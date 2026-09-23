Tuyển Việt Nam sẵn sàng chinh phục FIFA ASEAN Cup 2026

Sau ASEAN Cup 2026 với ngôi vô địch, đội tuyển Việt Nam tiếp tục hướng tới mục tiêu cao nhất tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam đã triệu tập lực lượng với đa số cầu thủ vừa bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup 2026. Danh sách cũng có sự trở lại của Nguyễn Văn Việt, Lê Ngọc Bảo và Cao Pendant Quang Vinh.

Chỉ tiêu VFF đặt ra cho đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 là trận chung kết. Ảnh: TTXVN

Điểm mới đáng chú ý trong danh sách lần này là sự xuất hiện của cầu thủ trung vệ Việt kiều Pháp Nguyễn Adou Leygley Minh (Công an Hà Nội) và cầu thủ tiền đạo mang hai dòng máu Việt Nam - Anh Williams Minh Hoàng (Công an TP Hồ Chí Minh), hai cầu thủ lần đầu được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam để lại nhiều dấu ấn tại Đông Nam Á trong thời gian gần đây. Đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup là thành tích đáng rất đáng tự hào. Điều đó cũng cho thấy sự ổn định của đội tuyển dưới thời HLV Kim Sang-sik. Tuyển Việt Nam sẽ hướng đến những sân chơi lớn, nơi thực lực của đội tuyển Việt Nam sẽ được kiểm chứng đầy đủ hơn. Tuy nhiên, thành công cũng đang mang đến áp lực mới. Khi đã ở vị thế nhà vô địch, đội tuyển Việt Nam sẽ đối mặt với sự chuẩn bị kỹ hơn cũng như quyết tâm.

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, tuyển Việt Nam đã bất bại liền 26 trận trong suốt 2 năm. Ông Kim Sang-sik cũng trở thành HLV đầu tiên giúp Việt Nam 2 lần vô địch Đông Nam Á, cũng như là HLV duy nhất có 4 chức vô địch cùng bóng đá Việt Nam. FIFA ASEAN Cup 2026 là thử thách mới mẻ, sẽ cho thấy đẳng cấp thực thụ của chiến lược gia người Hàn Quốc này.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik được dự báo sẽ gặp nhiều thử thách khi không có lực lượng mạnh nhất. Ngay trước ngày đội lên đường, tiền vệ Nguyễn Quang Hải (Công an Hà Nội) phải rút lui do gặp chấn thương. HLV Kim Sang-sik đã triệu tập bổ sung tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa (Becamex TP Hồ Chí Minh).

Ngoài Quang Hải vắng mặt, tuyển Việt Nam lần này còn không có hậu vệ cánh Văn Vĩ và trung vệ Thành Chung. Trường hợp chấn thương của Hoàng Đức cũng đang khiến HLV Kim Sang-sik phải lo lắng. Tiền vệ đang khoác áo Ninh Bình phải chạy đua với thời gian để có thể kịp bình phục.

Bên cạnh đó, quỹ thời gian chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026 của tuyển Việt Nam không nhiều, bởi giải đấu chỉ nằm trong khung lịch FIFA Days. Tuyển Việt Nam hội quân và có buổi tập duy nhất vào ngày 22/9, với gần 2 tiếng rèn quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Sau đó, toàn đội chuẩn bị hành lý lên đường. HLV Kim Sang-sik sẽ chỉ có vài ngày ngắn ngủi để ráp đội hình cho trận gặp Philippines ở lượt trận đầu tiên vòng bảng.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam nằm ở bảng B, cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đá trận ra quân gặp Philippines ngày 26/9. Sau đó sẽ so tài với Thái Lan vào ngày 29/9 và gặp Pakistan ngày 2/10. Chỉ đội đầu bảng mới có vé vào đá chung kết.

Đây cũng là chỉ tiêu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đặt ra cho đội tuyển quốc gia tại giải năm nay.chỉ tiêu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đặt ra cho đội tuyển quốc gia tại giải năm nay chỉ tiêu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đặt ra cho đội tuyển quốc gia tại giải năm nay.

FIFA ASEAN Cup 2026 quy tụ 14 đội tuyển, được chia thành hai hạng đấu. Việt Nam góp mặt tại Division 1, nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Sau trận gặp Philippines, thầy trò HLV Kim Sang-sik lần lượt gặp Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10.