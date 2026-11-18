Không tiếc nuối

Tuyển Việt Nam khép lại năm 2026 bằng thất bại 1-2 trước Kyrgyzstan, dù dẫn trước bằng bàn thắng của Đình Bắc đến phút 85. Hai bàn thua liên tiếp ở cuối trận khiến thầy trò HLV Kim Sang Sik đánh rơi chức vô địch ngay trên sân Thiên Trường.

Siêu phẩm của Đình Bắc giúp tuyển Việt Nam dẫn trước Kyrgyzstan trong phần lớn thời gian thi đấu

Thua theo cách ấy đương nhiên đáng tiếc, nhưng nhìn vào tương quan lực lượng và diễn biến trận đấu, kết quả không phải điều quá bất ngờ.

HLV Kim Sang Sik thực hiện tới 8 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thắng Đài Loan (Trung Quốc). Đáng chú ý, phần lớn những gương mặt được sử dụng thuộc lứa tuổi U23, trong khi nhiều trụ cột của tuyển Việt Nam không góp mặt. Với một đội hình trẻ, ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế và chưa có nhiều thời gian chơi cùng nhau, việc đối đầu Kyrgyzstan rõ ràng không dễ dàng.

Nhưng lại thua ngược Kyrgyzstan ở những phút cuối trận

Siêu phẩm của Đình Bắc ở phút 19 giúp đội chủ nhà vượt lên, nhưng bàn thắng ấy không làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Kyrgyzstan vẫn là đội tạo ra sức ép lớn hơn, có nhiều tình huống tiếp cận khung thành và buộc hàng phòng ngự tuyển Việt Nam hoạt động vất vả.

Hai bàn thua ở phút 86 và 88, từ tình huống phạt góc rồi pha mất bóng dẫn đến cú sút xa của Erbol Atabaev, cho thấy sự non nớt về kinh nghiệm của các cầu thủ trẻ ở lần ra mắt tuyển Việt Nam.

Vì HLV Kim Sang Sik đã thắng

Nếu chỉ nhìn vào tỷ số, tuyển Việt Nam thất bại và HLV Kim Sang Sik không hoàn thành mục tiêu vô địch. Nhưng xét về mục đích của đợt tập trung, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn có những thu hoạch quan trọng.

Trong bối cảnh thiếu nhiều trụ cột, ông Kim Sang Sik có cơ hội trao niềm tin cho hàng loạt cầu thủ trẻ như Chí Khải, Đức Anh, Nhật Nam, Quang Vinh, Văn Tùng ở Casper Cup 2026.

Không phải tất cả đều chơi tốt, càng chưa thể khẳng định đã đủ sức thay thế những đàn anh ở tuyển Việt Nam. Nhưng điều quan trọng tất cả được trải nghiệm một cách thực thụ thay vì chỉ tập luyện và chờ hoặc có quá ít cơ hội chứng tỏ.

Trước Đài Loan (Trung Quốc), những hạn chế chưa bộc lộ nhiều. Nhưng Kyrgyzstan mang đến thử thách thực sự về thể lực, tốc độ và sức ép. Chính trong hoàn cảnh ấy, HLV Kim Sang Sik có điều kiện đánh giá rõ hơn khả năng thích nghi, tâm lý thi đấu và những điểm cần cải thiện của từng cầu thủ.

Màn trình diễn dù được hay chưa hài lòng của các cầu thủ trẻ mới điều giúp HLV Kim Sang Sik chiến thắng

Thất bại cũng chỉ ra rằng khoảng cách giữa tiềm năng và năng lực thi đấu đỉnh cao vẫn còn đáng kể. Các cầu thủ trẻ cần thêm kinh nghiệm để biết cách kiểm soát trận đấu, duy trì sự tập trung và xử lý những tình huống bất lợi, đặc biệt ở cuối trận khi thể lực suy giảm.

Tất nhiên, không nên vì mục tiêu thử nghiệm mà xem nhẹ thất bại. Hai bàn thua cuối trận là lời nhắc nhở về những hạn chế cần khắc phục, từ phòng ngự bóng cố định đến khả năng giữ sự tỉnh táo dưới sức ép.

Giải đấu ở sân Thiên Trường vốn không phải đích đến quan trọng nhất của tuyển Việt Nam bởi mục tiêu của HLV Kim Sang Sik vẫn là những đánh giá thực tế và cơ sở nhằm chuẩn bị lực lượng cho tương lai.

Vậy nên, việc tuyển Việt Nam không giành được chức vô địch chỉ là một chút tiếc nuối. Còn những gì mà HLV Kim Sang Sik nhìn thấy ở lực lượng kế cận, các cầu thủ trẻ thêm kinh nghiệm để trưởng thành rõ ràng có giá trị lớn hơn một danh hiệu nữa tại một giải giao hữu.

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