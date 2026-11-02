Tuyển Việt Nam rèn quân trên biển Đà Nẵng

Đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam nỗ lực tập luyện trên biển Đà Nẵng. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Những gương mặt được chờ đợi

Hướng đến Giải bóng đá bãi biển châu Á năm 2026, đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam hội quân tại Đà Nẵng với 20 cầu thủ, được tuyển chọn từ những nhân tố nổi bật, thể hiện phong độ cao tại Giải bóng đá bãi biển quốc gia năm 2026, tổ chức tại Quy Nhơn (Gia Lai) tháng 8 vừa qua.

Trong danh sách hội quân, Đà Nẵng đóng góp 11 vận động viên, gồm: thủ môn Nguyễn Hữu Ân, Trần Công Thành; hậu vệ Mai Văn Mãnh, Trần Kim Trung; Hồ Quốc Hưng; tiền vệ Hồ Minh Tuấn, Lê Thái Nguyên, Trần Nguyễn Khánh Hòa, Nguyễn Quốc Trung; tiền đạo Trần Ngọc Bảo và Phan Đạt.

Các cầu thủ Đà Nẵng được trao cơ hội đều có phong độ cao, là nòng cốt giúp đội tuyển bóng đá bãi biển Đà Nẵng vô địch Giải bóng đá bãi biển quốc gia năm 2026. Trong đó, Mai Văn Mãnh là một trong những gương mặt kỳ cựu. Hơn 10 năm gắn bó với bóng đá bãi biển, hậu vệ này đóng góp tích cực vào thành công của đội tuyển bóng đá bãi biển Đà Nẵng.

“Mỗi giải đấu mang đến thách thức, nhưng đồng thời là cơ hội để tôi và đồng đội cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn. Tôi rất vui khi lần thứ 2 liên tiếp dự Giải bóng đá bãi biển châu Á. Đây là sân chơi quy tụ các đội bóng hàng đầu châu lục, tôi sẽ quyết tâm và nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ ban huấn luyện giao”, vận động viên Mai Văn Mãnh chia sẻ.

Bên cạnh 11 vận động viên, với những thành tích ấn tượng cùng bóng đá bãi biển Đà Nẵng, Huấn luyện viên Mai Văn Đức cũng được tin tưởng giao trọng trách dẫn dắt đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam dự sân chơi châu lục. Hơn 10 năm gắn bó, ông Đức góp phần giúp đội tuyển bóng đá bãi biển Đà Nẵng 6 lần vô địch Giải bóng đá bãi biển quốc gia trong số 8 lần giải được tổ chức. Kết quả qua các giải đấu khẳng định vị thế của bóng đá bãi biển thành phố ở sân chơi cấp quốc gia.

Kinh nghiệm của chiến lược gia này được chờ đợi phát huy, xây dựng đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam thi đấu gắn kết, mang lại hiệu quả cao nhất.

Lực lượng đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam dự Giải bóng đá bãi biển châu Á năm 2026 có 11 vận động viên của Đà Nẵng. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Sôi động tập luyện

Hơn một tuần qua, không khí tập luyện của đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam diễn ra sôi nổi tại Công viên Biển Đông. Dưới sự theo sát của ban huấn luyện, các vận động viên nỗ lực nâng cao trình độ, kỹ thuật và tư duy chơi bóng.

Huấn luyện viên Mai Văn Đức cho hay, biển Đà Nẵng có sức hút lớn, là điểm đến của nhiều sự kiện thể thao trong nước và quốc tế. Đây cũng là địa điểm lý tưởng để đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam tập luyện trước thềm sân chơi quốc tế trong những năm qua. Với nhiều điều kiện thuận lợi như bãi biển dài và rộng, không khí nhộn nhịp và năng động, mang đến hứng thú cho các thành viên đội tuyển trong hành trình chuẩn bị cho sân chơi cấp châu lục lần này.

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Giải bóng đá bãi biển châu Á năm 2026 có sự tham dự của 12 đội tuyển, được chia thành 3 bảng. Tại bảng A, chủ nhà Thái Lan cạnh tranh với Nhật Bản - đội từng ba lần vô địch, Bahrain - nhà vô địch năm 2006 và Iraq.

Đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam nằm ở bảng B cùng đương kim vô địch Iran, Lebanon và Afghanistan. Iran hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch và thiết lập kỷ lục với lần thứ 5 đăng quang. Đội tuyển Việt Nam được dự đoán cạnh tranh quyết liệt với Lebanon và Afghanistan để giành vé đi tiếp.

Trong khi đó, bảng C gồm Oman - nhà vô địch năm 2015, UAE - đội tuyển từng 2 lần lên ngôi, Saudi Arabia và Uzbekistan. Ban tổ chức quy định, sau vòng bảng, 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất giành quyền vào tứ kết.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam lần lượt gặp Lebanon (19/11), Iran (21/11) và Afghanistan (23/11).

“Đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam tiếp tục rèn quân tại Đà Nẵng và sang Thái Lan trước ngày giải khởi tranh. Hiện đội bước vào giai đoạn “chạy nước rút” để hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng. Ban huấn luyện hy vọng các gương mặt xuất sắc của bóng đá bãi biển Đà Nẵng và các đơn vị, địa phương trên cả nước được trao cơ hội tham dự giải sẽ tập luyện và thi đấu đạt kết quả tốt nhất”, ông Đức nói.