nên hậu vệ đối phương kịp thời cắt bóng.

Đến phút 56, Hai Long chuyền bóng thuận lợi cho Minh Hoàng trước vòng cấm. Tiền đạo tuyển Việt Nam tung cú dứt điểm nhưng bóng đi chệch khung thành Malaysia.

Sau ít phút bị ép sân, Malaysia dần tìm lại được sự chủ động và tạo ra những pha lên bóng có chất lượng tương đối cao.

Phút 60, Bergson đi bóng vượt qua sự truy cản của Ngọc Bảo rồi dứt điểm chéo góc, đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Việt Nam.

Thoát thua nhưng hàng phòng ngự tuyển Việt Nam vẫn không rút ra được bài học và tiếp tục mắc sai lầm khi để lộ nhiều khoảng trống ở khu vực ngay trước vòng 16m50.

Phút 62, Fergus Tierney nhận bóng trước vòng cấm rồi thoải mái tung cú sút căng đi qua hai chân trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, trước khi bay vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Lê Giang.

Sau bàn thua, HLV Kim Sang-sik tăng cường sức tấn công của tuyển Việt Nam khi tung Đình Bắc và Văn Đô vào sân.

Sự xuất hiện của hai cầu thủ này giúp hàng công đội bóng áo đỏ chơi biến hóa hơn. Nhưng đáng tiếc, các chân sút của tuyển Việt Nam vẫn có trận đấu kém duyên khi liên tục bỏ lỡ cơ hội ghi bàn gỡ hòa.

Chung cuộc, Malaysia giành chiến thắng sát nút 1-0 trước tuyển Việt Nam, qua đó giành hạng ba tại FIFA ASEAN Cup 2026.