Tuyển Việt Nam thất bại, HLV Kim Sang-sik nhận hoàn toàn trách nhiệm

Chiều 5/10, đội tuyển Việt Nam thua 0-1 trước Malaysia trong trận tranh hạng Ba Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026. Fergus Tierney ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu khiến đội tuyển Việt Nam phải nhận thất bại, chỉ xếp hạng 4 chung cuộc.

Ở trận đấu này, trọng tài Ko Hyung Jin có hai khoảnh khắc không dành quả phạt đền cho đội tuyển Việt Nam. Phút 75, Văn Đô va chạm với cầu thủ Malaysia trong vòng cấm. Ban đầu trọng tài thổi phạt đền cho Việt Nam nhưng đã thay đổi quyết định sau khi tham khảo công nghệ VAR.

HLV Kim Sang-sik không đổ lỗi cho trọng tài.

7 phút sau, trọng tài người Hàn Quốc kiểm tra tình huống cầu thủ Malaysia để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng quyết định cuối cùng là không có phạt đền. Rõ ràng đây là những quyết định chính xác. Ở pha bóng đầu tiên, cầu thủ Malaysia vào trúng bóng. Trong tình huống tiếp theo, cầu thủ áo vàng đã thu tay sát người.

“Chúng tôi cho rằng trọng tài đã làm tốt, thổi công bằng và công việc ổn. Về tình huống phạt đền, tôi cho rằng có những điều đáng tiếc nhưng bóng đá là vậy và tôi tôn trọng quyết định của trọng tài. Kết quả hôm nay cho thấy tuyển Việt Nam làm chưa đủ tốt. Tôi muốn nói như vậy.

Chúng tôi chỉ đứng thứ 4 trong lần đầu tiên tham dự FIFA ASEAN Cup. Tôi thất vọng vì kết quả này. Quỹ thời gian chuẩn bị không nhiều, trong khi nhiều cầu thủ không có thể trạng tốt. Tôi hiểu người hâm mộ thất vọng vì những gì đội tuyển Việt Nam thể hiện. Tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm. Tôi là người chịu trách nhiệm về kết quả”, HLV Kim Sang-sik nói.

Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam sẽ hướng đến sự chuẩn bị tốt hơn cho Asian Cup 2027 và mong đội tuyển Việt Nam có kết quả tốt hơn.

“Tôi muốn gửi lời xin lỗi tất cả mọi người. Thời tiết hôm nay nắng nóng nhưng các cầu thủ lớn tuổi trong đội rất nỗ lực, tôi cảm ơn họ. Tôi cũng biết ơn cổ động viên Việt Nam đã theo dõi và cổ vũ toàn đội.

Tôi cho rằng Malaysia có được lợi thế lớn khi thi đấu trên sân quen thuộc tại Jakarta. Họ vừa thắng đậm ở trận trước nên có sự tự tin. Ngoài ra, đội tuyển Malaysia cũng nhận được nguồn cổ vũ lớn trên khán đài, khả năng họ chiến thắng khá cao. HLV của Malaysia làm tốt công việc và đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng”, ông Kim nói thêm.