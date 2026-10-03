Tuyển Việt Nam tập phục hồi sau chiến thắng trước Pakistan

Thay vì ra sân tập chiến thuật, các tuyển thủ Việt Nam thực hiện bài tập phục hồi tại phòng gym của khách sạn. Đây là khoảng thời gian cần thiết để toàn đội tái tạo thể lực sau trận đấu giàu sức tranh chấp với Pakistan.

Đội tuyển Việt Nam bị dẫn trước nhưng đã ngược dòng thắng 4-2 trước Pakistan, qua đó giành quyền vào trận tranh hạng ba. Tuy nhiên, chiến thắng này cũng khiến HLV Kim Sang-sik đối mặt với thêm những lo ngại về lực lượng.

Trong trận đấu với Pakistan, Đỗ Hoàng Hên và Bùi Hoàng Việt Anh đều gặp vấn đề và phải rời sân trong hiệp 2. Việt Anh được xác định gặp tình trạng quá tải cơ, trong khi Hoàng Hên bị đau ở bắp đùi sau. Khả năng ra sân của tiền vệ nhập tịch trong cuộc đối đầu Malaysia hiện vẫn bỏ ngỏ.

Nếu Hoàng Hên không thể thi đấu, đây sẽ là tổn thất đáng kể với đội tuyển Việt Nam trong bối cảnh lực lượng đang bị ảnh hưởng bởi nhiều ca chấn thương và vấn đề khác.

Trước đó, Nguyễn Xuân Son đã phải rời giải vì chấn thương, trong khi Phạm Gia Hưng trở về Việt Nam vì việc gia đình.

Việc Hoàng Hên và Việt Anh tiếp tục gặp vấn đề khiến quân số "lành lặn" của đội tuyển Việt Nam hiện chỉ còn 19 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn. HLV Kim Sang-sik vì thế sẽ phải tính toán kỹ nhân sự cho trận đấu cuối cùng tại giải.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại sân tập vào chiều 4.10. Quỹ thời gian chuẩn bị không nhiều khi trận tranh hạng ba với Malaysia diễn ra lúc 16h00 ngày 5.10 tại Jakarta (Indonesia).