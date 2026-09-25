Tuyển Việt Nam sắp đá, khán giả vẫn chưa biết xem ở đâu

Tuyển Việt Nam sẽ gặp Philippines ngày 26/9 trong trận ra quân tại FIFA ASEAN Cup 2026.

FIFA ASEAN Cup 2026 đã khởi tranh, nhưng khán giả Việt Nam vẫn chưa biết sẽ theo dõi đội tuyển quốc gia trên kênh nào.

Tính đến sáng 25/9, chưa đài truyền hình hay nền tảng phát sóng nào tại Việt Nam thông báo sở hữu bản quyền giải. Trong khi đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ gặp Philippines lúc 19h30 ngày 26/9 ở trận ra quân bảng B.

Khoảng thời gian còn lại vì thế được tính bằng giờ. Nếu không có thỏa thuận vào phút chót, người hâm mộ trong nước đứng trước khả năng không được theo dõi tuyển Việt Nam trên một kênh phát sóng chính thức tại Việt Nam.

Bản quyền im lặng đến sát giờ bóng lăn

Sự chậm trễ càng đáng chú ý khi FIFA ASEAN Cup được tổ chức trong lịch FIFA và các đội có điều kiện triệu tập lực lượng mạnh. Việt Nam nằm cùng bảng với Philippines, Thái Lan và Pakistan, lần lượt thi đấu vào ngày 26/9, 29/9 và 2/10.

Trong khi công tác chuyên môn đã bước vào giai đoạn cuối, thị trường bản quyền tại Việt Nam gần như chưa xuất hiện chuyển động công khai. Đến ngày 24/9, Indonesia, Australia, Lào, Bangladesh và Hong Kong (Trung Quốc) đã có thông tin về đối tác phát sóng, còn Việt Nam chưa nằm trong nhóm thị trường được công bố.

Một số quốc gia cũng chỉ giải quyết vấn đề bản quyền khi giải đã cận kề. Ngày 25/9, Malaysia xác nhận RTM sẽ phát sóng các trận của đội tuyển nước này tại FIFA ASEAN Cup. Diễn biến đó cho thấy khả năng đạt thỏa thuận vào phút cuối vẫn còn.

Khán giả Việt Nam vẫn chờ thông tin chính thức về nơi phát sóng các trận của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Ở Việt Nam, mỗi giờ trôi qua lại khiến tình thế trở nên gấp gáp hơn, bởi trận ra quân của thầy trò HLV Kim Sang-sik đã ở rất gần.

Trước giải, mức giá bản quyền được cho là một trong những trở ngại lớn. Một số nguồn trong nước cho biết mức chào ban đầu có thể lên tới khoảng 3 triệu USD và sau đó được điều chỉnh khi ngày khai mạc đến gần. Tuy nhiên, con số này chưa được FIFA xác nhận công khai.

Đội tuyển đã sẵn sàng, sóng truyền hình vẫn bỏ ngỏ

Điều đáng nói nằm ở sự tương phản giữa hai phía. Tuyển Việt Nam đã hoàn tất phần lớn quá trình chuẩn bị, còn khán giả trong nước vẫn chưa có địa chỉ chính thức để theo dõi đội tuyển thi đấu.

Trận gặp Philippines mang ý nghĩa quan trọng trong bảng đấu còn có Thái Lan, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam. Tuy nhiên, hơn một ngày trước giờ bóng lăn, người hâm mộ vẫn chưa biết sẽ mở TV, ứng dụng hay nền tảng nào để xem trận đấu.

Việc chưa có đơn vị công bố bản quyền không đồng nghĩa Việt Nam chắc chắn sẽ không có sóng trực tiếp. Những cuộc thương lượng bản quyền thể thao hoàn toàn có thể hoàn tất rất sát giờ, nhất là khi bên bán và các nhà đài vẫn còn đàm phán về giá hoặc phạm vi phát sóng.

Nhưng tính đến sáng 25/9, thực tế chưa thay đổi: FIFA ASEAN Cup đã bắt đầu, tuyển Việt Nam sắp ra sân, còn người hâm mộ trong nước vẫn chờ một địa chỉ chính thức để theo dõi đội tuyển.