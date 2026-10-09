Tuyển Việt Nam rộng cửa vào thẳng vòng loại thứ hai World Cup 2030

Với thứ hạng hiện tại, đội tuyển Việt Nam có cơ hội lớn được miễn thi đấu vòng loại đầu tiên World Cup 2030. Ảnh: VFF

Với vị trí hiện tại, đội tuyển Việt Nam có cơ hội tránh vòng loại thứ nhất, dự kiến diễn ra vào tháng 3-2027, nếu Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tiếp tục áp dụng thể thức tương tự vòng loại World Cup 2026.

Theo phương án dự kiến, vòng loại thứ nhất có sự góp mặt của 20 đội tuyển có thứ hạng FIFA thấp nhất châu Á. Các đội được chia thành 10 cặp, thi đấu lượt đi và lượt về để xác định 10 đội giành quyền đi tiếp.

Tại vòng loại thứ hai, 10 đội vượt qua vòng đầu sẽ cùng 26 đội có thứ hạng cao hơn tạo thành 36 đội tuyển, chia thành 9 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng loại thứ ba.

Nếu thể thức này được giữ nguyên, đội tuyển Việt Nam cùng Thái Lan, Indonesia, Philippines và Malaysia được kỳ vọng không phải thi đấu vòng loại thứ nhất. Đây sẽ là lợi thế đáng kể, giúp các đội có thêm thời gian chuẩn bị và giảm bớt áp lực thi đấu ngay từ giai đoạn đầu.

Vòng loại thứ hai dự kiến diễn ra từ tháng 9-2027 đến tháng 3-2028. Tiếp đó, 18 đội giành quyền đi tiếp sẽ được chia thành 3 bảng, mỗi bảng 6 đội tại vòng loại thứ ba, dự kiến tổ chức từ tháng 6-2028 đến tháng 6-2029.

Tuy nhiên, thứ hạng FIFA của các đội tuyển vẫn có thể thay đổi sau đợt FIFA Days tháng 11-2026. Vì vậy, vị trí hiện tại chưa bảo đảm chắc chắn suất vào thẳng vòng loại thứ hai cho đội tuyển Việt Nam. Thể thức và phương án phân nhóm chính thức cũng cần chờ AFC công bố.

Duy trì thứ hạng trong tốp 100 thế giới và tốp đầu khu vực Đông Nam Á là tín hiệu tích cực với bóng đá Việt Nam. Dù vậy, thứ hạng FIFA chủ yếu tạo thuận lợi về phân nhóm, không quyết định khả năng đi tiếp. Đội tuyển Việt Nam vẫn cần nâng cao chất lượng chuyên môn, duy trì phong độ ổn định và tận dụng hiệu quả các đợt FIFA Days sắp tới để tích lũy điểm số, củng cố vị thế trước hành trình hướng tới World Cup 2030.