Tuyển Việt Nam sẵn sàng loại Thái Lan để tranh chức vô địch

Tuyển Việt Nam đã có mặt tại Indonesia để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Ngay khi đặt chân tới Jakarta, hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh đã thể hiện quyết tâm lớn khi khẳng định mục tiêu của đội tuyển là cạnh tranh chức vô địch.

Tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta, thầy trò HLV Kim Sang Sik được Ban Tổ chức chủ nhà đón tiếp và hỗ trợ làm thủ tục nhập cảnh tại khu vực riêng. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, tuyển Việt Nam tiếp tục di chuyển bằng xe buýt tới Bandung, địa điểm diễn ra hai trận đấu đầu tiên ở vòng bảng.

Trong cuộc trao đổi với phóng viên FIFA tại sân bay, Quang Vinh bày tỏ sự hào hứng khi được tham dự giải đấu lần đầu tiên được tổ chức.

“Đây là một giải đấu mới, lần đầu tiên được tổ chức. Chúng tôi rất hào hứng được tham dự giải đấu mới này. Giải đấu được tổ chức bởi FIFA, nên tôi hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp và có thật nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ của tất cả các quốc gia”, Quang Vinh chia sẻ.

Tuyển Việt Nam đã có mặt tại Indonesia để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Ngay khi đặt chân tới Jakarta, hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh đã thể hiện quyết tâm lớn khi muốn vô địch. Ảnh: VFF

Tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với Thái Lan, Philippines và Pakistan. Đánh giá về các đối thủ, Quang Vinh thừa nhận đây không phải bảng đấu dễ dàng khi các đội đều sở hữu những cầu thủ chất lượng.

“Đó là một bảng đấu khó khăn. Họ có những cầu thủ giỏi. Chúng tôi sẽ cống hiến hết sức mình để cạnh tranh vị trí nhất bảng”, hậu vệ tuyển Việt Nam nói.

Đáng chú ý, Quang Vinh không chỉ đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng. Cầu thủ này khẳng định tham vọng của tuyển Việt Nam là hướng tới chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.

“Kỳ vọng của chúng tôi luôn là giành chiến thắng trong các trận đấu. Chúng tôi muốn vô địch giải đấu. Toàn đội rất giàu tham vọng, vì vậy chúng tôi sẽ làm mọi thứ để giành chức vô địch”, Quang Vinh nhấn mạnh.

Tuyên bố của Quang Vinh cho thấy tuyển Việt Nam không muốn chỉ dừng lại ở mục tiêu cạnh tranh ngôi đầu bảng. Sau chức vô địch AFF Cup 2024, thầy trò HLV Kim Sang Sik tiếp tục hướng tới một danh hiệu khác ở sân chơi khu vực, trong bối cảnh FIFA ASEAN Cup 2026 được tổ chức theo thể thức mới.

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ gặp Philippines ngày 26/9 và Thái Lan ngày 29/9, đều trên sân Si Jalak Harupat tại Bandung. Sau đó, đội tuyển trở lại Jakarta để chạm trán Pakistan trong trận cuối vòng bảng vào ngày 2/10.

Việc hai trận đấu đầu tiên diễn ra tại Bandung khiến tuyển Việt Nam phải di chuyển từ sân bay Soekarno-Hatta tới thành phố này ngay sau khi nhập cảnh. HLV Kim Sang Sik cùng các học trò sẽ có thời gian ngắn để hồi phục và hoàn thiện sự chuẩn bị trước trận ra quân.

Theo sự phân công của Thường trực Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐBĐVN Trần Anh Tú tiếp tục đảm nhiệm vai trò Trưởng đoàn tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Với mục tiêu vô địch được Quang Vinh công khai khẳng định, sự chú ý sẽ sớm đổ dồn vào màn đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan. Trận đấu ngày 29/9 được xem là một trong những màn so tài đáng chú ý nhất vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026.